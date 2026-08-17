Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

क्यों डोलने लगा इंद्र का सिंहासन, मथुरा के नाग बिहारी का मंदिर से क्या संबंध, कालसर्पदोष की होती है पूजा

By Anuradha Pandey
लाइव हिन्दुस्तान, मथुरा, हिन्दुस्तान संवाद
Follow us on Google News
share

Nag Bihari temple: मथुरा का नाग बिहारी मंदिर बहुत खास है। नाग पंचमी पर यहां कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए पूजा होती है। आइए जानें क्यों इंद्र से इसका संबंध है।

Nag Panchami 17 August
नाग पंचमी 17 अगस्त

ब्रजभूमि में नाग पंचमी पर नाग पूजा का विशेष महत्व है। यहां पुराने शहर के कम्पू घाट पर प्राचीन नाग टीला है, जहां पूजन करने से कालसर्प दोष से मुक्ति मिलने की मान्यता है। पंरतु, देखरेख के अभाव में यह टीला अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। शासन-प्रशासन ने आज तक इस टीले के विकास और इसके सौंदर्यकरण की कोई योजना तक नहीं बनायी। वैसे भी ब्रज में जैंत स्थित जयकुंड पर भी नाग मंदिर है, जिसका इतिहास भगवान श्रीकृष्ण की नाग मर्दन लीला से जुड़ा है।

धर्मग्रंथों में उल्लेख है कि राजा परिक्षित को अर्जून के पौत्र थे। वे अभिमन्यू और उत्तरा के बेचे थेष एक दिन वो शिकार के लिए भटक रहे तो ऋषि शमिक के आश्रम में जा पहुंचे। ऋषि साधना में लीन थे, राजा उनसे पानी मांगते हैं लेकिन समाधि में लीन होने के कारण वो कोई उत्तर नहीं देते। तभी राजा एक मरे हुए सांप को ऋषि के गले में डाल देते है और वह से चला जाता है। ऋषि शमिक के पुत्र शृंगी को जब ये पता चलता है राजा ने उसके पिता का तिरस्कार किया है तो वह राजा को श्राप दे देता है जिसमें उसकी मृत्यु 7 दिन बाद तक्षक सर्प के काटने से हो जाएगी। उनके बेटे राजा जनमेजय इससे क्रोधित होकर कुरुक्षेत्र में जनमेजय ने यज्ञ किया। जब तक्षक नहीं मिला तो मंत्रों से सर्पों को भस्म करना शुरू कर दिया। तक्षक जान बचाने को भगवान इंद्र के¨सिंहासन से लिपट गए।

ये भी पढ़ें:Nag Panchami : चंद्रमा एवं शनि का विष योग भी इस दिन, कालसर्प दोष का निवारण भी

मंत्रों के प्रभाव के कारण इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा। इस पर सभी देवता एकत्रित हुए। ब्रह्माजी ने जनमेजय से कहा कि यह क्या कर रहे हो। तुम्हारे पिता को श्राप था। जब राजा जनमेजय को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मथुरा के नाग टीला पर सर्प दोष निवारण यज्ञ कराया। इस टीले पर नाग बिहारी का मंदिर है। इस टीले पर पूजन करने से सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी को यहां पूजन करने का विशेष महत्व है। परंतु, पौराणिक महत्व का टीला अपने अस्तित्व से जूझ रहा है।

ये भी पढ़ें:Nag Panchami Puja: कौन हैं सांपों की अधिष्ठात्री देवी, भगवान शिव से है खास नाता

इसी तरह राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ग्राम जैंत की पौराणिक लीलास्थली जयकुंड नवनिर्मित नाग मंदिर है। इस मंदिर का भी द्वापरयुगीन महत्व है। यहां नागराज की विशाल आकृति है। कहा जाता है कि यह आकृति जमीन में कितनी गहराई तक इसका आज तक कोई पता नहीं लगा सका। यहां भी नाग पंचमी पर विशेष मेले का आयोजन होता है। बताते चलें कि द्वापरयुग में भगवान श्रीकृष्ण ने यमुना में कालिया नाग का मर्दन किया था। मान्यता है कि यही वजह है कि ब्रज में नाग पूजन का विशेष महत्व है।

Nag Panchami 2026:
ये भी पढ़ें:Sawan Somvar vrat katha in hindi:साहूकार से जुड़ी सावन के सोमवार व्रत कथा
Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

और पढ़ें
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने