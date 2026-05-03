खाटू श्याम को तीन बाण धारी क्यों कहते हैं? जानिए भगवान शिव से जुड़ी इसके पीछे की कहानी

खाटू श्याम जी को तीन बाण धारी क्यों कहते हैं? जानिए महाभारत काल में बर्बरीक को भगवान शिव द्वारा दिए गए तीन अमोघ बाणों की पौराणिक कथा। खाटू श्याम जी की यह अद्भुत कहानी उनके त्याग और वीरता का प्रतीक है।

राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी का एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली धाम है। लाखों भक्त इनके दर्शन के लिए दूर-दूर से आते हैं। खाटू श्याम जी को उन्हें हारे का सहारा, शीशदानी, मोरवी नंदन और तीन बाणधारी जैसे कई नामों से जाना जाता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध नाम तीन बाणधारी है। यह नाम उनकी अद्भुत शक्ति और पौराणिक कथा से जुड़ा है, जिसमें भगवान शिव की कृपा और महाभारत काल का वीर बर्बरीक मुख्य भूमिका में है।

बर्बरीक कौन थे? महाभारत काल में पांडव वीर भीम के पौत्र बर्बरीक महान योद्धा थे। वे अपनी मां की ओर से राक्षसी वंश के थे, लेकिन पिता की ओर से पांडव वंश से जुड़े थे। बचपन से ही वे अत्यंत पराक्रमी और धार्मिक थे। उन्होंने युद्ध कला में महारत हासिल की थी। बर्बरीक महाभारत युद्ध में भाग लेना चाहते थे और कमजोर पक्ष की मदद करना चाहते थे।

भगवान शिव से प्राप्त तीन अमोघ बाण बर्बरीक को भगवान शिव की कृपा से तीन ऐसे अमोघ बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को स्वयं पहचान लेते थे। इन बाणों की खासियत यह थी कि वे पूरे युद्धक्षेत्र को नष्ट कर वापस तरकश में आ सकते थे। पहला बाण शत्रु की पूरी सेना को चिह्नित कर देता था। दूसरा बाण उन चिह्नित शत्रुओं को मार सकता था। तीसरा बाण स्वयं वापस आ जाता था। शिव जी ने वरदान दिया कि इन तीन बाणों की मदद से बर्बरीक तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इतनी शक्ति होने के कारण यदि बर्बरीक महाभारत के युद्ध में शामिल होते, तो युद्ध कुछ ही घंटों में समाप्त हो जाता। इन्हीं तीन बाणों के कारण उन्हें तीन बाण धारी कहा जाने लगा।

भगवान कृष्ण की परीक्षा जब बर्बरीक महाभारत युद्ध में जाने लगे, तब भगवान श्रीकृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उनकी परीक्षा ली। कृष्ण जी ने बर्बरीक से पूछा कि क्या वे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को एक ही बाण से वेध सकते हैं। बर्बरीक ने हां कहा। जब बर्बरीक ने बाण छोड़ा, तो कृष्ण जी ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। बाण ने सभी पत्तों को छेदा, लेकिन एक पत्ते को नहीं ढूंढ पाया। बाण कृष्ण जी के पैर के पास चक्कर काटने लगा। बर्बरीक ने तुरंत समझ लिया कि पत्ता कृष्ण जी के पैर के नीचे है। यह देखकर श्रीकृष्ण जी बहुत प्रभावित हुए। उन्हें पता चल गया कि बर्बरीक के बाण कितने शक्तिशाली हैं।

शीशदान और कलयुग में पूजा भगवान श्रीकृष्ण को पहले से ही महाभारत युद्ध का परिणाम पता था और उन्हें यह भी मालूम था कि युद्ध में कौरव ही कमजोर हैं और बर्बरीक अगर उनकी मदद करेंगे, तो युद्ध परिणाम बदल सकता है। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से दान में उनका शीश यानी सिर मांग लिया। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश श्रीकृष्ण को दे दिया। बर्बरीक ने आग्रह किया कि वे युद्ध देखना चाहते हैं। श्रीकृष्ण ने उनके शीश को युद्धक्षेत्र के पास एक ऊंचे स्थान पर रख दिया, जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। शीशदान करने के कारण उन्हें शीशदानी भी कहा जाता है।

बर्बरीक की निश्छल भक्ति देखकर श्रीकृष्ण प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि 'कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे।' इसी वजह से बर्बरीक को खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है।

तीन बाणों का महत्व तीन बाण बर्बरीक की अपार शक्ति के प्रतीक थे। ये बाण न सिर्फ शारीरिक बल, बल्कि धर्म, न्याय और समर्पण का भी प्रतीक माने जाते हैं। आज भी खाटू श्याम जी की पूजा में इन तीन बाणों का विशेष उल्लेख किया जाता है। भक्त उन्हें तीन बाणधारी कहकर पुकारते हैं।

खाटू श्याम जी की पूजा का महत्व खाटू श्याम जी की पूजा करने से बाधाएं दूर होती हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में साहस एवं विजय मिलती है। विशेष रूप से मंगलवार और शुक्रवार को उनकी पूजा का बहुत महत्व है। लाखों भक्त हर साल खाटू धाम राजस्थान पहुंचकर उनके दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।

खाटू श्याम जी की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, त्याग और शक्ति का संयम कितना महत्वपूर्ण है। बर्बरीक ने अपना सिर दान कर दिया, लेकिन उनकी कीर्ति आज भी अमर है। मान्यता है कि तीन बाण धारी खाटू श्याम जी के दर्शन मात्र से भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं।