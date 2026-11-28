शाम या सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते तोड़ना क्यों वर्जित माना जाता है। पढ़ें देवी वृंदा एवं शंखचूर्ण से जुड़ी पौराणिक कथा और तुलसी तोड़ने के प्रमुख नियम।

हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र और पूजनीय माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है और यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यही वजह है कि भगवान विष्णु की पूजा और भोग में तुलसी दल का विशेष महत्व होता है। घरों में तुलसी की नियमित पूजा करने और सुबह-शाम दीपक जलाने की परंपरा भी प्रचलित है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते तोड़ने से क्यों मना किया जाता है? इसके पीछे देवी वृंदा से जुड़ी पौराणिक कथा और धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। आइए जानते हैं इसका धार्मिक कारण और तुलसी के पत्ते तोड़ने से जुड़े जरूरी नियम।

शाम में तुलसी के पत्ते तोड़ना क्यों माना जाता है अशुभ? हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। माना जाता है कि शाम का समय देवी-देवताओं की पूजा और विश्राम का होता है। इस समय माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ विराजमान रहती हैं। तुलसी को भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। ऐसे में शाम के समय उनके पत्ते तोड़ना अनुचित समझा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से माता तुलसी और लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं। इसी वजह से पूजा के लिए तुलसी दल सुबह के समय ही तोड़कर रख लेने की परंपरा है।

देवी वृंदा और शंखचूड़ से जुड़ी है तुलसी की कथा पौराणिक कथा के अनुसार, देवी वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। उनका विवाह शंखचूड़ नामक असुर से हुआ था। वृंदा पतिव्रता थीं और उनके सतीत्व के प्रभाव से शंखचूड़ को विशेष शक्ति प्राप्त थी। देवताओं को शंखचूड़ के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने उसकी माया से जुड़ी एक लीला रची। वह शंखचूड़ का रूप धारण करके वृंदा के पास पहुंचे। जब देवी वृंदा को इस छल का पता चला तो वह अत्यंत दुखी और क्रोधित हुईं। उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया।

देवी वृंदा के शरीर से हुई तुलसी और गंडकी नदी की उत्पत्ति देवी वृंदा की कथा के अनुसार, भगवान विष्णु ने उन्हें उनके तप और भक्ति का फल देने का वचन दिया। इसके बाद वृंदा ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। देवी भागवत पुराण के नवम स्कंध के 24वें अध्याय में वर्णन मिलता है कि उनके शरीर से गंडकी नदी और केशों से तुलसी के पवित्र पौधे की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु ने तुलसी को अपनी प्रिय होने का वरदान दिया। इसी कारण तुलसी को भगवान विष्णु की पूजा में विशेष स्थान प्राप्त है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है।

तुलसी के पत्ते तोड़ने के लिए कौन से दिन वर्जित माने गए हैं? धार्मिक मान्यताओं में केवल शाम ही नहीं, कुछ विशेष तिथियों पर भी तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित बताया गया है। एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। इसके अलावा रविवार, पूर्णिमा, अमावस्या और संक्रांति के दिन भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान भी तुलसी दल तोड़ना उचित नहीं माना जाता। इन दिनों पूजा के लिए तुलसी के पत्ते पहले ही तोड़कर रख लेने की परंपरा है।

तुलसी के पत्ते तोड़ते समय किन बातों का रखें ध्यान? हिंदू धर्म में तुलसी के पत्ते तोड़ने के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ हाथों से तुलसी दल तोड़ना शुभ माना जाता है। पत्ते तोड़ते समय पौधे की शाखाओं को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बिना जरूरत तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और पूजा में उतने ही पत्तों का इस्तेमाल करना चाहिए, जितने आवश्यक हों। तुलसी के पौधे की नियमित देखभाल और पूजा करना भी शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी के पास दीपक जलाने और उसकी परिक्रमा करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

तुलसी से जुड़ी यह परंपरा हमें समय की मर्यादा, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और श्रद्धा के साथ आचरण करने की प्रेरणा देती है।