मकान का भूमि पूजन करते समय नींव में चांदी का सर्प और कलश क्यों गाड़ा जाता है?,जानें इसके बारे में

Feb 24, 2026 09:25 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
मकान की नींव में चांदी के नाग-नागिन और कलश गाड़े जाने के पीछे पौराणिक मान्यता है। इसके अनुसार पृथ्वी शेषनाग के फण पर टिकी है। घर की मजबूती, रक्षा, स्थिरता और सुख-समृद्धि के लिए शेषनाग और भगवान विष्णु (कलश) को प्रसन्न करने के लिए भूमि पूजन की परंपरा है।

मकान की नींव में चांदी के नाग-नागिन और कलश गाड़े जाने के पीछे पौराणिक मान्यता है। इसके अनुसार पृथ्वी शेषनाग के फण पर टिकी है। घर की मजबूती, रक्षा, स्थिरता और सुख-समृद्धि के लिए शेषनाग और भगवान विष्णु (कलश) को प्रसन्न करने के लिए भूमि पूजन की परंपरा है। यह नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष को दूर करती है।

पाताल लोक से जुड़ा है

श्रीमद्भागवत महापुराण के पांचवें स्कंद के अनुसार पृथ्वी के नीचे पाताल लोक है। इसके स्वामी शेषनाग हैं। भूमि से दस हजार योजन नीचे अतल, अतल से दस हजार योजन नीचे वितल, उससे दस हजार योजन नीचे सतल, इसी क्रम से सब लोक स्थित हैं। अतल, वितल, सतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल ये सातों लोक पाताल स्वर्ग कहलाते हैं। इनमें भी काम, भोग, ऐश्वर्य, आनंद, विभूति ये वर्तमान हैं। यहां दैत्य, दानव, नाग आनंदपूर्वक भोग-विलास करते हुए रहते हैं। इनकी शोभा देवलोक से भी अधिक है। इन पातालों में सूर्य आदि ग्रहों के न होने से काल का भय नहीं रहता है। यहां बड़े-बड़े नागों के सिर की मणियां अंधकार दूर करती हैं।

शेषनाग से जुड़ा है फैक्ट

श्री शुकदेव के मतानुसार पाताल से तीस हजार योजन दूर शेषनाग रहते हैं। इनके फण पर पृथ्वी टिकी है। जब शेष प्रलय काल में जगत के संहार की इच्छा करते हैं, तो क्रोध से भृकुटियों के मध्य तीन नेत्रों से युक्त 11 रुद्र त्रिशूल लिए प्रकट होते हैं। हजार फणों वाले शेषनाग समस्त नागों के राजा हैं। भगवान की शय्या बनकर सुख पहुंचाने वाले, उनके अनन्य भक्त हैं। बहुत बार भगवान के साथ-साथ अवतार लेकर उनकी लीला में सम्मिलित भी रहते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता के 10वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है- ‘अनन्तश्चास्मि नागानां’ अर्थात मैं नागों में शेषनाग हूं।

नींव पूजन का कार्य कैसे होता है

नींव पूजन का कार्य इस मनोवैज्ञानिक विश्वास पर आधारित है कि जैसे शेषनाग अपने फण पर संपूर्ण पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, ठीक उसी प्रकार मेरे इस भवन की नींव भी प्रतिष्ठित किए हुए चांदी के नाग के फण पर मजबूती के साथ स्थापित रहे। शेषनाग क्षीरसागर में रहते हैं, इसलिए पूजन के कलश में दूध, दही, घी डालकर मंत्रों से आह्वान कर शेषनाग को बुलाया जाता है, ताकि वे साक्षात उपस्थित होकर भवन की रक्षा का भार वहन करें। विष्णुरूपी कलश में लक्ष्मी स्वरूप सिक्का डालकर पुष्प व दूध पूजन में अर्पित किया जाता है, जो नागों को अतिप्रिय है।-डॉ प्रकाश चंद्र गंगराड़े

(साभार : ‘हिंदुओं के रीति-रिवाज तथा मान्यताएं’, पुस्तक महल, दिल्ली से)

