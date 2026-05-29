नारद को क्यों मिला था हमेशा भटकने का श्राप? जानिए प्रजापति दक्ष और देवर्षि नारद की यह रोचक कथा
हिंदू धर्म में देवर्षि नारद को भगवान का परम भक्त और ज्ञान का संदेशवाहक माना जाता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब प्रजापति दक्ष उनसे इतने नाराज हो गए कि उन्होंने नारद को श्राप दे दिया। कहा जाता है कि इसी श्राप की वजह से नारद आज भी तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं।
हिंदू धर्म में देवर्षि नारद को भगवान का परम भक्त और ज्ञान का संदेशवाहक माना जाता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब प्रजापति दक्ष उनसे इतने नाराज हो गए कि उन्होंने नारद को श्राप दे दिया। कहा जाता है कि इसी श्राप की वजह से नारद आज भी तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं।
पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष के पांच हजार पुत्र थे, जिन्हें हर्यश्व कहा जाता था। दक्ष चाहते थे कि उनके पुत्र सृष्टि का विस्तार करें और आगे चलकर पृथ्वी का संचालन संभालें।
इसी दौरान देवर्षि नारद उनके पास पहुंचे। उन्होंने हर्यश्वों से कुछ ऐसे सवाल पूछे जिनका जवाब उनके पास नहीं था। नारद ने कहा कि जब तक पृथ्वी के बारे में पूरी जानकारी न हो, तब तक उस पर शासन करने की बात कैसे की जा सकती है। उन्होंने युवाओं को पहले संसार को समझने और सत्य की खोज करने की सलाह दी।
नारद की बातों का हर्यश्वों पर गहरा असर पड़ा। वे ज्ञान की तलाश में निकल गए और फिर कभी अपने घर वापस नहीं लौटे।
दूसरी बार भी हुआ वही
अपने पुत्रों के लौटकर न आने से दक्ष दुखी हो गए। इसके बाद उन्होंने एक हजार और पुत्रों को जन्म दिया। इनका नाम शवलाश्व रखा गया।
दक्ष को उम्मीद थी कि इस बार उनके पुत्र उनकी इच्छा पूरी करेंगे। लेकिन जब नारद शवलाश्वों के पास पहुंचे तो उन्होंने उन्हें भी वही सीख दी। परिणाम यह हुआ कि वे भी सत्य और ज्ञान की खोज में निकल पड़े और फिर कभी वापस नहीं आए।
दक्ष ने क्रोध में दिया श्राप
लगातार अपने पुत्रों को खोने के बाद दक्ष का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने नारद से कहा कि यदि हर कोई घर-परिवार छोड़ देगा तो सृष्टि का विस्तार कैसे होगा और संसार कैसे चलेगा।
नारद ने जवाब दिया कि उन्होंने किसी को मजबूर नहीं किया। उन्होंने केवल सत्य का मार्ग दिखाया था, उस पर चलने का फैसला पुत्रों ने खुद लिया।
यह सुनकर भी दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने नारद को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह उनके पुत्र संसार में भटक रहे हैं, उसी तरह नारद को भी हमेशा तीनों लोकों में भटकना पड़ेगा। उन्हें कभी स्थायी ठिकाना नहीं मिलेगा।
इसलिए हमेशा यात्रा करते हैं देवर्षि नारद
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दक्ष के इसी श्राप के कारण नारद एक स्थान पर नहीं रुकते। वे लगातार लोक-लोकांतर में घूमते रहते हैं और भगवान का नाम तथा धर्म का संदेश फैलाते हैं।
माता सती का जन्म भी हुआ था दक्ष के घर
पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि दक्ष की पत्नी प्रसूति आदिशक्ति की बड़ी भक्त थीं। उन्होंने और दक्ष ने वर्षों तक तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने का वचन दिया।
समय आने पर प्रसूति ने एक तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। उसका नाम सती रखा गया। मान्यता है कि सती के मुख से निकला पहला शब्द “शिव” था। आगे चलकर सती का विवाह भगवान शिव से हुआ और उनकी कथा हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है।
डिस्क्लेमर: यह लेख धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल जानकारी देना है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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