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Sawan 2026: क्यों खास है भगवान शिव का सावन का महीना,सावन में क्या-क्या हुआ?

By Anuradha Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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Sawan 2026 : इस साल सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू हो रहा है। ऐसे में सावन के महीने को क्यो पावन कहा जाता है, इस मास में क्या -क्या हुआ, यहां जानें

Sawan ka Mahina
सावन का महीना

द्वादशस्वपि मासेषु श्रावणो मेऽतिवल्लभ:।

श्रवणार्हं यन्माहात्म्यं तेनासौ श्रवणो मत:।।

श्रवणर्क्षं पौर्णमास्यां ततोऽपि श्रावण: स्मृत:।

यस्य श्रवणमात्रेण सिद्धिद: श्रावणोऽप्यत:।। (स्कंद पुराण)

-बारह महीनों में श्रावण मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इसका माहात्म्य सुनने योग्य है। इसके श्रवण मात्र से सिद्धि मिलती है। इस मास की पूर्णिमा को चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होता है, इसलिए इसका नाम ‘श्रावण’ पड़ा। इस पवित्र मास के माहात्म्य को सुनने मात्र से मनुष्य को सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

क्यों किया जाता है शिव पर जल अर्पित

पौराणिक कथाओं के अनुसार, सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। इसमें निकले हलाहल विष को शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। विष की उष्णता शांत करने के लिए सभी देवताओं ने महादेव को जल अर्पित किया था, इसलिए इस मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा है। इस मास में होने वाली कांवड़ यात्रा का भी यही उद्देश्य है।

मां पार्वती ने की थी तपस्या

पार्वती ने शिव को पाने के लिए सावन मास में कठिन व्रत और तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर शिव ने पार्वती को हरियाली तीज के दिन पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। श्रावण मास में ही शिव पृथ्वी पर पार्वती के साथ अपने ससुराल गए थे। वहां उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था, इसलिए इस माह में शिव पूजा का विशेष महत्व है।

बालक मार्कण्डेय को चिरंजीवी होने का अभयदान

शिव पुराण की कथा अनुसार मृकण्डु ऋषि और उनकी पत्नी मरुद्वती के अल्पायु पुत्र महर्षि मार्कण्डेय सावन के महीने में शिवलिंग के सामने बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहे थे, तब यमराज ने उन पर मृत्युपाश फेंका। उसी क्षण शिव प्रकट हुए। उन्होंने यमराज को अपना पाश वापस लेने का आदेश दिया। साथ ही बालक मार्कण्डेय को चिरंजीवी होने का अभयदान प्रदान किया।

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सावन में किस-किस का जन्म हुआ

इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा हर साल आषाढ़ मास में शुरू होकर श्रावण पूर्णिमा (रक्षाबंधन) के दिन पूर्ण होती है। श्रावण पूर्णिमा के दिन ही वाल्मीकि आश्रम में लव-कुश का जन्म हुआ था। स्कंद पुराण, काशीखंड के अनुसार श्रावण मास में काशी में निवास करने और शिव पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लोक मान्यता के अनुसार तुलसीदास का जन्म और मृत्यु श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुई थी, इसलिए इस दिन को तुलसी जयंती के रूप में मनाया जाता है। विष्णु के दसवें और अंतिम अवतार भगवान कल्कि का आगमन भी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को होगा, इसलिए इस दिन को कल्कि जयंती के रूप में मनाया जाता है।

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नाग देवता का जन्म भी इसी माह में

सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को अष्ट नाग देवताओं की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन को नागपंचमी कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कृष्ण ने वृंदावन में कालिया नाग के फन पर नृत्य किया था और उसे हराकर लोगों का जीवन बचाया था। इसके बाद से ही कृष्ण नथैया कहलाए। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने अपनी कृपा से शेषनाग को अलंकृत किया था और उनके द्वारा पृथ्वी का भार धारण करने के बाद लोगों ने नाग देवता की पूजा करनी शुरू कर दी, तभी से नागपूजा की यह परंपरा चली आ रही है।

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-अश्वनी कुमार

Anuradha Pandey

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शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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