गलती के लिए प्रायश्चित क्यों है जरूरी, पढ़ें दलाई लामा के सुविचार
Dalai Lama Suvichar: ग्लानि तब होती है, जब हम अपने मन को इस बात के लिए राजी कर लेते हैं कि हमने कोई ऐसी भूल कर दी है, जिसे सुधारा नहीं जा सकता। ग्लानि का असली कष्ट यह सोचने से होता है कि हमारी समस्या स्थायी है।
Quote of the day 7 July 2026: अपूर्ण संसार की उपज होने के नाते हम सभी अपूर्ण हैं। हम सबने कोई-न-कोई गलती की है। कुछ बातों का हमें पश्चाताप होता है- वे काम जो हमने किए हैं या वे काम जो हमने नहीं किए। प्रायश्चित की सच्ची भावना के साथ अपनी गलतियों को स्वीकार करना हमें जीवन में सन्मार्ग पर चलने और जब भी संभव हो, अपनी गलतियों को सुधारने तथा भविष्य को ठीक करने के लिए प्रेरित करता है। यदि हम प्रायश्चित के भाव को विकृत हो जाने दें, तो वह ग्लानि में बदल जाता है और फिर अतीत में की गई गलतियों की यादें ताजा रहती हैं। इससे आत्म-निंदा व आत्म-द्वेष का भाव लगातार बना रहता है। इससे हम स्वयं को सजा देने और पीड़ा पहुंचाने का कारण बनने के अतिरिक्त कुछ नहीं करते।
‘भविष्य में सुधार’ करने का भाव
मैं कभी-कभी सोचता हूं कि क्या आत्म-विध्वंसक ग्लानि में डूबे बिना जीने की कला आंशिक रूप से सांस्कृतिक होती है। अंग्रेजी के ‘गिल्ट’ (ग्लानि) शब्द के लिए तिब्बती भाषा में कोई समतुल्य शब्द ही नहीं है। हालांकि, उसमें ‘अफसोस’ या ‘पछतावा’ या ‘खेद’ का अर्थ देने वाले शब्द अवश्य हैं। इनमें ‘भविष्य में सुधार’ करने का भाव नजर आता है। इसका सांस्कृतिक पहलू कुछ भी हो, मेरा यह मानना है कि अपनी पारंपरिक विचारधारा को चुनौती देकर तथा भिन्न मानसिक दृष्टिकोण विकसित करने से हम में से कोई भी बिना ग्लानि भाव के, जिसके कारण हमें जीवन में अनावश्यक कष्ट होते हैं, जीना सीख सकता है।
ग्लानि तब होती है, जब हम अपने मन को इस बात के लिए राजी कर लेते हैं कि हमने कोई ऐसी भूल कर दी है, जिसे सुधारा नहीं जा सकता। ग्लानि का असली कष्ट यह सोचने से होता है कि हमारी समस्या स्थायी है। चूंकि ऐसा कुछ नहीं, जो बदलता नहीं है, उसी तरह पीड़ा भी शांत हो जाती है। समस्या भी स्थायी रूप से नहीं रहती। यह बदलाव का सकारात्मक पहलू है। इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि हम जीवन के लगभग हर क्षेत्र में बदलाव का विरोध करते हैं। कष्ट से मुक्त होने की शुरुआत जिस मुख्य कारण की जांच से होती है, वह है- बदलाव का विरोध।
कष्ट के कारणों का पता लगाना जरूरी
कष्ट के कारणों व उसके स्रोत का पता लगाना बहुत जरूरी होता है। इसकी शुरुआत जीवन की अस्थायी एवं नश्वर प्रकृति को समझने से होती है। सब चीजें, घटनाएं, परिवर्तनशील हैं और हर पल बदलती हैं। कोई भी चीज स्थिर नहीं है। अपने रक्त प्रवाह के बारे में सोचने से यह बात अधिक स्पष्ट हो जाएगी। हमारा रक्त हमेशा प्रवाहित होता रहता है और कभी एक जगह नहीं रुकता। यह हर पल बदलने वाली चीज हमारे भीतर की आंतरिक प्रणाली है।
चूंकि हर चीज प्रतिपल बदलती रहती है, इससे यह पता चलता है कि चीजों में सहन करने और स्थायी बने रहने की क्षमता का अभाव होता है। इस कारण कोई वस्तु स्थायी स्थिति में नहीं रह सकती और अपनी स्वतंत्र शक्ति के साथ भी उसके लिए एक-सी स्थिति में रहना संभव नहीं है। इस तरह प्रत्येक वस्तु किन्हीं अन्य कारणों के प्रभाव में रहती है, इसलिए आपका अनुभव, कभी भी, चाहे वह कितना भी अच्छा व सुखद क्यों न हो, अधिक समय नहीं टिक सकता।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान