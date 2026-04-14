Hindu Dharm: घर में जरूरत से थोड़ा ज्यादा खाना बनाना क्यों शुभ माना जाता है? जानें इसके पीछे का शास्त्रीय कारण

हिंदू धर्म में अन्न के भंडार से लेकर रसोई में खाना बनाने के लिए विशेष नियम हैं। मान्यता है कि रसोई में हमेशा जरूरत से ज्यादा खाना बनाना शुभ होता है। आइए इस लेख में जानते हैं कि क्यों हमें खाना थोड़ा ज्यादा बनाना चाहिए।

हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं माना जाता है। इसे माता अन्नपूर्णा का स्वरूप कहा गया है। शास्त्रों में भोजन को पवित्र और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कई घरों में माताएं-बहनें अक्सर कहती हैं कि खाना हमेशा थोड़ा ज्यादा ही बनाना चाहिए। यह सिर्फ भूख मिटाने की बात नहीं है, बल्कि प्राचीन परंपराओं, अतिथि देवो भवः की भावना और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जुड़ा गहरा कारण है।

अन्न का सम्मान और लक्ष्मी का वास शास्त्रों के अनुसार, जिस घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती, वहां माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का स्थायी वास माना जाता है। जरूरत से थोड़ा ज्यादा भोजन बनाना इस बात का प्रतीक है कि घर में बरकत है और भंडार भरे हुए हैं। जब रसोई में अन्न की अधिकता रहती है, तो घर का वातावरण समृद्ध और सकारात्मक बना रहता है। इसके विपरीत, बिल्कुल नाप-तोलकर बनाया गया भोजन अगर कम पड़ जाए, तो मन में संकुचित भावना और चिंता उत्पन्न होती है, जो घर की सुख-शांति को प्रभावित करती है।

अतिथि देवो भवः की परंपरा हिंदू संस्कृति में अतिथि को देवता का दर्जा दिया गया है। अतिथि देवो भवः का अर्थ है कि द्वार पर आए किसी भी व्यक्ति को भूखा या खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अगर भोजन ठीक-ठीक नापकर बनाया जाए और अचानक कोई मेहमान आ जाए, तो संकोच होता है। थोड़ा अतिरिक्त भोजन बनाना इस समस्या को दूर करता है। इससे आप बिना किसी झिझक के अतिथि का स्वागत कर सकते हैं, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा और पुण्य दोनों बढ़ाता है।

पंचयज्ञ और जीवों की सेवा सनातन धर्म में पंचयज्ञ का बड़ा महत्व है। इनमें से एक है भूत यज्ञ - यानी पशु-पक्षियों और अन्य जीवों को भोजन कराना। जब हम थोड़ा ज्यादा खाना बनाते हैं, तो उसमें से गाय, कुत्ता, पक्षी या चींटियों के लिए हिस्सा निकालना आसान हो जाता है। हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार, पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को निकाली जाती है। यह अतिरिक्त भोजन हमें इस योग्य बनाता है कि हम अपने साथ-साथ दूसरे जीवों का भी पेट भर सकें और ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

वास्तु और आर्थिक समृद्धि का संबंध वास्तु शास्त्र के अनुसार, किचन का सीधा संबंध हमारे घर की आर्थिक स्थिति से भी होता है। रसोई में खाली बर्तन या बिल्कुल खत्म हो चुका भोजन दरिद्रता का संकेत माना जाता है। जब रसोई में थोड़ा अतिरिक्त अन्न बचता है, तो वह समृद्धि को आकर्षित करता है। रात को रसोई में बिल्कुल भी अन्न ना बचना अशुभ माना जाता है। इसलिए थोड़ा ज्यादा भोजन बनाना वास्तु के हिसाब से शुभ होता है।

आध्यात्मिक महत्व आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो थोड़ा अतिरिक्त भोजन बनाना 'संपन्नता' का भाव जगाता है। जब रसोई में अन्न की अधिकता रहती है, तो मन में अभाव की भावना नहीं आती है। यह भावना घर के सदस्यों को सकारात्मक और उदार बनाती है। शास्त्र कहते हैं कि अन्न का सम्मान करने वाला व्यक्ति कभी अभाव नहीं झेलता है।

घर में जरूरत से थोड़ा ज्यादा खाना बनाना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक संस्कार है। यह संस्कार हमें सिखाता है कि जीवन में उदारता, समर्पण और कृतज्ञता रखनी चाहिए। जब हम अन्न का सम्मान करते हैं, तो माता अन्नपूर्णा और लक्ष्मी स्वयं हमारे घर में वास करती हैं।