Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काशी से गंगाजल घर क्यों नहीं लाया जाता है? जानें इसके पीछे का धार्मिक कारण

Apr 14, 2026 04:58 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share

काशी से गंगाजल घर क्यों नहीं लाया जाता? जानिए इसके पीछे का गहरा धार्मिक कारण। हिंदू मान्यताओं के अनुसार, काशी मुक्ति का धाम है। यहां गंगाजल में मौजूद सूक्ष्म जीव भी मुक्ति पा लेते हैं। इन्हें काशी से बाहर ले जाने से पाप लग सकता है। गंगाजल घर लाने का सही तरीका और महत्व इस लेख में पढ़ें।

काशी से गंगाजल घर क्यों नहीं लाया जाता है? जानें इसके पीछे का धार्मिक कारण

काशी हिंदू धर्म की आध्यात्मिक राजधानी मानी जाती है। बाबा विश्वनाथ की इस नगरी में गंगा स्नान की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन श्रद्धालु गंगाजल को घर ले जाने से बचते हैं। इसके पीछे गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक कारण है। शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार, काशी मुक्ति का क्षेत्र है। यहां आने वाला हर जीव, चाहे वह मनुष्य हो या कोई सूक्ष्म जीव, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ऐसे में गंगाजल को काशी से बाहर ले जाना कुछ पाप का कार्य माना जाता है।

काशी मुक्ति का क्षेत्र क्यों है?

काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, अर्थात् यहां कभी मुक्ति नहीं छूटती है। भगवान शिव स्वयं यहां निवास करते हैं और मृत्यु के समय तारक मंत्र का उच्चारण कर जीव को मोक्ष प्रदान करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, काशी में मरने वाला प्राणी सीधे शिवलोक को प्राप्त होता है। यहां की गंगा भी मुक्ति देने वाली है। इसलिए गंगाजल में मौजूद सूक्ष्म जीवाणु और कीटाणु भी काशी की पावनता से मुक्त हो चुके होते हैं।

गंगाजल में छिपे जीवों की मुक्ति

गंगाजल केवल पानी नहीं है। इसमें असंख्य सूक्ष्म जीव (कीटाणु) मौजूद होते हैं। काशी की पवित्रता के कारण ये जीव भी मुक्ति प्राप्त कर चुके होते हैं। जब हम गंगाजल को बोतल में भरकर घर ले जाते हैं, तो हम अनजाने में उन मुक्त जीवों को काशी की सीमा से बाहर ले जा रहे होते हैं। शास्त्रों में इसे 'मुक्त प्राणी को बंधन में डालना' माना जाता है, जो पाप का कार्य है।

ये भी पढ़ें:शनि, राहु के दोष से राहत पाने के लिए अक्षय तृतीया पर करें ये उपाय

मुक्ति प्राप्त तत्व को काशी से निकालने का पाप

धार्मिक मान्यता है कि काशी में मुक्ति पा चुके तत्व को वहां से अलग करना उचित नहीं है। गंगाजल में भरे हुए सूक्ष्म जीव मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। उन्हें काशी से बाहर लाने पर भक्त को मुक्त आत्माओं को बाधित करने का पाप लग सकता है। इसी कारण कई श्रद्धालु काशी से गंगाजल घर ले जाने से बचते हैं। वे मानते हैं कि गंगाजल का पुण्य वहीं रहना चाहिए, जहां मुक्ति का क्षेत्र है।

ये भी पढ़ें:Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीय के दिन गलती से ना खरीदें ये 5 चीजें

घर लाने के बजाय क्या करें?

शास्त्रों के अनुसार, काशी से गंगाजल लाने की बजाय वहां स्नान करना अधिक शुभ है। विद्वान सलाह देते हैं कि गंगाजल को काशी में ही रहने दें। घर में गंगाजल की जरूरत हो तो अन्य पवित्र स्थानों जैसे हरिद्वार, प्रयागराज या गोमुख से लाया जा सकता है। आजकल कई लोग गंगाजल बोतल में भरकर घर ले आते हैं। लेकिन पारंपरिक मान्यता अभी भी मजबूत है।

ये भी पढ़ें:रत्न शास्त्र: पन्ना पहनते ही बुध ग्रह होगा मजबूत, मिलेंगे ये 3 लाभ

गंगाजल की पवित्रता उसकी मात्रा में नहीं, बल्कि भावना और स्थान में है। काशी से गंगाजल ले जाने की बजाय वहां की पवित्रता को मन में धारण करना ज्यादा महत्वपूर्ण है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

और पढ़ें
Ganga ganga ji
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने