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स्वास्तिक के दोनों ओर क्यों बनाई जाती हैं 2 सीधी रेखाएं? क्या है इसका धार्मिक महत्व

By Navaneet Rathaur
लाइव हिन्दुस्तान
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स्वास्तिक के दोनों ओर क्यों बनाई जाती हैं 2 सीधी रेखाएं? जानिए इसका गहरा धार्मिक महत्व। ये रेखाएं चार पुरुषार्थ, चार वेद, चार दिशाएं और श्री गणेश स्वरूप का प्रतीक हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए सही तरीके से स्वास्तिक बनाएं।

Swastika two lines meaning
स्वास्तिक के दोनों ओर रेखाएं

सनातन धर्म में स्वास्तिक एक अत्यंत पवित्र चिह्न माना जाता है। संस्कृत में इसका अर्थ शुभ और मंगल होता है। हिंदू परिवारों में घर के मंदिर मुख्य द्वार या पूजा स्थल पर स्वास्तिक बनाना शुभ माना जाता है, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। स्वास्तिक के साथ दोनों ओर दो-दो सीधी रेखाएं भी बनाई जाती हैं। इन रेखाओं का गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, जिसे जानना जरूरी है।

चार पुरुषार्थ का प्रतीक

स्वास्तिक के दोनों ओर बनी रेखाएं जीवन के चार मूल लक्ष्यों की ओर इशारा करती हैं। ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष हैं। धर्म का अर्थ है सही मार्ग पर चलना। अर्थ का मतलब है कर्म करके धन कमाना। काम इच्छाओं की पूर्ति को दर्शाता है और मोक्ष अंतिम मुक्ति का मार्ग है। ये रेखाएं याद दिलाती हैं कि मनुष्य को जीवन में इन चारों पुरुषार्थों को संतुलित रूप से अपनाना चाहिए। केवल एक पक्ष पर ध्यान देने से जीवन अधूरा रह जाता है।

चार वेदों का संकेत

इन रेखाओं को चार वेदों से भी जोड़ा जाता है। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद हिंदू धर्म के आधार स्तंभ हैं। इन वेदों में धार्मिक अनुष्ठान मंत्र जाप स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान और जीवन को मधुर बनाने वाले उपदेश दिए गए हैं। स्वास्तिक पर रेखाएं बनाने का अर्थ है कि व्यक्ति वेदों के ज्ञान को अपनाए और अपने जीवन में उनका पालन करे। इससे आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों पक्ष मजबूत होते हैं।

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चार दिशाएं और चार युग

धार्मिक शास्त्रों में चार दिशाओं पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण तथा चार युगों सतयुग त्रेतायुग द्वापरयुग और कलियुग का उल्लेख मिलता है। स्वास्तिक की रेखाएं इन दिशाओं और युगों का भी प्रतीक मानी जाती हैं। वास्तु शास्त्र की दृष्टि से भी स्वास्तिक अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि यह चारों दिशाओं में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। घर में सही स्थान पर स्वास्तिक बनाने से वातावरण शुद्ध और शुभ बना रहता है।

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स्वास्तिक का केंद्र और उसका महत्व

स्वास्तिक के मध्य भाग को भगवान विष्णु की नाभि माना गया है। कहते हैं कि रोज स्वास्तिक के मध्य भाग के दर्शन करने से दिन सफल और मंगलमय होता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में स्वास्तिक को श्री गणेश का स्वरूप भी बताया गया है। दोनों ओर की दो-दो रेखाएं उनके पुत्र शुभ-लाभ और पत्नियां ऋद्धि-सिद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। इसी कारण किसी भी शुभ कार्य या पूजा की शुरुआत स्वास्तिक बनाकर और उसकी पूजा करके की जाती है।

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नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा

स्वास्तिक सही तरीके से बनाए जाने पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। यदि किसी स्थान पर उल्टा या अधूरा स्वास्तिक बना हो, तो वहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। इसलिए रेखाओं सहित पूरा और शुद्ध स्वास्तिक बनाना जरूरी माना जाता है। घर के मुख्य द्वार मंदिर या पूजा स्थल पर इसे बनाकर रखने से बुरी शक्तियों से सुरक्षा मिलती है और सुख-समृद्धि का मार्ग खुलता है।

स्वास्तिक केवल एक चिन्ह नहीं, बल्कि जीवन के गहन संदेशों का प्रतीक है। दोनों ओर की रेखाएं हमें धर्म, ज्ञान, दिशा और समृद्धि का स्मरण कराती हैं। सही श्रद्धा के साथ इसे बनाकर घर में शुभता लाएं।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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