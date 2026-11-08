दिवाली की रात दीपक से क्यों बनाया जाता है काजल? घर की बरकत और बुरी नजर से जुड़ी है मान्यता

दिवाली की रात महालक्ष्मी पूजन के दीपक से काजल बनाने की परंपरा सदियों पुरानी है। जानिए काजल बनाने की सही विधि, बुरी नजर से बचाव के उपाय, और तिजोरी, मुख्य द्वार एवं चूल्हे पर इसे लगाने का महत्व।

दिवाली की रात घरों में दीप जलाने और मां लक्ष्मी-भगवान गणेश की पूजा करने की परंपरा है। इस दिन की कई ऐसी रस्में भी हैं, जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। इन्हीं में से एक है पूजा के दीपक से काजल तैयार करना। कई परिवारों में दिवाली की रात दीपक की लौ से काजल बनाया जाता है और फिर इसे आंखों में लगाने के साथ घर के अलग-अलग स्थानों पर भी लगाया जाता है। आखिर पूजा के दीपक से बने इस काजल को इतना खास क्यों माना जाता है? आइए जानते हैं इससे जुड़ी मान्यताएं।

दिवाली की रात दीपक से कैसे बनाते हैं काजल? दिवाली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा पूरी होने के बाद सरसों के तेल या घी का दीपक जलाया जाता है। इसके बाद एक साफ धातु की प्लेट या कटोरी को दीपक की लौ के ऊपर कुछ दूरी पर रखा जाता है। कुछ देर तक ऐसा करने से बर्तन की निचली सतह पर काली कालिख जमने लगती है। इसे सावधानी से खुरचकर इकट्ठा कर लिया जाता है। यही कालिख पारंपरिक तरीके से काजल के रूप में इस्तेमाल की जाती है। कई घरों में इसे पूजा के बाद तैयार करके पूरे साल के लिए संभालकर रख लिया जाता है।

बुरी नजर से बचाव के लिए लगाते हैं काजल दिवाली की रात अमावस्या होती है। धार्मिक मान्यताओं में इस रात को विशेष महत्व दिया गया है। ऐसी धारणा है कि इस दिन दीपक की लौ से तैयार काजल लगाने से बुरी नजर और नकारात्मक प्रभावों से बचाव होता है। इसी विश्वास के चलते कई परिवारों में बच्चों और घर के दूसरे सदस्यों को यह काजल लगाया जाता है। कुछ लोग इसे आंखों के पास या चेहरे पर छोटा-सा टीका लगाकर इस्तेमाल करते हैं। इसे नजर से बचाने का पारंपरिक उपाय के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।

मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से जुड़ी है मान्यता दिवाली की रात मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष विधान है। घर में सुख-समृद्धि और धन-धान्य की कामना के साथ लोग पूरे विधि-विधान से देवी का पूजन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पूजा के दौरान जलाए गए दीपक से बना काजल शुभता और देवी-देवताओं के आशीर्वाद का प्रतीक होता है। यही वजह है कि कुछ परिवार इसे साधारण काजल की तरह नहीं, बल्कि पूजा से जुड़ी एक विशेष वस्तु के रूप में देखते हैं। इसे संभालकर रखने की परंपरा भी इसी धार्मिक विश्वास से जुड़ी हुई है।

तिजोरी और मुख्य दरवाजे पर क्यों लगाते हैं काजल? दिवाली की रात तैयार किया गया काजल कई घरों में तिजोरी और मुख्य दरवाजे पर भी लगाया जाता है। मान्यता है कि मुख्य द्वार पर काजल लगाने से घर को बुरी नजर से बचाने में मदद मिलती है। वहीं, तिजोरी पर इसे लगाने के पीछे धन-संपत्ति की रक्षा और बरकत बनाए रखने की कामना जुड़ी है। परिवार के लोग इसे मां लक्ष्मी के स्वागत और घर की समृद्धि बनाए रखने का प्रतीक मानते हैं। यह परंपरा पीढ़ियों से कई परिवारों में निभाई जा रही है।

चूल्हे पर काजल लगाने के पीछे क्या है विश्वास? कुछ घरों में दिवाली की रात दीपक से तैयार काजल रसोई के चूल्हे पर भी लगाया जाता है। इसके पीछे घर में अन्न और भोजन की कमी न होने की मान्यता है। चूल्हा घर की रसोई और परिवार के भोजन से जुड़ा होता है, इसलिए इसे समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसी धारणा है कि चूल्हे पर काजल लगाने से रसोई में बरकत बनी रहती है और परिवार पर मां अन्नपूर्णा की कृपा रहती है।

दिवाली का काजल केवल एक पारंपरिक रस्म नहीं, बल्कि घर की सुख-शांति, सुरक्षा और खुशहाली की कामना से भी जुड़ा है।