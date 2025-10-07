सनातन धर्म में शिखा, चोटी रखने की परंपरा क्यों है और इसमें गांठ क्यों बांधते हैं?

सनातन धर्म में शिखा मतलब चोटी रखने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। शिखा का महत्व भारतीय संस्कृति में अंकुश के समान है। यह हमारे ऊपर आदर्श और सिद्धांतों का अंकुश है।

सनातन धर्म में शिखा मतलब चोटी रखने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। शिखा का महत्व भारतीय संस्कृति में अंकुश के समान है। यह हमारे ऊपर आदर्श और सिद्धांतों का अंकुश है। हमारे लघु और दीर्घ मस्तिष्कों को जोड़ने वाले केंद्र को ‘अधिपति’ मर्मस्थल कहते हैं, जो मस्तिष्क का हृदय कहलाता है। यहीं पर ब्रह्मरंध्र, द्विदलीय आज्ञाचक्र और पीनियल ग्लैंड से संपर्क जोड़ने वाली नाड़ियां आकर मिलती हैं, जो बच्चे की चिंतन शक्ति का विकास करती हैं।

शिखा रखने से नाड़ियों का संतुलन बना रहता है। शरीर व मन पर नियंत्रण रहता है, जिससे ध्यान व योग में सहायता मिलती है। इस स्थान पर जो बालों का भंवर होता है, उसकी जड़ें उन चेतना केंद्रों तक जाती हैं, जिसके कारण हम बुद्धिमान व मनस्वी बनते हैं। ऐसे मर्मस्थल की पहचान और सुरक्षा के लिए ही हमारे ऋषियों ने उस स्थान पर शिखा रखने का विधान बनाया है। कात्यायनस्मृति (1/4) में लिखा है-

सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्धशिखेन च। विशिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्॥ अर्थात बिना शिखा के जो भी यज्ञ, दान, तप, व्रत आदि शुभ कर्म किए जाते हैं, वे सब निष्फल हो जाते हैं।

स्नाने दाने जपे होमे संध्यायां देवतार्चने।

शिखा ग्रंथि विना कर्म न कुर्यात् वै कदाचन॥ (कात्यायन)

स्नान, दान, जप, होम, संध्या और देव पूजन के समय शिखा में गांठ अवश्य लगानी चाहिए।

पूजा-पाठ के समय शिखा में गांठ लगाकर रखने से मस्तिष्क की ऊर्जा तरंगें बाहर नहीं निकल पाती हैं। इनके अंतर्मुखी हो जाने से मानसिक शक्तियों का पोषण, सद्बुद्धि, सद्विचार, आत्मशक्ति, शारीरिक शक्ति का संचार, अनिष्टकारी प्रभावों से रक्षा जैसे लाभ भी मिलते हैं।