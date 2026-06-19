राहु का नाम सुनते ही डर जाते हैं लोग! जानिए इस छाया ग्रह से जुड़े 4 बड़े मिथक और उनकी सच्चाई
राहु का नाम सुनते ही कई लोग डर जाते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि कुंडली में राहु है तो जीवन में परेशानी ही परेशानी आएगी। लेकिन ज्योतिष में राहु को लेकर जितनी बातें कही जाती हैं, उनमें से कई अधूरी या गलत समझ पर आधारित होती हैं।
राहु का नाम सुनते ही कई लोग डर जाते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि कुंडली में राहु है तो जीवन में परेशानी ही परेशानी आएगी। लेकिन ज्योतिष में राहु को लेकर जितनी बातें कही जाती हैं, उनमें से कई अधूरी या गलत समझ पर आधारित होती हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि इसका असर व्यक्ति की सोच, इच्छाओं, महत्वाकांक्षा और जीवन में आने वाले अचानक बदलावों पर माना जाता है। इसलिए राहु को सिर्फ बुरा मान लेना सही नहीं है।
आइए जानते हैं राहु से जुड़ी कुछ ऐसी बातें, जिन्हें लोग अक्सर सच मान लेते हैं, जबकि हकीकत कुछ और होती है।
क्या राहु हमेशा नुकसान ही देता है?
यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। बहुत से लोग मानते हैं कि राहु जहां बैठ जाए, वहां परेशानी शुरू हो जाती है। जबकि ज्योतिष में राहु को अचानक मिलने वाली सफलता का कारक भी माना गया है।
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, अगर कुंडली में राहु मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति को राजनीति, मीडिया, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और विदेश से जुड़े कामों में अच्छा नाम और पैसा दिला सकता है। कई लोगों को राहु ही भीड़ से अलग पहचान दिलाता है।
क्या राहु की महादशा सिर्फ मुश्किलें लाती है?
राहु की महादशा का नाम सुनकर लोग घबरा जाते हैं। इसकी अवधि 18 साल की मानी जाती है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि पूरा समय खराब ही हो।
ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि राहु की महादशा जीवन में बड़े बदलाव लेकर आती है। कई बार नौकरी बदलती है, शहर बदलता है या जीवन की दिशा बदल जाती है। कुछ लोगों को इसी दौरान बड़ी सफलता भी मिलती है। इसलिए राहु की महादशा को सिर्फ बुरे समय से जोड़कर नहीं देखना चाहिए।
क्या राहु से मानसिक परेशानी बढ़ती है?
राहु को भ्रम और जरूरत से ज्यादा सोचने से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि राहु हर व्यक्ति को मानसिक बीमारी देता है।
जब इंसान हकीकत से दूर होकर कल्पनाओं में ज्यादा जीने लगता है या हर बात को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचता है, तब तनाव बढ़ सकता है। ऐसे समय में खुद को व्यस्त रखना, ध्यान करना और सकारात्मक सोच बनाए रखना मददगार माना जाता है।
क्या राहु के लिए सिर्फ महंगे उपाय ही काम करते हैं?
कई लोग मानते हैं कि राहु को शांत करने के लिए महंगे रत्न पहनना या बड़े-बड़े अनुष्ठान कराना जरूरी है। लेकिन ज्योतिष में ऐसा नहीं कहा गया है।
पंडित नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि राहु से जुड़े डर, भ्रम और बेचैनी को कम करने के लिए सबसे पहले जीवन में अनुशासन लाना जरूरी है। नियमित दिनचर्या, अच्छे कर्म और साफ सोच कई बार बड़े उपायों से ज्यादा असर दिखाते हैं।
राहु को समझना जरूरी है, डरना नहीं
ज्योतिष में राहु को बदलाव का कारक माना गया है। यह व्यक्ति को नए अनुभव देता है और कई बार उसे अपनी सीमाओं से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए राहु का नाम सुनते ही डरने के बजाय उसकी भूमिका को समझना ज्यादा जरूरी है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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