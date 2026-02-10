Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़why is jagannath temple puri different from other vishnu temples know mystery
पूरी का जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के अन्य मंदिरों से अलग क्यों है? जानिए इसका रहस्य

पूरी का जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के अन्य मंदिरों से अलग क्यों है? जानिए इसका रहस्य

संक्षेप:

Feb 10, 2026 09:22 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
भारत में भगवान विष्णु के मंदिरों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर इन सबसे अलग और अनोखा है। यहां की पूजा, परंपराएं, मूर्ति का स्वरूप और भक्तों का व्यवहार किसी सामान्य विष्णु मंदिर से मिलता-जुलता नहीं है। जगन्नाथ स्वामी को लोक के स्वामी के रूप में पूजा जाता है, ना कि केवल ब्रह्मांडीय संरक्षक के रूप में। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहां भक्ति व्यवस्था या अनुशासन की मांग नहीं करती, बल्कि केवल समर्पण और सच्चे भाव की अपेक्षा करती है। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर में आने वाले भक्त अपनी इच्छाओं के साथ नहीं, बल्कि थके हुए हृदय और अनुत्तरित प्रश्नों के साथ पहुंचते हैं।

जगन्नाथ स्वामी का स्वरूप और उसका संदेश

जगन्नाथ की मूर्ति अन्य विष्णु मंदिरों की तरह सुंदर, संतुलित या शास्त्रीय अनुपात वाली नहीं है। अधूरे अंग, गोलाकार बड़ी आंखें और लकड़ी का शरीर - यह स्वरूप सौंदर्य की अपेक्षाओं के विपरीत है। यह कोई ऐतिहासिक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक गहरा धार्मिक संदेश है। जगन्नाथ मंदिर हमें बताता है कि ईश्वर पूर्णता की मांग नहीं करता। वह अपूर्णता में भी निवास करता है। यह स्वरूप भक्तों को सिखाता है कि जीवन में कमी या अनित्यता से डरने की जरूरत नहीं है। भगवान की यह छवि रूपांतरण और निरंतरता का प्रतीक है।

अनुष्ठान गतिशील और जीवन से जुड़े हुए

अन्य विष्णु मंदिरों में पूजा-पाठ एक निश्चित पैटर्न और कठोर नियमों के साथ होती है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में अनुष्ठान गतिशील और परिवर्तनशील हैं। भगवान को रोज स्नान कराया जाता है, नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, विश्राम कराया जाता है, बाहर ले जाया जाता है और यहां तक कि प्रतीकात्मक रूप से उनका नवीनीकरण भी किया जाता है। मंदिर में देवता को कभी-कभी बीमार होने की बात भी कही जाती है। यह सब जीवन की वास्तविकता को प्रतिबिंबित करता है। जगन्नाथ मंदिर जीवन से अलग-थलग पवित्र स्थल नहीं है। यह जीवन का ही एक जीवंत रूप है।

पूजा में समुदाय की प्रधानता

अधिकांश विष्णु मंदिरों में पूजा व्यक्तिगत मोक्ष या आध्यात्मिक उन्नति पर केंद्रित होती है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में समुदाय को सर्वोच्च स्थान मिलता है। यहां साझा भोजन, रथयात्रा, सामूहिक अनुष्ठान और भावनाएं पूजा का आधार हैं। भक्त अकेले नहीं आते। यहां तक कि चुपचाप खड़े भक्त भी एक सामूहिक लय का हिस्सा होते हैं। यह मंदिर हमें सिखाता है कि भक्ति व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक अनुभव है। जगन्नाथ सबके हैं, जैसे में पुजारी, राजा, आम जन, दलित, सभी के लिए समान रूप से सुलभ।

भक्ति में समर्पण, सौदेबाजी नहीं

अन्य मंदिरों में भक्त अक्सर सुरक्षा, समृद्धि या समस्या समाधान की कामना लेकर जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर में भी लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना का भाव अलग है। यहां मांगने से ज्यादा स्वयं को अर्पित करने पर जोर है। जगन्नाथ परिणामों का आश्वासन नहीं देते, बल्कि अनिश्चितता में साथ निभाते हैं। भक्तों का कहना है कि वे परिणामों की चिंता किए बिना भी जगन्नाथ से जुड़े रहते हैं। यह समर्पण की गहराई है।

जगन्नाथ मंदिर का वातावरण और मानवीयता

जगन्नाथ मंदिर में गहन भीड़, शोरगुल और भावनात्मक आवेश रहता है। यहां मौन या सौंदर्यपूर्ण शांति की अपेक्षा नहीं की जाती है। मंदिर जीवन का प्रतिबिंब है और ऐसे में दुख, कमी, उत्साह, संघर्ष सब कुछ यहां मौजूद है। भक्तों पर आध्यात्मिक व्यवहार का कोई दबाव नहीं होता है। उन्हें मानवीय होने की स्वतंत्रता मिलती है। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर इतना गहन भावनात्मक प्रभाव छोड़ता है।

जगन्नाथ मंदिर हमें सिखाता है कि ईश्वर पूर्णता या नियमों में नहीं, बल्कि सच्चे समर्पण में निवास करता है। यही कारण है कि यह मंदिर अन्य विष्णु मंदिरों से अलग और अनोखा है।

