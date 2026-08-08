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तुलसी की माला गले में ही क्यों पहनते हैं? कलाई में पहनने से क्यों करते हैं मना?

By Navaneet Rathaur
लाइव हिन्दुस्तान
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तुलसी की माला गले में ही क्यों पहनते हैं? कलाई में पहनने से क्यों करते हैं मना? जानें वैष्णव परंपरा के अनुसार धार्मिक कारण, आध्यात्मिक महत्व और सही तरीका। पवित्रता बनाए रखने के लिए गले में धारण करना ही शुभ माना जाता है।

Tulsi beads wearing rules
तुलसी माला पहनने का नियम

हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा अत्यंत पवित्र माना जाता है। भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए भक्त श्रद्धा से तुलसी की माला धारण करते हैं। अधिकतर लोग इसे गले में पहनते हैं, लेकिन कई बार यह सवाल उठता है कि क्या इसे कलाई में भी पहना जा सकता है। परंपरा और शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार, तुलसी माला को गले में ही धारण करना उचित माना गया है।

तुलसी माला का आध्यात्मिक महत्व

तुलसी की माला साधारण आभूषण नहीं है। यह पवित्र वस्तु है, जो भक्त को भगवान के समीप रहने की याद दिलाती है। कई वैष्णव परंपराओं में दीक्षा के बाद ही तुलसी माला दी जाती है। इसे धारण करने वाला व्यक्ति सरल और सात्विक जीवन जीने का प्रयास करता है। माला शरीर के निकट रहने से भक्ति भाव बना रहता है और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए इसे सम्मान और सावधानी के साथ रखना चाहिए।

गले में पहनने की परंपरा क्यों बनी?

वैष्णव गुरुओं और संतों के अनुसार, तुलसी माला को गले में धारण करना ही सही विधान है। गर्दन में पहनने से यह हृदय के निकट रहती है, जो भक्ति का केंद्र माना जाता है। यह माला भगवान के प्रति समर्पण और सम्मान का प्रतीक है। गले में माला होने से व्यक्ति को हर समय अपनी आस्था का स्मरण रहता है। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और आध्यात्मिक सुरक्षा का माध्यम भी मानी जाती है।

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कलाई में पहनने से क्यों बचें?

हाथ लगातार विभिन्न कार्यों में व्यस्त रहते हैं। खाना बनाना, सफाई, यात्रा या अन्य दैनिक गतिविधियां करते समय हाथ कई वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, जिन्हें अशुद्ध माना जा सकता है। तुलसी माला पवित्र होती है, इसलिए उसे ऐसे स्थान पर रखना उचित नहीं, जो बार-बार अशुद्ध हो। कलाई में पहनने से माला की पवित्रता प्रभावित होने की संभावना रहती है। इसी कारण इसे कलाई पर धारण करने से मना किया जाता है।

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सम्मान और शुद्धता का ध्यान

तुलसी माला को हमेशा शुद्ध हाथों से स्पर्श करना चाहिए। इसे जमीन पर नहीं रखना चाहिए और शौचालय या अपवित्र स्थान पर नहीं ले जाना चाहिए। गले में पहनने से इन सावधानियों का पालन आसानी से हो जाता है। इससे भक्त के अंदर अनुशासन और श्रद्धा दोनों बने रहते हैं।

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सही तरीके से धारण करने के लाभ

तुलसी माला गले में पहनने से मन में भक्ति भाव बना रहता है। यह नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा देती है और सकारात्मकता बढ़ाती है। नियमित जाप के साथ धारण करने पर आध्यात्मिक उन्नति होती है। सही सम्मान के साथ पहनी गई माला भगवान विष्णु की कृपा आकर्षित करती है। आस्था और शुद्धता बनाए रखने से ही इसका पूरा लाभ मिलता है।

तुलसी माला को गले में धारण करना परंपरा और श्रद्धा दोनों का हिस्सा है। कलाई में पहनने से बचकर इसकी पवित्रता बनाए रखें, तो विशेष फल प्राप्त होता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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