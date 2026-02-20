दिवाली की तरह होली के बाद भी भाई दूज क्यों मनाई जाती है? जानिए इसका महत्व

होली के रंगों और उत्साह के बाद भाई दूज बहन के तिलक और भाई के आशीर्वाद से परिवार में प्रेम और स्नेह की नई ऊर्जा भर देता है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि परिवार के बंधन कितने मजबूत और अमूल्य होते हैं।

हिंदू धर्म में भाई-बहन के पवित्र और अटूट बंधन को मनाने का त्योहार भाई दूज है। यह पर्व साल में दो बार आता है - एक कार्तिक मास में दिवाली के बाद यम द्वितीया को और दूसरा चैत्र मास में होली के बाद यानी होली भाई दूज। होली के रंगों और उत्साह के बाद भाई दूज बहन के तिलक और भाई के आशीर्वाद से परिवार में प्रेम और स्नेह की नई ऊर्जा भर देता है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि परिवार के बंधन कितने मजबूत और अमूल्य होते हैं। आइए जानते हैं होली के बाद भाई दूज क्यों और कैसे मनाया जाता है।

भाई दूज का महत्व भाई दूज भाई-बहन के प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है। इस दिन बहनें भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं, आरती उतारती हैं और उनकी लंबी उम्र, समृद्धि तथा सुरक्षा की कामना करती हैं। बदले में भाई बहन को उपहार देते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। मान्यता है कि बहन का तिलक भाई को सभी संकटों से मुक्ति दिलाता है और अकाल मृत्यु का भय समाप्त कर देता है। होली के बाद यह त्योहार वसंत ऋतु की खुशियों को परिवार के प्रेम से और भी गहरा कर देता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि रिश्तों में त्याग, समझ और स्नेह कितना महत्वपूर्ण है।

होली के बाद भाई दूज मनाने की परंपरा होली वसंत ऋतु में मनाई जाती है, जब प्रकृति रंग-बिरंगी हो जाती है और खुशियां चारों ओर बिखर जाती हैं। होली के दो दिन बाद द्वितीया तिथि पर भाई दूज मनाया जाता है। यह समय बहन-भाई के लिए मिलने-जुलने और एक-दूसरे की खुशी मनाने का होता है। होली के रंगों के बाद भाई दूज का तिलक और आरती परिवार में शांति और एकता का संदेश देता है। यह परंपरा इसलिए भी खास है, क्योंकि होली के बाद का समय परिवार के साथ बिताने और रिश्तों को मजबूत करने का होता है।

भाई दूज की पौराणिक कथाएं भाई दूज से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा यमराज और यमुना की है। यमराज ने द्वितीया तिथि पर अपनी बहन यमुना के घर जाकर तिलक लगवाया और भोजन किया। यमराज ने बहन को वरदान दिया कि इस दिन जो भाई बहन के घर जाकर तिलक लगवाएगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तभी से भाई दूज की परंपरा शुरू हुई।

एक अन्य कथा द्वापर युग की है। नरकासुर के वध के बाद श्रीकृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के घर लौटे। सुभद्रा ने भाई के माथे पर तिलक लगाया। तभी से होली के बाद भाई दूज मनाने की परंपरा चली आ रही है। ये कथाएं भाई-बहन के प्रेम और सुरक्षा के बंधन को दर्शाती हैं।

भाई दूज की पूजा और विधि भाई दूज के दिन बहनें सुबह स्नान कर पूजा स्थल पर भाई के लिए आसन लगाती हैं। भाई के माथे पर अक्षत, रोली, चंदन और कुमकुम से तिलक लगाया जाता है। आरती उतारी जाती है और भाई की लंबी उम्र की कामना की जाती है। भाई बहन को उपहार देते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। इस दिन बहन व्रत रखती है और भाई के आने पर ही व्रत खोलती है। घर में मिठाई और सात्विक भोजन बनाया जाता है। यह दिन परिवार में खुशियां बांटने और रिश्तों को मजबूत करने का है।

भाई दूज हमें सिखाता है कि परिवार का प्रेम और विश्वास सबसे बड़ा धन है। होली के बाद यह त्योहार रंगों की खुशी को भावनाओं के रंग से भर देता है।