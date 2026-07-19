बच्चों के गले में चांदी से बना आधा चंद्रमा क्यों पहनाया जाता है? जानिए इसके फायदे
छोटे बच्चों के गले में चांदी का आधा चांद पहनाने की परंपरा के पीछे कई फायदे हैं। यह बुरी नजर, मानसिक अस्थिरता और स्वास्थ्य समस्याओं से बचाता है। चांदी का चंद्रमा लॉकेट बच्चों के समग्र विकास के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। जानिए इसे पहनाने का सही तरीका।
हिंदू धर्म में छोटे बच्चों को गले में चांदी का चंद्रमा पहनाने की परंपरा सदियों पुरानी है। वैदिक ज्योतिष और लोक मान्यताओं के अनुसार, चांदी चंद्रमा की धातु मानी जाती है। यह बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करती है। इन्हीं सब वजहों से बच्चों के गले में चांदी से बने आधा चांद का लॉकेट पहनाया जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं इसके महत्व और फायदों के बारे में।
चांदी और चंद्रमा का गहरा संबंध
चांदी को चंद्रमा की धातु कहा जाता है। चंद्रमा हमारे मन, भावनाओं और शांति का प्रतीक है। छोटे बच्चों का मन बहुत कोमल और संवेदनशील होता है। चांदी का चंद्रमा उनके गले में पहनाने से चंद्रमा की शीतल ऊर्जा बच्चे को मिलती है। इससे बच्चे का मन शांत रहता है, नींद अच्छी आती है और चिड़चिड़ापन कम होता है। यह धातु बच्चों की बढ़ती उम्र में भावनात्मक संतुलन बनाने में भी मदद करती है।
बुरी नजर से सुरक्षा
बच्चे जन्म के बाद सबसे ज्यादा बुरी नजर के प्रभाव में आते हैं। चांदी का चंद्रमा इस नजर को दूर रखने का प्राचीन उपाय माना जाता है। जब यह लॉकेट बच्चे के गले से सीधे शरीर को छूता है, तो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। इससे बच्चा स्वस्थ और प्रसन्न रहता है।
मानसिक विकास में फायदेमंद
छोटे बच्चों के मन में बहुत तेजी से भावनाएं बदलती रहती हैं। चांदी का चंद्रमा मन को शांत रखने में मदद करता है। यह लॉकेट बच्चों में गुस्सा, चिड़चिड़ापन और बेचैनी कम करता है। चंद्रमा का आकार भावनाओं को संतुलित रखता है। इससे बच्चे का मन एकाग्र होता है और वह आसानी से सीख पाता है। माता-पिता को अक्सर बच्चे की बेचैनी की शिकायत रहती है, इस लॉकेट से उस समस्या में भी राहत मिलती है।
शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव
चांदी एक प्राकृतिक धातु है, जो शरीर की ऊर्जा को संतुलित रखती है। बच्चों के गले में चांदी का चंद्रमा पहनाने से उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और बार-बार बीमार पड़ने की संभावना कम हो जाती है। यह धातु शरीर की गर्मी को नियंत्रित करती है और पाचन संबंधी छोटी-मोटी समस्याओं में भी राहत देती है।
स्मरण शक्ति और बुद्धि का विकास
चांदी का संबंध चंद्रमा से होने के कारण यह स्मरण शक्ति और बुद्धि को बढ़ाने में मदद करता है। जब बच्चा बड़ा होता है, तो पढ़ाई-लिखाई में एकाग्रता बढ़ती है। छोटे बच्चों में भी यह लॉकेट ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित करता है। चांदी की ठंडक मन को शांत रखती है, जिससे बच्चा नई चीजें जल्दी सीख पाता है।
चांदी का चंद्रमा कैसे पहनाएं?
चांदी का चंद्रमा हमेशा शुद्ध चांदी का ही होना चाहिए। इसे काले धागे या चांदी की हल्की चेन में पहनाया जा सकता है। लॉकेट बच्चे की उम्र के अनुसार छोटा और हल्का चुनें। नियमित रूप से इसे साफ करते रहें। चांदी के चंद्रमा को सही समय पर पहनाने से इसके फायदे और बढ़ जाते हैं।
चांदी का आधा चांद सिर्फ आभूषण नहीं, बल्कि बच्चे के लिए सुरक्षा और शुभता का प्रतीक है। सही विश्वास और देखभाल के साथ इसे पहनाने से बच्चे स्वस्थ, शांत और बुद्धिमान बनते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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