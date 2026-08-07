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अंतिम संस्कार में मुखाग्नि क्यों दी जाती है? गरुड़ पुराण से जानें इसका रहस्य

By Navaneet Rathaur
लाइव हिन्दुस्तान
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अंतिम संस्कार में मुखाग्नि क्यों दी जाती है? गरुड़ पुराण से जानें इसका रहस्य। मुख से अग्नि देने का महत्व, विधि और आत्मा की मुक्ति से जुड़ा गहरा अर्थ समझें। दाह संस्कार की इस पवित्र प्रक्रिया के पीछे छिपा आध्यात्मिक रहस्य जानें।

Mukhagni in Antim Sanskar
अंतिम संस्कार मुखाग्नि

हिंदू धर्म पुनर्जन्म की अवधारणा पर आधारित है। शरीर नष्ट होने के बाद भी आत्मा बनी रहती है और नए रूप में जन्म लेती है। मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार की विधि आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए की जाती है। इनमें मुखाग्नि का विशेष महत्व है। यह प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है और गरुड़ पुराण में इसका गहन उल्लेख मिलता है।

अंतिम संस्कार और सोलह संस्कारों में स्थान

हिंदू धर्म में कुल सोलह संस्कार माने गए हैं। इनमें अंतिम संस्कार यानी अंत्येष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। यह संस्कार मृत व्यक्ति के परिजनों द्वारा विधि-विधान से पूरा किया जाता है। इसका उद्देश्य आत्मा को शांति और मुक्ति प्रदान करना है, ताकि वह एक शरीर छोड़कर अगले जीवन या लोक में प्रवेश कर सके। बिना सही प्रक्रिया के आत्मा को बाधाएं हो सकती हैं, इसलिए हर कदम शास्त्रों के अनुसार किया जाता है।

मुखाग्नि का अर्थ और प्रक्रिया

मुखाग्नि का शाब्दिक अर्थ है मृतक को मुख की तरफ से अग्नि देना। दाह संस्कार शुरू करने से पहले शव को स्नान कराया जाता है और नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। चेहरे पर चंदन का लेप लगाया जाता है। इसके बाद मृतक का बड़ा पुत्र या नजदीकी संबंधी पानी भरी मटकी को फोड़ता है, शव की परिक्रमा करता है और फिर मुख की ओर से अग्नि प्रदान करता है। धीरे-धीरे आग पूरे शरीर में फैल जाती है।

गरुड़ पुराण में मुखाग्नि का उल्लेख

गरुड़ पुराण के अनुसार, मुखाग्नि देना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति अब सांसारिक मोह-माया को छोड़कर अन्य लोक की यात्रा पर जा रहा है। यह प्रक्रिया आत्मा को मुक्त करने वाली मानी गई है। मुखाग्नि के बिना अंतिम संस्कार अधूरा माना जाता है। पुराण में बताया गया है कि सही विधि से अग्नि देने से आत्मा को शांति मिलती है और वह आसानी से आगे का मार्ग तय करती है। यह कर्मकांड आत्मा की प्रगति के लिए आवश्यक है।

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आत्मा की मुक्ति का प्रतीक

मुखाग्नि केवल शरीर जलाने की क्रिया नहीं है। यह आत्मा को भौतिक बंधनों से मुक्त करने का आध्यात्मिक माध्यम माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार, अग्नि शुद्ध करने वाली शक्ति है। मुख से अग्नि देने का अर्थ है कि वाणी और प्राण के द्वार से आत्मा विदा हो रही है। इससे मृतक के प्रति परिवार का अंतिम कर्तव्य पूरा होता है और आत्मा को नई यात्रा के लिए मार्ग मिलता है। सही भाव से की गई यह क्रिया बहुत पुण्यदायी मानी जाती है।

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क्यों जरूरी है विधि का पालन?

शास्त्रों में कहा गया है कि मुखाग्नि के बिना दाह संस्कार पूर्ण नहीं माना जाता। इससे आत्मा को पूर्ण मुक्ति नहीं मिल पाती और कभी-कभी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। परिवार के लिए भी यह कर्म शांति और संतोष का कारण बनता है। गरुड़ पुराण समेत अन्य धर्म ग्रंथों में इस प्रक्रिया को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है।

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हिंदू धर्म के अनुसार, श्रद्धा और नियमपूर्वक मुखाग्नि देने से मृतक की आत्मा को सद्गति मिलती है और परिजनों को मानसिक शांति प्राप्त होती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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