शादी की बात बार-बार बनकर क्यों बिगड़ जाती है? कुंडली के ये ग्रह और दोष हो सकते हैं वजह
घर वाले रिश्ते देख रहे हैं, बात भी आगे बढ़ती है, लेकिन आखिरी समय में मामला अटक जाता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा एक बार नहीं, कई बार होता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसी स्थितियों को समझने के लिए कुंडली के कुछ खास भाव और ग्रह देखे जाते हैं।
घर वाले रिश्ते देख रहे हैं, बात भी आगे बढ़ती है, लेकिन आखिरी समय में मामला अटक जाता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा एक बार नहीं, कई बार होता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसी स्थितियों को समझने के लिए कुंडली के कुछ खास भाव और ग्रह देखे जाते हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक विवाह का संबंध मुख्य रूप से सप्तम भाव, उसके स्वामी ग्रह, शुक्र और गुरु से माना जाता है। इनकी स्थिति कमजोर होने पर शादी में देरी या रुकावट देखने को मिल सकती है।
सप्तम भाव में शनि होने पर बढ़ सकता है इंतजार
ज्योतिष में शनि को धीमी गति का ग्रह माना जाता है। अगर कुंडली के सातवें भाव में शनि बैठा हो या उसकी दृष्टि विवाह भाव पर पड़ रही हो तो शादी तय होने में समय लग सकता है।
ऐसे लोगों के रिश्ते अक्सर देर से पक्के होते हैं। हालांकि कई मामलों में देर से होने वाला विवाह स्थिर भी माना जाता है।
जब कमजोर हो जाए सप्तमेश
सप्तम भाव का स्वामी ग्रह विवाह से जुड़े परिणामों में अहम भूमिका निभाता है। यदि यह ग्रह छठे, आठवें या बारहवें भाव में चला जाए तो शादी की राह आसान नहीं रहती। ऐसी स्थिति में रिश्ते आते हैं लेकिन किसी न किसी वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाती।
राहु-केतु भी बना सकते हैं परेशानी
कुंडली के सातवें भाव में राहु या केतु होने पर कई बार भ्रम की स्थिति बनी रहती है। रिश्ते बनने के बाद भी अनिश्चितता बनी रह सकती है। ज्योतिष में इसे विवाह संबंधी बाधाओं का एक कारण माना जाता है।
मांगलिक दोष भी हो सकता है वजह
यदि कुंडली के कुछ विशेष भावों में मंगल मौजूद हो तो मांगलिक दोष बनता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इसकी वजह से भी सही जीवनसाथी मिलने में समय लग सकता है। हालांकि केवल मंगल की स्थिति देखकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं माना जाता। पूरी कुंडली देखना जरूरी होता है।
शुक्र और गुरु ग्रह की भूमिका भी अहम
पुरुषों की कुंडली में शुक्र को विवाह का कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र के कमजोर होने पर रिश्तों में रुकावट आ सकती है। वहीं महिलाओं की कुंडली में गुरु ग्रह को विशेष महत्व दिया जाता है। गुरु की कमजोर स्थिति भी विवाह में देरी का कारण बन सकती है।
नवमांश कुंडली भी बताती है तस्वीर
कई बार जन्म कुंडली में विवाह के अच्छे योग दिखाई देते हैं, लेकिन शादी समय पर नहीं हो पाती। ऐसे मामलों में ज्योतिषी नवमांश कुंडली का अध्ययन भी करते हैं। यदि नवमांश में विवाह से जुड़े ग्रह कमजोर हों तो विवाह में देरी हो सकती है।
क्या करें अगर शादी में आ रही हो देरी?
ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार कुछ आसान उपाय किए जा सकते हैं।
गुरुवार को करें भगवान विष्णु की पूजा
गुरुवार का व्रत रखने और भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करने को शुभ माना जाता है।
शिव-पार्वती की करें आराधना
सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना और माता पार्वती की पूजा करना विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने वाला उपाय माना जाता है।
शनि से जुड़े उपाय
यदि कुंडली में शनि का प्रभाव अधिक है तो शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाया जा सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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