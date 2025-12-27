Hindustan Hindi News
Why are clay pots hung on a peepal tree after a funeral
अंतिम संस्कार के बाद पीपल के पेड़ पर मटके क्यों लटकाए जाते हैं? जानिए वजह

अंतिम संस्कार के बाद पीपल के पेड़ पर मटके क्यों लटकाए जाते हैं? जानिए वजह

संक्षेप:

हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार से जुड़े कई परंपराएं निभाई जाती है। इन्हीं में से एक परंपरा है पेड़ में मटके को लटकाना। अंतिम संस्कार के बाद परिवार के सदस्य पीपल के पेड़ में मिट्टी के बने मटके को लटकाते हैं। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर ऐसा करते क्यों हैं?

Dec 27, 2025 04:20 pm IST
हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार से जुड़े कई परंपराएं निभाई जाती है। इन्हीं में से एक परंपरा है पेड़ में मटके को लटकाना। अंतिम संस्कार के बाद परिवार के सदस्य पीपल के पेड़ में मिट्टी के बने मटके को लटकाते हैं। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर ऐसा करते क्यों हैं? चलिए इस परंपरा के पीछे की वजह जानते हैं।

पीपल के पेड़ का महत्व
ज्यादातर पीपल के पेड़ में अंतिम संस्कार के बाद मटके लगाए जाते हैं। दरअसल, हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को पूजनीय माना गया है। माना जाता है कि इसमें त्रिदेवों यानी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, इसलिए हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को बहुत ही पवित्र माना जाता है। साथ ही इसमें पूर्वजों का भी वास माना जाता है। इसलिए इस पेड़ में अंतिम संस्कार के बाद मटके लटकाए जाते हैं।

शनि देव करते हैं कर्म का हिसाब
ज्योतिष के विशेषज्ञ की की मानें, तो पीपल के पेड़ का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है। शनि को कर्मों का देवता और न्याय का कारक ग्रह माना जाता है। मृत्यु के बाद जब आत्मा अपनी यात्रा पर निकलती है, तो शनि देव उसके कर्मों का हिसाब करते हैं। ऐसे में, पीपल के पेड़ पर पानी का घड़ा लटकाने का अर्थ शनि देव को प्रसन्न करना है।

मटके लगाने के पीछे की वजह
पीपल के पेड़ में मटके लगाए जाते हैं और इसमें पानी भरा जाता है। साथ ही मटके में छेद होता है, जिसमें से बूंद-बूंद पानी टपकता रहता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक भटकती रहती है और उसे इस दौरान भूख-प्यास भी लगती है। इस दौरान आत्मा को भूख और प्यास लगती है, तो उस टपकते हुए पानी से आत्मा को तृप्त किया जाता है और उसकी प्यास बुझता है। यह माना जाता है कि ऐसा करने से आत्मा को शांति मिलती है और वह अपनी अंतिम यात्रा पर सुखपूर्वक जा पाती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
