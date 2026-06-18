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शादी की बात बार-बार बनकर क्यों बिगड़ जाती है? कुंडली के ये ग्रह और दोष हो सकते हैं वजह

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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घर वाले रिश्ते देख रहे हैं, बात भी आगे बढ़ती है, लेकिन आखिरी समय में मामला अटक जाता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा एक बार नहीं, कई बार होता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसी स्थितियों को समझने के लिए कुंडली के कुछ खास भाव और ग्रह देखे जाते हैं।

शादी की बात बार-बार बनकर क्यों बिगड़ जाती है? कुंडली के ये ग्रह और दोष हो सकते हैं वजह

घर वाले रिश्ते देख रहे हैं, बात भी आगे बढ़ती है, लेकिन आखिरी समय में मामला अटक जाता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा एक बार नहीं, कई बार होता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसी स्थितियों को समझने के लिए कुंडली के कुछ खास भाव और ग्रह देखे जाते हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक विवाह का संबंध मुख्य रूप से सप्तम भाव, उसके स्वामी ग्रह, शुक्र और गुरु से माना जाता है। इनकी स्थिति कमजोर होने पर शादी में देरी या रुकावट देखने को मिल सकती है।

सप्तम भाव में शनि होने पर बढ़ सकता है इंतजार

ज्योतिष में शनि को धीमी गति का ग्रह माना जाता है। अगर कुंडली के सातवें भाव में शनि बैठा हो या उसकी दृष्टि विवाह भाव पर पड़ रही हो तो शादी तय होने में समय लग सकता है।

ऐसे लोगों के रिश्ते अक्सर देर से पक्के होते हैं। हालांकि कई मामलों में देर से होने वाला विवाह स्थिर भी माना जाता है।

जब कमजोर हो जाए सप्तमेश

सप्तम भाव का स्वामी ग्रह विवाह से जुड़े परिणामों में अहम भूमिका निभाता है। यदि यह ग्रह छठे, आठवें या बारहवें भाव में चला जाए तो शादी की राह आसान नहीं रहती। ऐसी स्थिति में रिश्ते आते हैं लेकिन किसी न किसी वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाती।

राहु-केतु भी बना सकते हैं परेशानी

कुंडली के सातवें भाव में राहु या केतु होने पर कई बार भ्रम की स्थिति बनी रहती है। रिश्ते बनने के बाद भी अनिश्चितता बनी रह सकती है। ज्योतिष में इसे विवाह संबंधी बाधाओं का एक कारण माना जाता है।

मांगलिक दोष भी हो सकता है वजह

यदि कुंडली के कुछ विशेष भावों में मंगल मौजूद हो तो मांगलिक दोष बनता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इसकी वजह से भी सही जीवनसाथी मिलने में समय लग सकता है। हालांकि केवल मंगल की स्थिति देखकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं माना जाता। पूरी कुंडली देखना जरूरी होता है।

शुक्र और गुरु ग्रह की भूमिका भी अहम

पुरुषों की कुंडली में शुक्र को विवाह का कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र के कमजोर होने पर रिश्तों में रुकावट आ सकती है। वहीं महिलाओं की कुंडली में गुरु ग्रह को विशेष महत्व दिया जाता है। गुरु की कमजोर स्थिति भी विवाह में देरी का कारण बन सकती है।

नवमांश कुंडली भी बताती है तस्वीर

कई बार जन्म कुंडली में विवाह के अच्छे योग दिखाई देते हैं, लेकिन शादी समय पर नहीं हो पाती। ऐसे मामलों में ज्योतिषी नवमांश कुंडली का अध्ययन भी करते हैं। यदि नवमांश में विवाह से जुड़े ग्रह कमजोर हों तो विवाह में देरी हो सकती है।

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क्या करें अगर शादी में आ रही हो देरी?

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार कुछ आसान उपाय किए जा सकते हैं।

गुरुवार को करें भगवान विष्णु की पूजा

गुरुवार का व्रत रखने और भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करने को शुभ माना जाता है।

शिव-पार्वती की करें आराधना

सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना और माता पार्वती की पूजा करना विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने वाला उपाय माना जाता है।

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शनि से जुड़े उपाय

यदि कुंडली में शनि का प्रभाव अधिक है तो शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाया जा सकता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


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