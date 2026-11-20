इत्र के बिना क्यों अधूरी मानी जाती है बाबा खाटू श्याम की पूजा? चढ़ाने से मिलते हैं ये 3 फायदे
आज बाबा खाटू श्याम के जन्मोत्सव पर समझें कि उनकी पूजा इत्र के बिना अधूरी क्यों मानी जाती है? साथ ही जानें इसे अर्पित करने से क्या फायदे मिलते हैं?
हारे का सहारा कहे जाने वाले बाबा खाटू श्याम का आज जन्मदिन है। इस खास मौके पर देशभर में उनके भक्त श्रद्धा भाव के साथ पूजा पाठ करते हैं। उनकी पूजा में कोई उन्हें फूल अर्पित करता है तो कोई कुछ। हालांकि उनकी पूजा में इत्र के इस्तेमाल को सबसे खास माना जाता है। बाबा के मंदिर में भी प्रसाद के साथ इत्र ही चढ़ाने की परंपरा है। तो चलिए आज बाबा के जन्मोत्सव पर जानते हैं कि इत्र चढ़ाने के पीछे का महत्व क्या है और इससे क्या-क्या फायदे होते हैं?
बाबा खाटू श्याम पर क्यों चढ़ाते हैं इत्र?
मान्यता के अनुसार बाबा खाटू श्याम को भगवान कृष्ण के कलयुग स्वरूप के रूप में देखा जाता है। भगवान की पूजा में फूल और चंदन के साथ-साथ इत्र का खास महत्व माना जाता है। ऐसी वजह से बाबा खाटू श्याम की पूजा में इत्र का इस्तेमाल किया जाता है। माना जाता है कि बाबा खाटू श्याम को इत्र काफी प्रिय होता है और इसी वजह से उनके श्रृंगार में इसका खास महत्व है। इसी वजह से बाबा की पूजा इत्र के बिना एकदम अधूरी मानी जाती है।
खाटू श्याम बाबा को इत्र चढ़ाने मिलेंगे ये 3 फायदे-
1. माना जाता है कि खाटू श्याम बाबा को इत्र चढ़ाने से घर में सुख-शांति बनी रहती है। साथ ही ऐसा करने से जिंदगी में पॉजिटिविटी बनती है और मन शांत रहने लगता है। लोगों का भी विश्वास होता है कि बाबा खाटू श्याम के आशीर्वाद और कृपा से घर-परिवार में खुशहाली आती है। इसी के साथ परिवार के सभी सदस्यों के बीच अच्छा तालमेल और प्यार बढ़ता है।
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2. बाबा को इत्र चढ़ाने से अटके हुए काम भी पूरे होने लगते हैं। ऐसी मान्यता है कि खासकर गुलाब और चंदन का इत्र अर्पित करने से बाबा जिंदगी में आने वाली हर परेशानी को हर लेते हैं। अगर किसी का काम लंबे समय से नहीं बन रहा है तो बाबा को इत्र अर्पित करके वो व्यक्ति अपनी मनोकामना उनके सामने रख सकता है। बाबा के जो भक्त हैं उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद रहती है कि बाबा उनकी मुश्किल हर ही लेंगे।
3. इत्र चढ़ाने को लेकर ये भी मान्यता है कि लोगों के बीच मान-सम्मान बढ़ता है। इस उपाय मान-सम्मान और प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि बाबा पर इत्र चढ़ाने से समाज में नाम होता है और काम से ही पहचान मिलने लगती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
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गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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