पूजा-पाठ में क्यों जरूरी मानी जाती है कुश घास? जानें इसका धार्मिक महत्व। भगवान विष्णु के स्वरूप मानी जाने वाली इस पवित्र घास के बिना कई संस्कार अधूरे रह जाते हैं। संकल्प, हवन, तर्पण और श्राद्ध में कुशा का विशेष स्थान।

हिंदू धर्म में कुश घास को अत्यंत पवित्र माना गया है। ऋग्वेद से लेकर श्रीमद्भगवद्गीता तक में इसका उल्लेख मिलता है। गीता के अध्याय 6 के श्लोक 11 में भी कुश के आसन का महत्व बताया गया है। पूजा-पाठ, संस्कार और यज्ञ जैसे कार्यों में कुश घास का प्रयोग प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसे पवित्रता, शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। बिना कुश के कई धार्मिक कर्म अधूरे रह जाते हैं।

शास्त्रों में कुश का स्थान शास्त्रों में कुश को भगवान विष्णु का स्वरूप भी कहा गया है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और वातावरण को शुद्ध बनाने में सहायक मानी जाती है। देवताओं और पितरों को प्रसन्न करने वाले कार्यों में इसका विशेष महत्व है। कुश की पवित्रता के कारण वैदिक काल से ही इसे धार्मिक अनुष्ठानों का अभिन्न अंग बनाया गया। आज भी मंदिरों और घर की पूजा में इसका प्रयोग श्रद्धा के साथ किया जाता है।

संकल्प में कुश का प्रयोग किसी भी पूजा या धार्मिक कार्य की शुरुआत संकल्प से होती है। संकल्प लेते समय हाथ में कुश धारण करना शुभ माना जाता है। इसके बिना संकल्प की प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है। कुश हाथ में लेने से मन एकाग्र होता है और कार्य की पवित्रता बढ़ती है। यह छोटी-सी क्रिया पूरे अनुष्ठान को सात्विक बनाती है और भक्त को सही भावना से जोड़ती है।

हवन और यज्ञ में महत्व हवन और यज्ञ में आहुति देने और विधि को पूर्ण करने के लिए कुश का प्रयोग आवश्यक माना गया है। मान्यता है कि कुश के बिना यज्ञ का पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसकी उपस्थिति से यज्ञ की ऊर्जा शुद्ध रहती है और देवताओं तक आसानी से पहुंचती है। पुरोहित कुश की सहायता से मंत्रों का उच्चारण और आहुति की प्रक्रिया संपन्न करते हैं।

तर्पण और श्राद्ध कर्म देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण में कुश का उपयोग जरूरी बताया गया है। इसके माध्यम से जल अर्पित करने की परंपरा है। श्राद्ध कर्म में पिंडदान और तर्पण कुश के बिना अधूरे माने जाते हैं। पितरों की संतुष्टि के लिए कुश को माध्यम बनाया जाता है। पूर्वजों का स्मरण करते समय कुश धारण करने से कर्म अधिक प्रभावी होता है और पितर प्रसन्न होते हैं।

आचमन और ग्रहण काल में उपयोग वैदिक पूजा विधि में आचमन के समय भी कुश का प्रयोग किया जाता है। यह शरीर और मन की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान धार्मिक कार्यों में कुश का महत्व और बढ़ जाता है। ग्रहण काल में घर के कोनों में कुश रखने से नकारात्मक प्रभाव कम होने की मान्यता है। इस समय कुश वातावरण को शुद्ध रखने में मदद करता है।

पवित्रता का प्रतीक कुश केवल एक साधारण घास नहीं है। वैदिक परंपरा में इसे आध्यात्मिक ऊर्जा और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। पूजा-पाठ में इसका प्रयोग करने से कर्मों का शुभ फल मिलता है। घर में कुश रखने और सही तरीके से उपयोग करने से सकारात्मकता बनी रहती है। धार्मिक कार्यों में कुश को शामिल करके भक्त शास्त्रों की परंपरा का पालन करते हैं और अपने अनुष्ठान को पूर्ण बनाते हैं।

कुश घास का धार्मिक महत्व आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना प्राचीन काल में था। पूजा में इसे शामिल करना सिर्फ रीति नहीं बल्कि पवित्रता बनाए रखने का माध्यम है। सही भाव से कुश का प्रयोग करने से धार्मिक कार्यों में सफलता और मानसिक शांति दोनों प्राप्त होती है।