Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़why stay awake on mahashivratri night religious scientific importance
महाशिवरात्रि की रात क्यों जागना चाहिए? धार्मिक ही नहीं जानिए इसका वैज्ञानिक महत्व भी

महाशिवरात्रि की रात क्यों जागना चाहिए? धार्मिक ही नहीं जानिए इसका वैज्ञानिक महत्व भी

संक्षेप:

महाशिवरात्रि की रात जागरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस रात जागकर शिव आराधना करने से सारे पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष प्राप्ति के योग बनते हैं। लेकिन इस पर्व का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत गहरा है।

Feb 03, 2026 06:40 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का सबसे पवित्र पर्व है, जो फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का उत्सव होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, महाशिवरात्रि की रात जागरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस रात जागकर शिव आराधना करने से सारे पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष प्राप्ति के योग बनते हैं। लेकिन इस पर्व का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत गहरा है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की रात जागने के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व के बारे में।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

महाशिवरात्रि की रात का धार्मिक महत्व

महाशिवरात्रि की रात को 'कालरात्रि' भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस रात मध्यरात्रि में भगवान शिव ने ब्रह्मा से रुद्र रूप में अवतरण लिया था। प्रलय के समय शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त करते हैं। इस रात जागरण करने से भक्तों को शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जागरण में शिव पूजा, मंत्र जप, शिव पुराण पाठ और आरती करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर और विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य मिलता है। शिव भक्तों के लिए यह रात मोक्ष और पाप-मुक्ति का अवसर है।

वैज्ञानिक दृष्टि से जागरण का महत्व

महाशिवरात्रि की रात ब्रह्मांड में ग्रह-नक्षत्रों की विशेष स्थिति होती है। इस रात उत्तरी गोलार्ध में ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर बढ़ता है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, इस समय मानव शरीर में 'कुंडलिनी' जागरण की संभावना सबसे अधिक होती है। रीढ़ की हड्डी सीधी करके ध्यान मुद्रा में बैठने से ऊर्जा सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है। जागरण से नींद के चक्र टूटते हैं और मस्तिष्क में अल्फा और थीटा तरंगें बढ़ती हैं, जो गहरी शांति और एकाग्रता देती हैं। इस रात जागने से शरीर में पित्त दोष संतुलित होता है और मानसिक तनाव कम होता है।

जागरण की विधि और लाभ

महाशिवरात्रि की रात चार प्रहर में पूजा करें। प्रत्येक प्रहर में शिवलिंग का अभिषेक, मंत्र जप और आरती करें। रात्रि जागरण में 'ॐ नमः शिवाय' या महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। शिव पुराण या शिव कथा सुनें। जागरण से आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है और व्यक्ति को आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। वैज्ञानिक रूप से यह नींद के चक्र को रीसेट करता है और अगले दिन तरोताजा महसूस होता है। जागरण से कुंडलिनी जागरण के योग बनते हैं, जिससे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं।

जागरण से मिलने वाले फल

धार्मिक दृष्टि से जागरण करने से सारे पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष प्राप्ति के योग बनते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से यह मस्तिष्क को रिचार्ज करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और तनाव कम करता है। जागरण से व्यक्ति आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनता है। महाशिवरात्रि की रात जागरण करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-शांति बनी रहती है।

महाशिवरात्रि की रात जागरण धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टि से लाभकारी है। श्रद्धा और नियम से इस रात को जागकर शिव आराधना करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
Mahashivratri Mahashivratri Special
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने