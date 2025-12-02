Hindustan Hindi News
पूजा-पाठ में दीपक जलाना जरूरी क्यों?, ऋग्वेद में मिलता है इसका जिक्र

Deepak for puja:भारतीय संस्कृति में प्रत्येक धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में दीप प्रज्ज्वलित करने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि अग्निदेव को साक्षी मानकर उसकी उपस्थिति में किए कार्य अवश्य ही सफल होते हैं।

Tue, 2 Dec 2025 10:14 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय संस्कृति में प्रत्येक धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में दीप प्रज्ज्वलित करने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि अग्निदेव को साक्षी मानकर उसकी उपस्थिति में किए कार्य अवश्य ही सफल होते हैं। हमारे शरीर की रचना में सहायक पांच तत्वों में से एक अग्नि भी है। दूसरे अग्नि पृथ्वी पर सूर्य का परिवर्तित रूप है, इसीलिए किसी भी देवी-देवता के पूजन के समय ऊर्जा को केंद्रीभूत करने के लिए दीपक प्रज्ज्वलित किया जाता है।

दीपक के इस असाधारण महत्व के पीछे अन्य मान्यता यह है कि प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। परमात्मा प्रकाश और ज्ञान-रूप में ही सब जगह व्याप्त है। ज्ञान प्राप्त करने से अज्ञान रूपी मनोविकार दूर होते हैं और सांसारिक शूल मिटते हैं, इसलिए प्रकाश की पूजा को ही परमात्मा की पूजा कहा गया है। मंदिर में आरती करते समय दीपक जलाने के पीछे उद्देश्य यही होता है कि प्रभु हमारे मन से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाएं। गहरे अंधकार से मुझे परम प्रकाश की ओर ले चलें। मृत्यु से अमरता की ओर हमें ले चलें। प्रकाश के लिए की गई प्रार्थना का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है-

अयं कविरकविषु प्रचेता मत्र्येष्वाग्निरमृतो नि धायि।

स मा नो अत्र जुहुरः सहस्वः सदा त्वे सुमनसः स्याम॥

-ऋग्वेद 7/4/4

अर्थात हे प्रकाश रूप परमात्मन! तुम अकवियों में कवि होकर, मृत्यों में अमृत बनकर निवास करते हो। हे प्रकाश स्वरूप! तुमसे हमारा यह जीवन दुख न पाए। हम सदैव सुखी बने रहें। -दीपक से हमें जीवन के ऊर्ध्वगामी होने, ऊंचा उठने और अंधकार को मिटाने की भी प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा दीप ज्योति से पाप नष्ट होते हैं। शत्रु का शमन होता है और आयु, आरोग्य, पुण्यमय, सुखमय जीवन की वृद्धि होती है।

सम संख्या में दीपक जलाने से ऊर्जा संवहन निष्क्रिय हो जाता है, जबकि विषम संख्या में जलाने पर वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। यही वजह है कि बड़े धार्मिक कार्यों में हमेशा विषम संख्या में दीपक जलाए जाते हैं।

दीपक की लौ के संबंध में मान्यता है कि उत्तर दिशा की ओर लौ रखने से स्वास्थ्य, प्रसन्नता बढ़ती है। पूर्व दिशा की ओर लौ रखने से आयु की वृद्धि होती है। पश्चिम की ओर लौ रखने से दुख में वृद्धि होती है। दक्षिण की ओर लौ रखने से हानि होती है।

अखंड रामायण पाठ में 24 घंटे, नवरात्र में पूरे नौ दिन और कई मंदिरों में भगवान के सम्मुख अखंड दीपक जलाए जाते हैं। इसका उद्देश्य धार्मिक अनुष्ठान को सफल बनाना और अपने आराध्य देव की कृपा प्राप्त करना होता है। ऐसा भी माना जाता है कि जब तक दीपक जलता रहता है, तब तक भगवान स्वयं उस स्थान पर उपस्थित रहते हैं, इसलिए वहां पर मांगी गई मन्नतें शीघ्र पूरी होती हैं। अखंड दीपक को एक बार जलाने के बाद जब तक संकल्प पूरा न हो जाए, बीच में बुझाना अनष्टिकारक होता है।

-डॉ. प्रकाशचंद्र गंगराड़े

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
