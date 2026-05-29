Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नारद को क्यों मिला था हमेशा भटकने का श्राप? जानिए प्रजापति दक्ष और देवर्षि नारद की यह रोचक कथा

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

हिंदू धर्म में देवर्षि नारद को भगवान का परम भक्त और ज्ञान का संदेशवाहक माना जाता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब प्रजापति दक्ष उनसे इतने नाराज हो गए कि उन्होंने नारद को श्राप दे दिया। कहा जाता है कि इसी श्राप की वजह से नारद आज भी तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं।

नारद को क्यों मिला था हमेशा भटकने का श्राप? जानिए प्रजापति दक्ष और देवर्षि नारद की यह रोचक कथा

हिंदू धर्म में देवर्षि नारद को भगवान का परम भक्त और ज्ञान का संदेशवाहक माना जाता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब प्रजापति दक्ष उनसे इतने नाराज हो गए कि उन्होंने नारद को श्राप दे दिया। कहा जाता है कि इसी श्राप की वजह से नारद आज भी तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं।

पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष के पांच हजार पुत्र थे, जिन्हें हर्यश्व कहा जाता था। दक्ष चाहते थे कि उनके पुत्र सृष्टि का विस्तार करें और आगे चलकर पृथ्वी का संचालन संभालें।

इसी दौरान देवर्षि नारद उनके पास पहुंचे। उन्होंने हर्यश्वों से कुछ ऐसे सवाल पूछे जिनका जवाब उनके पास नहीं था। नारद ने कहा कि जब तक पृथ्वी के बारे में पूरी जानकारी न हो, तब तक उस पर शासन करने की बात कैसे की जा सकती है। उन्होंने युवाओं को पहले संसार को समझने और सत्य की खोज करने की सलाह दी।

नारद की बातों का हर्यश्वों पर गहरा असर पड़ा। वे ज्ञान की तलाश में निकल गए और फिर कभी अपने घर वापस नहीं लौटे।

दूसरी बार भी हुआ वही

अपने पुत्रों के लौटकर न आने से दक्ष दुखी हो गए। इसके बाद उन्होंने एक हजार और पुत्रों को जन्म दिया। इनका नाम शवलाश्व रखा गया।

दक्ष को उम्मीद थी कि इस बार उनके पुत्र उनकी इच्छा पूरी करेंगे। लेकिन जब नारद शवलाश्वों के पास पहुंचे तो उन्होंने उन्हें भी वही सीख दी। परिणाम यह हुआ कि वे भी सत्य और ज्ञान की खोज में निकल पड़े और फिर कभी वापस नहीं आए।

दक्ष ने क्रोध में दिया श्राप

लगातार अपने पुत्रों को खोने के बाद दक्ष का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने नारद से कहा कि यदि हर कोई घर-परिवार छोड़ देगा तो सृष्टि का विस्तार कैसे होगा और संसार कैसे चलेगा।

नारद ने जवाब दिया कि उन्होंने किसी को मजबूर नहीं किया। उन्होंने केवल सत्य का मार्ग दिखाया था, उस पर चलने का फैसला पुत्रों ने खुद लिया।

यह सुनकर भी दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने नारद को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह उनके पुत्र संसार में भटक रहे हैं, उसी तरह नारद को भी हमेशा तीनों लोकों में भटकना पड़ेगा। उन्हें कभी स्थायी ठिकाना नहीं मिलेगा।

इसलिए हमेशा यात्रा करते हैं देवर्षि नारद

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दक्ष के इसी श्राप के कारण नारद एक स्थान पर नहीं रुकते। वे लगातार लोक-लोकांतर में घूमते रहते हैं और भगवान का नाम तथा धर्म का संदेश फैलाते हैं।

माता सती का जन्म भी हुआ था दक्ष के घर

पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि दक्ष की पत्नी प्रसूति आदिशक्ति की बड़ी भक्त थीं। उन्होंने और दक्ष ने वर्षों तक तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने का वचन दिया।

ये भी पढ़ें:शनिदेव की इन 6 राशियों पर रहती है खास कृपा, मेहनत का मिलता है पूरा फल

समय आने पर प्रसूति ने एक तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। उसका नाम सती रखा गया। मान्यता है कि सती के मुख से निकला पहला शब्द “शिव” था। आगे चलकर सती का विवाह भगवान शिव से हुआ और उनकी कथा हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है।

ये भी पढ़ें:31 मई को दिखेगा दुर्लभ ब्लू मून, जानें क्या है इसका मतलब, क्यों हो रही है चर्चा

डिस्क्लेमर: यह लेख धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल जानकारी देना है।

ये भी पढ़ें:सुबह उठते ही करें ये 5 काम, पूरे दिन बनी रहेगी पॉजिटिव एनर्जी
Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

और पढ़ें
Astrology
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने