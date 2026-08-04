रुद्राभिषेक में क्यों किया जाता है शृंगी का इस्तेमाल? जानें इसके पीछे का धार्मिक रहस्य
रुद्राभिषेक में शृंगी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जानें इसके पीछे का धार्मिक रहस्य और पौराणिक महत्व। शृंगी से जलधारा चढ़ाने से शिव कृपा मिलती है। बिना शृंगी के अभिषेक संभव है या नहीं, पूरा रहस्य यहां पढ़ें।
हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा को अत्यंत फलदायी माना गया है। सावन का पूरा महीना विशेष रूप से शिव आराधना के लिए समर्पित होता है। इस दौरान घर या मंदिर में रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाता है। रुद्राभिषेक में मंत्रों के उच्चारण के साथ शिवलिंग पर जल दूध दही घी शहद आदि पवित्र सामग्रियों से अभिषेक किया जाता है। इस अनुष्ठान में एक विशेष पात्र शृंगी का इस्तेमाल होता है, जिसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है।
शृंगी पात्र क्या होता है?
शृंगी पूजा में इस्तेमाल होने वाला एक खास आकार का पात्र है, जो गाय या अन्य पशु के सींग जैसा दिखता है। यह आमतौर पर चांदी तांबे या पीतल जैसी धातुओं से बनाया जाता है। रुद्राभिषेक के दौरान इसी शृंगी से शिवलिंग पर निरंतर जल की धारा अर्पित की जाती है। शृंगी से होकर गुजरने वाली जलधारा भगवान शिव को शीतलता प्रदान करती है और भक्त को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसका आकार और बनावट जल को एक समान धारा में प्रवाहित करने में सहायक होती है।
शिवलिंग पर शृंगी से जल चढ़ाने का महत्व
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शृंगी से शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। शृंगी से निकलने वाली जलधारा निरंतर बहती है और सीधे शिवलिंग तक पहुंचती है। इसी कारण शृंगी से किया गया रुद्राभिषेक पूर्ण माना जाता है। पौराणिक कथाओं और शिवमहापुराण में उल्लेख मिलता है कि यह पात्र भगवान शिव को उनके परम भक्त नंदी ने उपहार स्वरूप दिया था। तभी से शिव जी ने इसे अपने अभिषेक के लिए प्रिय पात्र के रूप में स्वीकार किया। उसी समय से शिवलिंग के अभिषेक में इस पवित्र पात्र का प्रयोग होने लगा।
शृंगी से रुद्राभिषेक शुभ क्यों माना जाता है?
पुराणों में बताया गया है कि भगवान शिव को जलधारा अत्यंत प्रिय है। शृंगी से निकलकर शिवलिंग तक पहुंचने वाली जलधारा बहुत शुद्ध मानी जाती है। रुद्राभिषेक के समय इस जलधारा में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती, जिससे जल लगातार शिवलिंग पर पहुंचता रहता है। इसका सीधा प्रभाव शिव जी के मस्तक पर पड़ता है। इसी वजह से शृंगी के माध्यम से जल चढ़ाना भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा का प्रतीक भी माना जाता है। निरंतर धारा से अभिषेक करने से अनुष्ठान की ऊर्जा और फल बढ़ जाता है।
क्या बिना शृंगी के रुद्राभिषेक संभव है?
मान्यता है कि रुद्राभिषेक में शृंगी का इस्तेमाल ही करना चाहिए। लेकिन यदि किसी कारण से शृंगी उपलब्ध ना हो, तो तांबे के लोटे या अन्य शुद्ध पात्र से भी जल चढ़ाया जा सकता है। जल चढ़ाते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवलिंग पर जलधारा टूटनी नहीं चाहिए। धारा निरंतर बहती रहे तभी अभिषेक का सही प्रभाव पड़ता है। फिर भी शास्त्रीय दृष्टि से शृंगी का प्रयोग अनुष्ठान को पूर्ण और अधिक फलदायी बनाता है।
रुद्राभिषेक में शृंगी का आध्यात्मिक रहस्य
शृंगी का उपयोग केवल व्यावहारिक सुविधा नहीं बल्कि गहरी धार्मिक मान्यता से जुड़ा है। यह नंदी की भक्ति और शिव की कृपा का प्रतीक है। निरंतर जलधारा शिव के शांत और शीतल स्वरूप को प्रसन्न करती है। सावन जैसे पवित्र महीने में शृंगी से रुद्राभिषेक करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भक्त को विशेष आशीर्वाद मिलता है। सही विधि और श्रद्धा के साथ किया गया अभिषेक जीवन के विघ्नों को दूर करने में सहायक माना जाता है।
रुद्राभिषेक में शृंगी का इस्तेमाल धार्मिक रहस्य और भक्ति भाव दोनों को दर्शाता है। सही विधि से पूजा करने से शिव कृपा अवश्य मिलती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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