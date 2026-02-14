Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

भगवान शिव को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाते हैं? जानिए विष्णु जी के श्राप का कनेक्शन

Feb 14, 2026 07:32 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा में तुलसी का उपयोग वर्जित माना जाता है। अन्य देवताओं की पूजा में तुलसी को अत्यंत प्रिय माना जाता है, लेकिन शिव जी को तुलसी चढ़ाने से बचने की परंपरा पुरानी है।

भगवान शिव को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाते हैं? जानिए विष्णु जी के श्राप का कनेक्शन

हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा में तुलसी का उपयोग वर्जित माना जाता है। अन्य देवताओं की पूजा में तुलसी को अत्यंत प्रिय माना जाता है, लेकिन शिव जी को तुलसी चढ़ाने से बचने की परंपरा पुरानी है। इसके पीछे एक गहरी पौराणिक कथा छिपी है, जो विष्णु जी के श्राप और तुलसी के पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है। यह कथा भक्ति के साथ-साथ कर्म और श्राप के नियमों को भी स्पष्ट करती है। आइए इस कथा और इसके कारणों को विस्तार से समझते हैं।

तुलसी का पूर्व जन्म और वृंदा की कथा

पुराणों के अनुसार तुलसी का पूर्व जन्म वृंदा नाम की एक पतिव्रता स्त्री के रूप में हुआ था। वृंदा असुरराज जालंधर की पत्नी थीं। जालंधर भगवान शिव का ही अंश था, लेकिन अपने बुरे कर्मों के कारण वह राक्षस कुल में जन्मा था। जालंधर की पत्नी वृंदा की पतिव्रता शक्ति इतनी प्रबल थी कि कोई भी देवता या असुर उसका वध नहीं कर पाता था। जालंधर के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे और देवताओं को उससे मुक्ति की आवश्यकता थी।

भगवान विष्णु ने धोखे से तोड़ा पतिव्रत धर्म

जालंधर का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास जाकर उनके पतिव्रत धर्म को भंग कर दिया। जब वृंदा को यह पता चला कि यह जालंधर नहीं, बल्कि भगवान विष्णु थे, तो उन्होंने क्रोध में विष्णु जी को श्राप दे दिया। विष्णु जी ने वृंदा को समझाया कि उन्होंने यह कार्य जनकल्याण के लिए किया था, लेकिन श्राप से मुक्ति के लिए उन्होंने वृंदा को भी श्राप दिया कि वह पेड़ बन जाएं। कालांतर में वृंदा तुलसी के रूप में प्रकट हुईं।

जालंधर का वध और तुलसी का श्राप

वृंदा के पतिव्रत धर्म के भंग होने के बाद भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया। इस घटना से तुलसी के मन में शिव जी के प्रति एक विशेष भाव रहा। विष्णु जी के श्राप के कारण तुलसी का जन्म हुआ, लेकिन जालंधर की मृत्यु शिव जी के हाथों हुई थी। इसलिए शिव पूजा में तुलसी का उपयोग वर्जित माना गया। यह परंपरा आज भी निभाई जाती है कि शिवलिंग पर तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है।

शिव पूजा में तुलसी का उपयोग क्यों नहीं

शिव जी को बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी पत्र और आक के फूल प्रिय हैं। तुलसी विष्णु जी की प्रिय हैं और विष्णु-तुलसी का संबंध अटूट है। शिव और विष्णु दोनों एक ही परमात्मा के रूप हैं, लेकिन पूजा की परंपराएं अलग-अलग हैं। तुलसी चढ़ाने से शिव जी के रौद्र रूप का प्रभाव बढ़ सकता है, इसलिए इसकी मनाही है। शिव जी की पूजा में जल, दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र और धतूरा का प्रयोग किया जाता है।

तुलसी पूजा विष्णु जी और शालिग्राम के साथ की जाती है। तुलसी को विष्णु जी की प्रिय माना जाता है और उनकी पूजा में तुलसी दल चढ़ाना अनिवार्य है। यह परंपरा दोनों देवताओं के अलग-अलग स्वरूप और भक्ति पद्धति को दर्शाती है। शिव जी की पूजा में तुलसी ना चढ़ाने की परंपरा सम्मान का प्रतीक है, ना कि विरोध का।

महाशिवरात्रि या साधारण शिव पूजा में तुलसी से परहेज करना चाहिए। यह परंपरा पौराणिक कथा से जुड़ी है और भक्ति की गहराई को दर्शाती है। शिव जी की पूजा सादगी और श्रद्धा से करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

और पढ़ें
Mahashivratri Hindu
जानें धर्म न्यूज़ , Aaj ka Rashifal,Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने
;;;