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पूजा शुरू करने से पहले आचमन करना क्यों जरूरी होता है? जानिए इसकी सही विधि और महत्व

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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पूजा शुरू करने से पहले आचमन करना क्यों जरूरी है? जानिए आचमन की सही विधि, मंत्र और महत्व। इससे मन और शरीर की शुद्धि होती है और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। पूजा की तैयारी में आचमन के नियम और फायदे इस लेख में विस्तार से पढ़ें।

पूजा शुरू करने से पहले आचमन करना क्यों जरूरी होता है? जानिए इसकी सही विधि और महत्व

पूजा या किसी भी धार्मिक कार्य को शुरू करने से पहले आचमन किया जाता है। यह एक बहुत जरूरी विधि है, जिसमें मंत्र पढ़ते हुए जल पीया जाता है। कहा जाता है कि आचमन शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की शुद्धि करता है। इससे मन एकाग्र होता है और पूजा का फल पूरा मिलता है। सनातन परंपरा में आचमन को पूजा का पहला और अनिवार्य हिस्सा माना गया है।

आचमन क्या है?

आचमन शब्द का अर्थ है जल पीना। पूजा शुरू करने से पहले हम तीन बार मंत्र बोलकर जल पीते हैं। यह सिर्फ जल पीने की क्रिया नहीं है, बल्कि शरीर और मन को शुद्ध करने का एक पवित्र तरीका है। जब हम आचमन करते हैं, तो हमारे अंदर की नकारात्मकता दूर होती है और पूजा के लिए हम तैयार हो जाते हैं।

आचमन का धार्मिक महत्व

धार्मिक ग्रंथों में आचमन को बहुत महत्व दिया गया है। इससे तीनों वेद - ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद प्रसन्न होते हैं। धर्म शास्त्रों के मुताबिक, आचमन करने से कंठ की शुद्धि होती है, जिससे मंत्रोच्चारण साफ और प्रभावी होता है। यह कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पापों को दूर करता है। आचमन के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है।

तीन बार आचमन क्यों किया जाता है?

तीन बार आचमन करने का विशेष कारण है। पहला आचमन ऋग्वेद को प्रसन्न करता है, दूसरा यजुर्वेद को और तीसरा सामवेद को। इन तीनों वेदों की तृप्ति से पूजा का पूरा फल मिलता है। तीन की संख्या हिंदू धर्म में बहुत पवित्र मानी जाती है। इससे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपा भी प्राप्त होती है।

आचमन की सही विधि

आचमन हमेशा ब्रह्मतीर्थ से करना चाहिए। ब्रह्मतीर्थ अंगूठे के मूल भाग में होता है। दाहिने हाथ की अंगुलियों को मिलाकर मुट्ठी बनाएं। फिर उसमें जल लेकर तीन बार मंत्र बोलते हुए पीएं। आचमन के बाद अंगूठे से होंठ पोंछें और हाथ धो लें। अगर जल कम हो तो दाएं कान को छूकर भी आचमन का फल मिल जाता है।

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आचमन के मंत्र

आचमन करते समय ये मंत्र बोले जाते हैं:

  • ॐ केशवाय नमः
  • ॐ नारायणाय नमः
  • ॐ माधवाय नमः

इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल पीने से मन शांत होता है और पूजा में मन लगता है।

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आचमन से मिलने वाले लाभ

आचमन करने से मन एकाग्र होता है, शरीर शुद्ध होता है और पूजा का फल दोगुना हो जाता है। यह ना सिर्फ पूजा के लिए, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में भी शांति और सकारात्मकता लाता है। नियमित आचमन करने से व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ती है और छोटी-छोटी गलतियां कम होती हैं।

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आचमन एक छोटी सी क्रिया है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। इसे सही विधि से करने पर पूजा सार्थक होती है और भगवान की कृपा आसानी से प्राप्त होती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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