Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़why take sankalp before puja vrat importance benefits
पूजा-पाठ या व्रत से पहले संकल्प लेना क्यों जरूरी होता है?

पूजा-पाठ या व्रत से पहले संकल्प लेना क्यों जरूरी होता है?

संक्षेप:

शास्त्रों में कहा गया है कि संकल्प के बिना पूजा या व्रत अधूरा रहता है और उसका पूरा फल नहीं मिलता है। संकल्प से मन में दृढ़ता आती है और कार्य सफल होता है। आइए जानते हैं इसके महत्व को।

Dec 21, 2025 07:49 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हिंदू धर्म में पूजा-पाठ, व्रत या कोई शुभ कार्य शुरू करने से पहले संकल्प लेना अनिवार्य माना जाता है। संकल्प का अर्थ है दृढ़ निश्चय या प्रतिज्ञा। यह एक मानसिक और मौखिक घोषणा होती है, जिसमें हम कार्य का उद्देश्य, समय, स्थान और भगवान का नाम लेकर प्रतिज्ञा करते हैं कि हम यह कार्य पूरा करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि संकल्प के बिना पूजा या व्रत अधूरा रहता है और उसका पूरा फल नहीं मिलता है। संकल्प से मन में दृढ़ता आती है और कार्य सफल होता है। आइए जानते हैं इसके महत्व को।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

संकल्प से कार्य में दृढ़ता और एकाग्रता आती है

संकल्प लेने से मन में मजबूत इरादा बनता है। हम भगवान के सामने घोषणा करते हैं कि हम यह व्रत या पूजा पूरी श्रद्धा से करेंगे। इससे मन भटकता नहीं और एकाग्रता बनी रहती है। ज्योतिष और शास्त्रों के अनुसार, संकल्प कार्य को दिव्य शक्ति प्रदान करता है। बिना संकल्प के किया गया कार्य केवल कर्म बनकर रह जाता है, लेकिन संकल्प से वह भक्ति बन जाता है। संकल्प लेने से व्यक्ति में जिम्मेदारी की भावना आती है और वह कार्य बीच में नहीं छोड़ता है।

संकल्प से पूजा-व्रत का पूरा फल मिलता है

शास्त्रों में वर्णित है कि संकल्प के बिना पूजा या व्रत का पुण्य अधूरा रहता है। संकल्प में हम उद्देश्य (फल प्राप्ति) बताते हैं - जैसे स्वास्थ्य, धन, संतान या मोक्ष के लिए। इससे भगवान उस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि संकल्प से कार्य देवताओं तक पहुंचता है और वे उसकी रक्षा करते हैं। बिना संकल्प के पूजा केवल दिखावा बन जाती है। संकल्प से व्रत या पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है और मनोकामना शीघ्र पूरी होती है।

संकल्प से पाप नाश और पुण्य प्राप्ति

संकल्प लेने से व्यक्ति के अंदर शुद्धता आती है। हम भगवान के सामने अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और शुभ कार्य की प्रतिज्ञा करते हैं। इससे पूर्वजन्म या वर्तमान के पाप नष्ट होते हैं। संकल्प में तिथि, स्थान और नाम लेकर प्रतिज्ञा करने से कार्य पवित्र हो जाता है। यह पितरों को भी संतुष्ट करता है और पितृ दोष दूर होता है। संकल्प से किया गया व्रत या पूजा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है।

संकल्प लेने की सही विधि और सावधानियां

संकल्प लेते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करें। दाहिने हाथ में जल, फूल या अक्षत लेकर संकल्प मंत्र बोलें - 'मम (उद्देश्य) सिद्ध्यर्थं (व्रत/पूजा नाम) करिष्ये।' भगवान का नाम, तिथि, स्थान और गोत्र बताएं। संकल्प सच्चे मन से लें और बीच में ना तोड़ें। अगर संकल्प टूट जाए, तो प्रायश्चित करें।

संकल्प पूजा-व्रत की आत्मा है। इसे लेने से कार्य में दिव्य शक्ति आती है और सफलता निश्चित होती है। हर शुभ कार्य से पहले संकल्प अवश्य लें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:हनुमान जी को नवनिधि के दाता क्यों कहा जाता है? जानिए इस सिद्धि का महत्व
ये भी पढ़ें:Hindu Dharm: पीपल के पेड़ की पूजा करने से क्या होता है?
ये भी पढ़ें:लड़कियों को बैग में गलती से नहीं रखनी चाहिए ये 5 चीजें, बढ़ती है परेशानियां
ये भी पढ़ें:तीर्थ यात्रा पर जाना क्यों जरूरी है? प्रेमानंद महाराज से जानें
ये भी पढ़ें:परफेक्ट पार्टनर बनते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, रिश्ते में रखते हैं संतुलन
Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
Hindu Sanatan
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने