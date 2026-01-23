Hindu Dharm: अंतिम संस्कार से पहले मृत व्यक्ति के पैर क्यों छूए जाते हैं?

संक्षेप: मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार से पहले मृत व्यक्ति के पैर छूना एक परंपरा है। यह सिर्फ एक रस्म या दिखावा नहीं है, बल्कि इसके पीछे सम्मान, आभार, आशीर्वाद और आत्मा की शांति से जुड़े गहरे कारण छिपे हैं।

हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार एक गहन आध्यात्मिक और भावनात्मक प्रक्रिया है। मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार से पहले मृत व्यक्ति के पैर छूना एक परंपरा है। यह सिर्फ एक रस्म या दिखावा नहीं है, बल्कि इसके पीछे सम्मान, आभार, आशीर्वाद और आत्मा की शांति से जुड़े गहरे कारण छिपे हैं। पैरों को हिंदू संस्कृति में शक्ति, ऊर्जा और आशीर्वाद का केंद्र माना जाता है। जीवित अवस्था में बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है, ठीक उसी तरह मृत्यु के समय अंतिम प्रणाम और आभार व्यक्त करने का यह अंतिम अवसर होता है। यह क्रिया परिवार और प्रियजनों को भावनात्मक रूप से जोड़ती है और दिवंगत आत्मा को शांतिपूर्ण विदाई देती है। आइए जानते हैं इस परंपरा के पीछे के प्रमुख कारण और महत्व।

अंतिम सम्मान और आभार व्यक्त करने का माध्यम हिंदू धर्म में पैर छूना सम्मान और आभार का सबसे बड़ा प्रतीक है। मृत्यु के समय अंतिम संस्कार से पहले मृत व्यक्ति के पैर छूकर परिवार के सदस्य और रिश्तेदार उनके जीवन भर के योगदान, प्यार, मार्गदर्शन और अच्छे कर्मों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। यह एक ऐसा पल होता है, जब व्यक्ति जीवन भर के सारे संबंधों को अंतिम प्रणाम करता है। पैर छूने से यह भाव आता है कि आप उनके बड़प्पन, अनुभव और दिए गए ज्ञान को अंत तक स्वीकार करते हैं। यह क्रिया दिवंगत आत्मा को बताती है कि उनका जीवन सार्थक था और उनके द्वारा दिया गया प्रेम व सम्मान हमेशा याद रहेगा। इस भावनात्मक जुड़ाव से परिवार को भी शांति मिलती है।

अंतिम आशीर्वाद प्राप्त करने की आस्था शास्त्रों में मान्यता है कि मृत्यु के समय आत्मा परमात्मा से मिलने की यात्रा पर निकलती है। इस दौरान अंतिम संस्कार से पहले पैर छूने से मृत व्यक्ति का अंतिम आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि आत्मा उस समय बहुत शक्तिशाली अवस्था में होती है और उसके पैरों में अभी भी सकारात्मक ऊर्जा और अच्छे कर्मों का प्रभाव रहता है। पैर छूकर व्यक्ति यह प्रार्थना करता है कि दिवंगत आत्मा उसे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सुरक्षा का आशीर्वाद दे। यह आशीर्वाद भावनात्मक रूप से परिवार को मजबूती देता है और आगे की जिंदगी में सकारात्मक प्रभाव डालता है।

आत्मा की शांति और सद्गति के लिए प्रार्थना पैर छूने की क्रिया एक तरह से दिवंगत आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त करने की प्रार्थना है। यह दिखाता है कि परिवार का मानना है कि मृत व्यक्ति के सभी सांसारिक कार्य अब समाप्त हो चुके हैं और वह अब परमात्मा की ओर बढ़ रहा है। इस क्रिया से परिवार वाले आत्मा से कहते हैं कि 'हम आपको शांतिपूर्ण विदाई दे रहे हैं, आप बिना किसी मोह या कष्ट के आगे बढ़ें।' पैर छूने से प्रेत योनि या भटकाव की आशंका कम होती है और आत्मा को सद्गति मिलने में मदद मिलती है। यह भावनात्मक रूप से परिवार को भी संतोष देता है कि उन्होंने अंतिम सम्मान पूरा किया।

ऊर्जा का प्रवाह और आध्यात्मिक महत्व कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार, व्यक्ति के पैरों के अंगूठे में विद्युत संप्रेषणीय शक्ति होती है। जीवित अवस्था में पैर छूने से बड़ों की सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलती है। मृत्यु के समय पैर छूने से उनके अच्छे कर्मों और सकारात्मक ऊर्जा को महसूस किया जाता है। यह क्रिया परिवार के सदस्यों में दिवंगत आत्मा के साथ आध्यात्मिक जुड़ाव बनाए रखती है। पैरों को ऊर्जा का केंद्र मानने से इस परंपरा को और गहराई मिलती है। यह क्रिया व्यक्ति को याद दिलाती है कि जीवन क्षणभंगुर है और सम्मान व प्रेम का महत्व अंत तक बना रहना चाहिए।

अंतिम प्रणाम और भावनात्मक विदाई का प्रतीक अंतिम संस्कार से पहले पैर छूना भावनात्मक विदाई का सबसे सुंदर और गहरा प्रतीक है। यह पल परिवार को एक साथ लाता है और सभी को दिवंगत सदस्य के प्रति अंतिम प्रेम और सम्मान व्यक्त करने का अवसर देता है। यह क्रिया परिवार में एकता और भावनात्मक बंधन को मजबूत करती है। पैर छूने के बाद लोग आंसुओं के साथ विदाई देते हैं और आत्मा को शांतिपूर्ण यात्रा की कामना करते हैं। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और आज भी हर हिंदू परिवार में इसका पालन किया जाता है।

हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार से पहले मृत व्यक्ति के पैर छूना एक गहन भावनात्मक और आध्यात्मिक क्रिया है। यह अंतिम सम्मान, आशीर्वाद, शांति की प्रार्थना और ऊर्जा के प्रवाह का प्रतीक है। इस परंपरा का पालन करके हम दिवंगत आत्मा को सम्मान देते हैं और परिवार में शांति बनाए रखते हैं। यह क्रिया हमें याद दिलाती है कि जीवन में सम्मान और प्रेम सबसे बड़ा धन है।