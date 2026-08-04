संकल्प के बिना क्यों नहीं करनी चाहिए पूजा-पाठ या दान? जानें इसके पीछे की धार्मिक वजह
पूजा-पाठ या दान से पहले संकल्प क्यों जरूरी है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जानें इसका महत्व। संकल्प लेने की सही विधि और बिना इसके पूजा अधूरी क्यों रहती है, यहां विस्तार से समझें।
हिंदू धर्म में पूजा-पाठ और दान जैसे शुभ कार्यों के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से जीवन में समृद्धि बनी रहती है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अक्सर देखा जाता है कि किसी भी कथा या पूजा के आरंभ में पंडित जी संकल्प दिलाते हैं। बिना संकल्प के की गई पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। सच्चे मन और विधि-विधान से की गई पूजा ही मनोकामनाओं की पूर्ति करती है।
संकल्प का अर्थ क्या है?
संकल्प का सामान्य अर्थ है किसी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय करना। हिंदू परंपरा में पूजा अनुष्ठान या किसी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले संकल्प लिया जाता है। इससे वह कार्य बिना रुकावट के पूर्ण हो सके। संकल्प के बिना पूजा का आरंभ और समापन ठीक से नहीं होता है। यह एक तरह से पूजा की मनोकामना को भगवान तक पहुंचाने का माध्यम है। पुराणों में कहा गया है कि संकल्प के अभाव में की गई पूजा अधूरी रह जाती है और उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है।
संकल्प कैसे लिया जाता है?
पूजा या दान शुरू करने से पहले संकल्प लेना शुभ माना जाता है। संकल्प लेने का मतलब अपने आराध्य देव और स्वयं को साक्षी मानकर कार्य की शुरुआत करना है। आमतौर पर पंडित जातक के हाथ में अक्षत फूल और थोड़ी धनराशि देते हैं। व्यक्ति अपने नाम गोत्र निवास स्थान और पूजा के उद्देश्य का उच्चारण करता है। इसके बाद वह सामग्री ईश्वर को अर्पित की जाती है और पूजा आरंभ होती है। दान में भी उसी तरह उद्देश्य बताकर संकल्प लिया जाता है, ताकि दान का पुण्य सही दिशा में जाए।
पूजा में संकल्प का विशेष महत्व
पूजा सिर्फ मंत्र जाप या दीपक जलाने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य दैवीय ऊर्जा को किसी विशेष इच्छा या जीवन लक्ष्य की ओर निर्देशित करना भी है। संकल्प पूजा को सही दिशा देता है। इसके बिना कोई भी पूजा पूर्ण रूप से फलदायी नहीं मानी जाती है। संकल्प में जो बात कही जाती है, उसे निभाना भी अनिवार्य माना गया है। इससे भगवान के प्रति समर्पण भाव मजबूत होता है और आशीर्वाद शीघ्र प्राप्त होता है।
बिना संकल्प पूजा अधूरी क्यों?
बिना संकल्प के की गई पूजा में मन की एकाग्रता और स्पष्ट उद्देश्य का अभाव रहता है। शास्त्रों के अनुसार, संकल्प पूजा की नींव है। नींव कमजोर होने पर पूरा अनुष्ठान कमजोर रह जाता है। संकल्प से व्यक्ति अपने मन को स्थिर करता है और ईश्वर के सामने अपनी भावना स्पष्ट रूप से रखता है। इससे पूजा की ऊर्जा लक्ष्य की ओर केंद्रित होती है। बिना संकल्प किए गए दान या पूजा का फल बिखर जाता है और साधक को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है।
संकल्प से मिलने वाले लाभ
संकल्प लेने से पूजा में श्रद्धा और अनुशासन दोनों बढ़ते हैं। व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक रहता है और पूरे अनुष्ठान को गंभीरता से पूरा करता है। दान में संकल्प करने से पुण्य अधिक फलदायी होता है। जीवन में जब भी कोई शुभ कार्य शुरू करें पहले संकल्प जरूर लें। इससे कार्य में बाधाएं कम आती हैं और ईश्वर की कृपा सुगमता से प्राप्त होती है। संकल्प पूजा-पाठ और दान को पूर्णता प्रदान करता है। ऐसा करने से साधक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है।
संकल्प के बिना पूजा-पाठ या दान ना करें। धार्मिक नियमों का पालन करके पूर्ण फल प्राप्त करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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