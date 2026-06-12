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किन महिलाओं को पुखराज पहनना चाहिए?

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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पुखराज गुरु का रत्न है, लेकिन इसे विवाह से जोड़ कर देखा जाता है। जिन महिलाओं का गुरु कमजोर होता है, अगर गुरु कमजोर है तो पुखराज पहनना बताया जाता है। यहां पढ़ें किन महिलाओं को पुखराज पहनना चाहिए।

किन महिलाओं को पुखराज पहनना चाहिए?

कुंडली में गुरु की स्थिति को देखकर पु्खराज पहना जाता है, क्योंकि पुखराज गुरु का रत्न है, इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। वैसे तो हर किसी को लग्न की राशि के अनुसार रत्न पहना जाता है। लेकिन गुरु ग्रह विवाह, पति के लिए भी इसे खास माना जाता है। इससे कमजोर हो रहे गुरु को बल मिलता है और महिलाओं का भाग्य साथ देता है और विवाह के अलावा पति की आयु, स्वभाव पर भी असर होता है। महिलाओं के लिए गुरु बलवान होना अच्छा होता है। जिन महिलाओं की कुण्डली में गुरु का बलवान करना जरूरी है, उनको तो पु्खराज पहनना बताया जाता है, वहीं जिन महिलाओं का विवाह ना हो रहा है, उनको भी गुरु के बलवान करने के लिए पुखराज अवश्य पहनना चाहिए।

किन महिलाओं को पहनना चाहिए पुखराज

दरअसल पुखराज पहनने से गुरु अधिक बलवान् होगा, जिस के फलस्वरूप विवाह अपेक्षाकृत शीघ्र होगा, क्योंकि देर से विवाह होने में कारण यही होता है कि स्त्री की कुण्डली में सप्तम भाव, सप्तम भाव का स्वामी तथा उसी भाव का कारक अर्थात् वृहस्पति पापी ग्रहों की युति अथवा दृष्टि द्वारा निर्बल पाये जाते हैं। इन तीन अंगों में गुरु का विशेष महत्व है। जब तीन अंगों में मुख्य अंग गुरु, पुखराज पहनने से बलवान होगा तो स्पष्ट है कि विलम्ब समाप्त हो जाएगा। जिन स्त्रियों की लग्न मिथुन या कन्या हो और उन की कुण्डली में गुरु को सूर्य, शनि अथवा राहु दृष्टि अथवा युति द्वारा प्रभावित कर रहे हों उनके लिये तो और भी अधिक आवश्यक हो जाता है कि वे पुखराज पहने रहें क्योंकि ऐसी दशा में गुरु न केवल पति का कारक ही होता है । अतः स्पष्ट है कि गुरु पर पड़ने वाला पाप-प्रभाव अधिक अनिष्टकारी होगा।

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पुखराज का विकल्प क्या है?

अगर आप पुखराज नहीं खरीद पा रहे हैं तो इसका एक विकल्प भी है, इसकी जगह आप सुनैला भी पहन सकते हैं। इसे पहनना शुभ माना जाता है। खास तौर पर आपकी शादी, विवाह योग, शिक्षा, करियर और भाग्य में वृद्धि करता है। गुरु ग्रह को मजबूत करने और आर्थिक उन्नति के लिए सुनैला आपके लिए अच्छा है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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