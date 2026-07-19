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बच्चों के गले में चांदी से बना आधा चंद्रमा क्यों पहनाया जाता है? जानिए इसके फायदे

By Navaneet Rathaur
लाइव हिन्दुस्तान
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छोटे बच्चों के गले में चांदी का आधा चांद पहनाने की परंपरा के पीछे कई फायदे हैं। यह बुरी नजर, मानसिक अस्थिरता और स्वास्थ्य समस्याओं से बचाता है। चांदी का चंद्रमा लॉकेट बच्चों के समग्र विकास के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। जानिए इसे पहनाने का सही तरीका।

बच्चों के गले में चांदी से बना आधा चंद्रमा क्यों पहनाया जाता है? जानिए इसके फायदे

हिंदू धर्म में छोटे बच्चों को गले में चांदी का चंद्रमा पहनाने की परंपरा सदियों पुरानी है। वैदिक ज्योतिष और लोक मान्यताओं के अनुसार, चांदी चंद्रमा की धातु मानी जाती है। यह बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करती है। इन्हीं सब वजहों से बच्चों के गले में चांदी से बने आधा चांद का लॉकेट पहनाया जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं इसके महत्व और फायदों के बारे में।

चांदी और चंद्रमा का गहरा संबंध

चांदी को चंद्रमा की धातु कहा जाता है। चंद्रमा हमारे मन, भावनाओं और शांति का प्रतीक है। छोटे बच्चों का मन बहुत कोमल और संवेदनशील होता है। चांदी का चंद्रमा उनके गले में पहनाने से चंद्रमा की शीतल ऊर्जा बच्चे को मिलती है। इससे बच्चे का मन शांत रहता है, नींद अच्छी आती है और चिड़चिड़ापन कम होता है। यह धातु बच्चों की बढ़ती उम्र में भावनात्मक संतुलन बनाने में भी मदद करती है।

बुरी नजर से सुरक्षा

बच्चे जन्म के बाद सबसे ज्यादा बुरी नजर के प्रभाव में आते हैं। चांदी का चंद्रमा इस नजर को दूर रखने का प्राचीन उपाय माना जाता है। जब यह लॉकेट बच्चे के गले से सीधे शरीर को छूता है, तो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। इससे बच्चा स्वस्थ और प्रसन्न रहता है।

मानसिक विकास में फायदेमंद

छोटे बच्चों के मन में बहुत तेजी से भावनाएं बदलती रहती हैं। चांदी का चंद्रमा मन को शांत रखने में मदद करता है। यह लॉकेट बच्चों में गुस्सा, चिड़चिड़ापन और बेचैनी कम करता है। चंद्रमा का आकार भावनाओं को संतुलित रखता है। इससे बच्चे का मन एकाग्र होता है और वह आसानी से सीख पाता है। माता-पिता को अक्सर बच्चे की बेचैनी की शिकायत रहती है, इस लॉकेट से उस समस्या में भी राहत मिलती है।

शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव

चांदी एक प्राकृतिक धातु है, जो शरीर की ऊर्जा को संतुलित रखती है। बच्चों के गले में चांदी का चंद्रमा पहनाने से उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और बार-बार बीमार पड़ने की संभावना कम हो जाती है। यह धातु शरीर की गर्मी को नियंत्रित करती है और पाचन संबंधी छोटी-मोटी समस्याओं में भी राहत देती है।

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स्मरण शक्ति और बुद्धि का विकास

चांदी का संबंध चंद्रमा से होने के कारण यह स्मरण शक्ति और बुद्धि को बढ़ाने में मदद करता है। जब बच्चा बड़ा होता है, तो पढ़ाई-लिखाई में एकाग्रता बढ़ती है। छोटे बच्चों में भी यह लॉकेट ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित करता है। चांदी की ठंडक मन को शांत रखती है, जिससे बच्चा नई चीजें जल्दी सीख पाता है।

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चांदी का चंद्रमा कैसे पहनाएं?

चांदी का चंद्रमा हमेशा शुद्ध चांदी का ही होना चाहिए। इसे काले धागे या चांदी की हल्की चेन में पहनाया जा सकता है। लॉकेट बच्चे की उम्र के अनुसार छोटा और हल्का चुनें। नियमित रूप से इसे साफ करते रहें। चांदी के चंद्रमा को सही समय पर पहनाने से इसके फायदे और बढ़ जाते हैं।

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चांदी का आधा चांद सिर्फ आभूषण नहीं, बल्कि बच्चे के लिए सुरक्षा और शुभता का प्रतीक है। सही विश्वास और देखभाल के साथ इसे पहनाने से बच्चे स्वस्थ, शांत और बुद्धिमान बनते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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