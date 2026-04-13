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Hindu Dharm: हर-हर महादेव बोलते समय हाथ ऊपर क्यों उठाते हैं? जानें धार्मिक कारण

Apr 13, 2026 05:11 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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हर-हर महादेव बोलते समय दोनों हाथ ऊपर क्यों उठाए जाते हैं? भगवान शिव की पूजा में यह मुद्रा पूर्ण समर्पण, नकारात्मकता का नाश और आत्मा की शांति का प्रतीक है। आइए इस लेख में जानते हैं इसके पीछे का गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक कारण।

Hindu Dharm: हर-हर महादेव बोलते समय हाथ ऊपर क्यों उठाते हैं? जानें धार्मिक कारण

हिंदू धर्म में भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। उन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र और गंगाधर जैसे अनेक नामों से भी पुकारा जाता है। शिव भक्त जब 'हर हर महादेव' का जयकार लगाते हैं, तो अक्सर दोनों हाथ ऊपर उठा लेते हैं। यह दृश्य मंदिरों में, शिवरात्रि पर या किसी भी शिव भक्ति के अवसर पर आमतौर पर देखा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हाथ ऊपर उठाने के पीछे क्या धार्मिक और आध्यात्मिक कारण है? यह सिर्फ एक रिवाज नहीं, बल्कि गहरी भक्ति और समर्पण का प्रतीक है।

समर्पण का भाव

दोनों हाथ ऊपर उठाना भगवान शिव के समक्ष पूर्ण समर्पण का संकेत है। जब भक्त हाथ ऊपर करके 'हर हर महादेव' बोलता है, तो वह कह रहा होता है कि 'हे प्रभु, मैं अपने आपको पूरी तरह आपकी शरण में समर्पित करता हूं।' हाथ उठाना दर्शाता है कि भक्त अब अपने अहंकार, इच्छाओं और स्वार्थ को छोड़कर भगवान के सामने नतमस्तक है। यह मुद्रा आत्मसमर्पण की है, जिसमें भक्त कहता है कि अब मेरे जीवन का नियंत्रण आप संभाल लीजिए।

सभी संकटों से मुक्ति का प्रतीक

शिव भक्ति में दोनों हाथ ऊपर उठाना संकट मोचन का भी प्रतीक माना जाता है। भक्त मानते हैं कि जब हम हाथ उठाकर 'हर हर महादेव' बोलते हैं, तो भगवान हमारे सारे कष्ट, दुख और बाधाओं को हर लेते हैं। हाथ ऊपर करना यह दिखाता है कि भक्त अब अपनी समस्याओं का बोझ खुद नहीं उठाना चाहता, बल्कि उसे भगवान के चरणों में सौंप रहा है। इससे मन में एक गहरी शांति और विश्वास का भाव जागृत होता है।

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चैतन्य शक्ति का जागरण

'हर' शब्द का अर्थ 'नाश करने वाला' या 'दूर करने वाला' है। 'हर हर महादेव' का जाप करते समय हाथ ऊपर उठाना चैतन्य शक्ति यानी चेतना को जागृत करने का प्रतीक है। यह मुद्रा भक्त की इंद्रियों को नियंत्रित करती है और उसे भौतिक संसार से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक जगत की ओर ले जाती है। हाथ ऊपर करना दर्शाता है कि भक्त अब सांसारिक मोह-माया से मुक्त होने की तैयारी कर रहा है और भगवान की शरण में जाना चाहता है।

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आत्मा को मिलती है शांति और मोक्ष

दोनों हाथ ऊपर उठाकर शिव का जयकार लगाना भक्ति की पराकाष्ठा है। इस मुद्रा से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, मन शांत होता है और आत्मा को गहरी शांति मिलती है। भक्त पूरी तरह भगवान में लीन हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से भक्त को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। हाथ ऊपर करना इसी समर्पण और मोक्ष की कामना का प्रतीक है।

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अगली बार जब आप 'हर हर महादेव' बोलें, तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर पूर्ण समर्पण के भाव से बोलें। यह मुद्रा ना सिर्फ भगवान शिव को प्रसन्न करती है, बल्कि आपके अंदर की चेतना को भी जागृत करती है और जीवन को सुखमय बनाती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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