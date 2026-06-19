35 की उम्र के बाद क्यों बदलने लगती है किस्मत? कुंडली में बने ये योग दे सकते हैं बड़ा फायदा
कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग कम उम्र में खूब मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिलते। फिर अचानक 35 साल की उम्र के बाद उनकी जिंदगी बदलने लगती है। नौकरी में तरक्की मिलती है, कारोबार आगे बढ़ता है और पैसों की स्थिति भी पहले से बेहतर होने लगती है।
कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग कम उम्र में खूब मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिलते। फिर अचानक 35 साल की उम्र के बाद उनकी जिंदगी बदलने लगती है। नौकरी में तरक्की मिलती है, कारोबार आगे बढ़ता है और पैसों की स्थिति भी पहले से बेहतर होने लगती है। वैदिक ज्योतिष में इसके पीछे कुछ खास ग्रह और योग बताए गए हैं।
35 साल के बाद क्यों अहम माना जाता है समय?
ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक 35-36 साल की उम्र के आसपास शनि ग्रह परिपक्व माने जाते हैं। यही वजह है कि इस उम्र के बाद कई लोगों को अपने पुराने संघर्षों का फल मिलने लगता है। अगर कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में हों तो व्यक्ति की मेहनत धीरे-धीरे रंग दिखाने लगती है।
मजबूत शनि दिला सकते हैं सफलता
अगर कुंडली में शनि अपनी राशि में हों, उच्च राशि में हों या शुभ प्रभाव में हों, तो 35 साल के बाद अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। ऐसे लोगों का शुरुआती जीवन संघर्ष में बीत सकता है, लेकिन बाद में करियर और आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार देखने को मिलता है।
राहु भी खोल सकते हैं तरक्की के रास्ते
राहु को अचानक होने वाले बदलावों का ग्रह माना जाता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार अगर राहु मजबूत स्थिति में हों तो व्यक्ति को अचानक धन लाभ, नई जिम्मेदारी या बड़ा अवसर मिल सकता है। कई लोगों को इस दौरान व्यापार और राजनीति में भी फायदा मिलता है।
भाग्य और कर्म का साथ बदल सकता है जीवन
कुंडली का नवम भाव भाग्य से जुड़ा होता है, जबकि दशम भाव काम और करियर से। जब इन दोनों का अच्छा संबंध बनता है तो व्यक्ति को मेहनत का पूरा फल मिलने लगता है। ऐसे लोग अक्सर 35 साल के बाद अपने काम के दम पर नई पहचान बनाते हैं।
शुक्र और चंद्रमा का योग भी माना जाता है शुभ
ज्योतिष के अनुसार कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की अच्छी स्थिति व्यक्ति को सुख-सुविधाएं और आर्थिक मजबूती दे सकती है। इस योग का असर धीरे-धीरे दिखाई देता है। 35 से 40 साल की उम्र के बीच ऐसे लोगों को जीवन में अच्छी प्रगति देखने को मिल सकती है।
हर कुंडली का फल अलग होता है
ज्योतिष में बताए गए योग संभावनाओं की ओर इशारा करते हैं। किसी भी व्यक्ति का भविष्य उसकी कुंडली, मेहनत, फैसलों और परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। इसलिए अच्छे योग के साथ लगातार प्रयास करना भी जरूरी माना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
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