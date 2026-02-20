दिवाली की तरह होली के बाद भी भाई दूज क्यों मनाई जाती है? जानिए इसका महत्व
होली के रंगों और उत्साह के बाद भाई दूज बहन के तिलक और भाई के आशीर्वाद से परिवार में प्रेम और स्नेह की नई ऊर्जा भर देता है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि परिवार के बंधन कितने मजबूत और अमूल्य होते हैं।
हिंदू धर्म में भाई-बहन के पवित्र और अटूट बंधन को मनाने का त्योहार भाई दूज है। यह पर्व साल में दो बार आता है - एक कार्तिक मास में दिवाली के बाद यम द्वितीया को और दूसरा चैत्र मास में होली के बाद यानी होली भाई दूज। होली के रंगों और उत्साह के बाद भाई दूज बहन के तिलक और भाई के आशीर्वाद से परिवार में प्रेम और स्नेह की नई ऊर्जा भर देता है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि परिवार के बंधन कितने मजबूत और अमूल्य होते हैं। आइए जानते हैं होली के बाद भाई दूज क्यों और कैसे मनाया जाता है।
भाई दूज का महत्व
भाई दूज भाई-बहन के प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है। इस दिन बहनें भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं, आरती उतारती हैं और उनकी लंबी उम्र, समृद्धि तथा सुरक्षा की कामना करती हैं। बदले में भाई बहन को उपहार देते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। मान्यता है कि बहन का तिलक भाई को सभी संकटों से मुक्ति दिलाता है और अकाल मृत्यु का भय समाप्त कर देता है। होली के बाद यह त्योहार वसंत ऋतु की खुशियों को परिवार के प्रेम से और भी गहरा कर देता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि रिश्तों में त्याग, समझ और स्नेह कितना महत्वपूर्ण है।
होली के बाद भाई दूज मनाने की परंपरा
होली वसंत ऋतु में मनाई जाती है, जब प्रकृति रंग-बिरंगी हो जाती है और खुशियां चारों ओर बिखर जाती हैं। होली के दो दिन बाद द्वितीया तिथि पर भाई दूज मनाया जाता है। यह समय बहन-भाई के लिए मिलने-जुलने और एक-दूसरे की खुशी मनाने का होता है। होली के रंगों के बाद भाई दूज का तिलक और आरती परिवार में शांति और एकता का संदेश देता है। यह परंपरा इसलिए भी खास है, क्योंकि होली के बाद का समय परिवार के साथ बिताने और रिश्तों को मजबूत करने का होता है।
भाई दूज की पौराणिक कथाएं
भाई दूज से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा यमराज और यमुना की है। यमराज ने द्वितीया तिथि पर अपनी बहन यमुना के घर जाकर तिलक लगवाया और भोजन किया। यमराज ने बहन को वरदान दिया कि इस दिन जो भाई बहन के घर जाकर तिलक लगवाएगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तभी से भाई दूज की परंपरा शुरू हुई।
एक अन्य कथा द्वापर युग की है। नरकासुर के वध के बाद श्रीकृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के घर लौटे। सुभद्रा ने भाई के माथे पर तिलक लगाया। तभी से होली के बाद भाई दूज मनाने की परंपरा चली आ रही है। ये कथाएं भाई-बहन के प्रेम और सुरक्षा के बंधन को दर्शाती हैं।
भाई दूज की पूजा और विधि
भाई दूज के दिन बहनें सुबह स्नान कर पूजा स्थल पर भाई के लिए आसन लगाती हैं। भाई के माथे पर अक्षत, रोली, चंदन और कुमकुम से तिलक लगाया जाता है। आरती उतारी जाती है और भाई की लंबी उम्र की कामना की जाती है। भाई बहन को उपहार देते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। इस दिन बहन व्रत रखती है और भाई के आने पर ही व्रत खोलती है। घर में मिठाई और सात्विक भोजन बनाया जाता है। यह दिन परिवार में खुशियां बांटने और रिश्तों को मजबूत करने का है।
भाई दूज हमें सिखाता है कि परिवार का प्रेम और विश्वास सबसे बड़ा धन है। होली के बाद यह त्योहार रंगों की खुशी को भावनाओं के रंग से भर देता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष