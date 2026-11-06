धनतेरस पर क्यों खरीदते हैं सोना-चांदी, बर्तन और झाड़ू? क्या हैं लक्ष्मी जी के 7 प्रतीक
Dhanteras par jhadu kyon kharidte hain: धनतेरस के दिन सोना-चांदी के आभूषण, बर्तन और झाड़ू खरीदने के परंपरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस दिन इन चीजों को क्यों खरीदा जाता है।
Dhanteras par sona-chandi kyu kharidna chahiye: कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस साल धनतेरस 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को है। धनतेरस के दिन सोना-चांदी, बर्तन, झाड़ू आदि की खरीदारी करने की परंपरा है। धनतेरस को धनत्रयोदशी भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस दिन खरीदे गए सामान में 13 गुना वृद्धि होती है और धन-धान्य बढ़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस पर सोना-चांदी, झाड़ू और बर्तन क्यों खरीदा जाता है?
इसलिए धातु के बर्तन खरीदने की है परंपरा:
पौराणिक मान्यता के अनुसार, भगवान धन्वंतरि अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उन्हें अमृतमय औषधियों और आयुर्वेद के ज्ञान से जोड़ा जाता है। इसी कारण धनतेरस के दिन आयुर्वेद के विद्वान और वैद्य समाज के लोग भगवान धन्वंतरि की पूजा करते हैं। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। जिन्होंने संसार को रोगों से मुक्ति और स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। भगवान धन्वंतरि का प्रिय धातु पीतल है। यही वजह है कि धनतेरस पर पीतल समेत अन्य धातुओं के बर्तन खरीदने की परंपरा प्रचलित है। इस दिन लोग कलश और दूसरे बर्तन खरीदते हैं।
मान्यता है कि इन बर्तनों में अमृत और आरोग्य का वास रहता है। पुराने समय में ऐसी वस्तुओं को खरीदने पर जोर दिया जाता था, जिनका संबंध स्वास्थ्य और दैनिक जीवन से हो। इसके पीछे यह विचार भी जुड़ा है कि स्वस्थ शरीर ही व्यक्ति को धन अर्जित करने, मेहनत करने और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम बनाता है। धनतेरस पर खरीदारी को केवल धन और संपत्ति से नहीं बल्कि अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना से भी जोड़कर देखा जाता है।
धनतेरस पर सोना-चांदी क्यों खरीदते हैं?
धनतेरस पर सोने-चांदी के आभूषण और सिक्के खरीदने की भी परंपरा है। सोने को सबसे शुद्ध धातु माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई चीजों में तेरह गुना वृद्धि होती है। सोने को धन, समृद्धि और वैभव का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सोना खरीदने से घर में मां लक्ष्मी और कुबेर देवता का वास होता है। चांदी को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चंद्रमा शीतलता, शांति और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। इसलिए चांदी को खरीदना सुख, शांति और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। हिंदू धर्म में चांदी को शुभ धातु भी माना जाता है। इसके पीछे एक भाव यह भी है कि जीवन में सिर्फ धन-संपत्ति ही महत्वपूर्ण नहीं है। मानसिक शांति, संतोष और अच्छा स्वास्थ्य भी व्यक्ति की बड़ी पूंजी है। इसी सोच के साथ धनतेरस पर चांदी को खरीदना शुभ माना जाता है।
धनतेरस पर झाड़ू क्यों खरीदते हैं?
धनतेरस पर झाड़ू खरीदना बहुत शुभ और लाभकारी माना जाता है। हिंदू धर्म में झाड़ू को मां लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। क्योंकि मां लक्ष्मी साफ-सुथरे और स्वच्छ स्थानों पर ही वास करती हैं। मान्यता है कि धनतेरस पर नई झाड़ू लाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता बाहर चली जाती है।
मां लक्ष्मी के ये हैं 7 प्रतीक:
हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार, समुद्र मंथन में निकले लक्ष्मी पूजा से जुड़े 7 शुभ प्रतीक हाथी, कमल, सोने के कलश, आभूषण और हार, पीले रेशमी वस्त्र और वैजयंती माला, पंचगव्य (लक्ष्मी जी के अभिषेक के लिए गायों ने पांच पवित्र चीजें दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र शामिल हैं), चंदन और कुमकुम हैं। इसलिए लक्ष्मी पूजा में इन चीजों का उपयोग आज भी होता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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