Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़why hanuman ji called navnidhi ke data know meaning and significance
हनुमान जी को नवनिधि के दाता क्यों कहा जाता है? जानिए इस सिद्धि का महत्व

हनुमान जी को नवनिधि के दाता क्यों कहा जाता है? जानिए इस सिद्धि का महत्व

संक्षेप:

शास्त्रों में 64 सिद्धियों का वर्णन है, जिनमें नवनिधि सिद्धि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह सिद्धि साधक को नौ प्रकार की दिव्य निधियों पर अधिकार प्रदान करती है। हनुमान जी स्वयं इन सिद्धियों के स्वामी हैं, लेकिन वे इनका उपयोग स्वयं नहीं करते, बल्कि योग्य भक्तों को प्रदान करते हैं।

Dec 21, 2025 03:24 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है - 'अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस बर दीन जानकी माता।' यहां हनुमान जी को नवनिधि के दाता कहा गया है। शास्त्रों में 64 सिद्धियों का वर्णन है, जिनमें नवनिधि सिद्धि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह सिद्धि साधक को नौ प्रकार की दिव्य निधियों पर अधिकार प्रदान करती है। हनुमान जी स्वयं इन सिद्धियों के स्वामी हैं, लेकिन वे इनका उपयोग स्वयं नहीं करते, बल्कि योग्य भक्तों को प्रदान करते हैं। भगवान राम की कृपा से हनुमान जी को ये सिद्धियां प्राप्त हुईं। आइए जानते हैं नवनिधि सिद्धि का महत्व और ये नौ निधियां क्या हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नवनिधि सिद्धि क्या है और हनुमान जी से इसका संबंध

नवनिधि सिद्धि का अर्थ है नौ दिव्य निधियों पर पूर्ण अधिकार। पुराणों में इन निधियों को भगवान कुबेर की संपत्ति माना गया है। हनुमान जी को नवनिधि का दाता इसलिए कहा जाता है, क्योंकि वे भक्तों की सभी प्रकार की समृद्धि (भौतिक और आध्यात्मिक) प्रदान करते हैं। हनुमान जी की भक्ति से साधक को धन, स्वास्थ्य, सम्मान और मोक्ष तक की प्राप्ति होती है। चालीसा में यह वरदान माता जानकी (सीता जी) से प्राप्त होने का उल्लेख है, जो हनुमान जी की भक्ति की महिमा दर्शाता है। यह सिद्धि केवल धन नहीं, बल्कि जीवन की पूर्णता देती है।

नवनिधियां कौन-कौन सी हैं?

शास्त्रों में नवनिधियां इस प्रकार हैं:

  • पद्म: कमल जैसी शुद्धता, सौभाग्य और समृद्धि।
  • महापद्म: असीम धन और वैभव।
  • शंख: कीर्ति, सम्मान और सफलता।
  • मकर: शक्ति और सुरक्षा।
  • कच्छप: स्थिरता और दीर्घायु।
  • मुक्ता: सौंदर्य और शांति।
  • नील: दुर्लभ और मूल्यवान संपदा।
  • खर्व: विशाल धन।
  • कण: सूक्ष्म लेकिन अनंत विस्तार वाली निधि।

ये निधियां भौतिक धन के साथ आध्यात्मिक शक्तियां भी प्रदान करती हैं। हनुमान जी की कृपा से भक्त इनका आशीर्वाद पाते हैं।

नवनिधि सिद्धि का आध्यात्मिक महत्व

नवनिधि सिद्धि केवल भौतिक समृद्धि नहीं देती, बल्कि मन की शांति, स्वास्थ्य और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती है। हनुमान जी की भक्ति से साधक संयम, सेवा और शुद्ध आचरण सीखता है। यह सिद्धि साधना, मंत्र जप और ईश्वर कृपा से प्राप्त होती है। हनुमान जी स्वयं इन शक्तियों का उपयोग नहीं करते, बल्कि भक्तों को देते हैं - यह उनकी निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक है।

आज के युग में नवनिधि सिद्धि की प्रासंगिकता

आधुनिक समय में नवनिधि सिद्धि को प्रतीकात्मक रूप से समझा जाता है। साधना, संयम, हनुमान जी की भक्ति, योग-ध्यान और सकारात्मक कर्मों से यह प्राप्त की जा सकती है। इसका अर्थ है - आर्थिक स्थिरता, अच्छा स्वास्थ्य, मानसिक शांति, परिवार सुख और आध्यात्मिक संतुलन। हनुमान जी की पूजा करने से भक्तों को ये सभी “निधियां” मिलती हैं। आज भी लाखों भक्त हनुमान चालीसा पढ़कर इन आशीर्वादों को प्राप्त करते हैं।

हनुमान जी की भक्ति से ना केवल नवनिधि मिलती है, बल्कि जीवन राममय हो जाता है। सच्चे मन से उनकी आराधना करें, आपको सभी सुख और सिद्धियां प्राप्त होंगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:Hindu Dharm: पीपल के पेड़ की पूजा करने से क्या होता है?
ये भी पढ़ें:तीर्थ यात्रा पर जाना क्यों जरूरी है? प्रेमानंद महाराज से जानें
ये भी पढ़ें:लड़कियों को बैग में गलती से नहीं रखनी चाहिए ये 5 चीजें, बढ़ती है परेशानियां
ये भी पढ़ें:परफेक्ट पार्टनर बनते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, रिश्ते में रखते हैं संतुलन
Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
Hanuman chalisa Hanuman Ji Photo
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने