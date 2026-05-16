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Brahma Muhurat: ब्रह्म मुहूर्त में जागना क्यों शुभ माना जाता है? जानें इस समय क्या करें और क्या नहीं

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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ब्रह्म मुहूर्त में जागना क्यों शुभ माना जाता है? जानें ब्रह्म मुहूर्त का सही समय, महत्व और चमत्कारी फायदे। इस पवित्र समय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मंत्र जाप, ध्यान, स्नान और हनुमान चालीसा पाठ के नियम सहित पूरी जानकारी।

Brahma Muhurat: ब्रह्म मुहूर्त में जागना क्यों शुभ माना जाता है? जानें इस समय क्या करें और क्या नहीं

सुबह का वह पवित्र समय, जब लगभग पूरा संसार अभी सोया हुआ होता है और प्रकृति शांतिपूर्ण होती है, ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। सूर्योदय से लगभग डेढ़ घंटे पहले शुरू होने वाला यह समय (सुबह करीब 3:30 से 5:30 के बीच) आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू शास्त्रों में इसे अमृतवेला भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान की गई साधना का फल कई गुना बढ़ जाता है।

ब्रह्म मुहूर्त क्या है?

ब्रह्म मुहूर्त वह समय है, जब ब्रह्मा जी की ऊर्जा पूरे वातावरण में व्याप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार, सूर्योदय से 48 मिनट पहले से 48 मिनट बाद तक का समय ब्रह्म मुहूर्त है, लेकिन मुख्य रूप से सूर्योदय से डेढ़ घंटे पहले का समय सबसे उत्तम होता है। इस दौरान वातावरण में सतोगुण की प्रधानता रहती है, मन शांत होता है और एकाग्रता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है।

ब्रह्म मुहूर्त में जागना क्यों शुभ है?

प्राचीन ऋषि-मुनि ब्रह्म मुहूर्त को ज्ञान, साधना और आत्म-चिंतन का सर्वोत्तम समय मानते थे। इस समय उठने से व्यक्ति की बुद्धि, स्वास्थ्य, लक्ष्मी और आयु बढ़ती है। शास्त्रों में एक श्लोक है:

'वर्णं कीर्तिं मतिं लक्ष्मीं स्वास्थ्यमायुश्च विदन्ति।

ब्राह्मे मुहूर्ते संजाग्रच्छि वा पंकज यथा।।'

अर्थात् जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागता है, उसे सुंदरता, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, स्वास्थ्य और लंबी आयु प्राप्त होती है।

ब्रह्म मुहूर्त के लाभ

इस समय जागने से दिमाग तरोताजा रहता है, एकाग्रता बढ़ती है और दिनभर की थकान कम हो जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी सुबह जल्दी उठने से हार्मोन बैलेंस रहता है, तनाव कम होता है और इम्यूनिटी मजबूत होती है। आध्यात्मिक रूप से यह समय भगवान से जुड़ने, मंत्र जाप और ध्यान के लिए आदर्श है।

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ब्रह्म मुहूर्त में क्या करें?

  • ध्यान और प्राणायाम: इस समय ध्यान, योग और प्राणायाम करने से मन शांत होता है।
  • मंत्र जाप: गायत्री मंत्र, विष्णु मंत्र या हनुमान चालीसा का जाप विशेष फलदायी होता है।
  • पूजा-पाठ: इष्ट देवता की पूजा, तुलसी पूजन या दीपदान करें।
  • स्नान: ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं।
  • स्वाध्याय: अच्छी किताबें पढ़ें या कोई नई स्किल सीखें।

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ब्रह्म मुहूर्त में क्या नहीं करना चाहिए?

  • नकारात्मक विचार ना लाएं, क्योंकि इस समय मन में आए विचार पूरे दिन प्रभावित करते हैं।
  • क्रोध ना करें, इससे पूरे दिन की ऊर्जा नष्ट हो सकती है।
  • इस समय सोना नहीं चाहिए, इससे साधना और शुभ कार्यों से वंचित रह जाते हैं।
  • व्यर्थ की बातचीत या मोबाइल का इस्तेमाल कम करें।

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ब्रह्म मुहूर्त केवल समय नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। जो व्यक्ति इस समय को सही ढंग से उपयोग करता है, उसके जीवन में सकारात्मकता, सफलता और शांति स्वाभाविक रूप से आती है। नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करने से ना सिर्फ स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि किस्मत भी साथ देने लगती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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