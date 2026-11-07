सात सूंड वाला हाथी क्यों माना जाता है इतना शुभ? घर में रखने से मिलते हैं ये 5 फायदे

घर में सात सूंड वाले हाथी की मूर्ति रखना क्यों माना जाता है इतना शुभ? जानिए ऐरावत से जुड़ी पौराणिक मान्यता, इसे रखने की सही वास्तु दिशा और जीवन में मिलने वाले 5 बड़े फायदे।

वास्तु शास्त्र और फेंगशुई में हाथी को शक्ति, बुद्धिमत्ता, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। खासतौर पर सात सूंड वाले हाथी की मूर्ति को बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि इसे घर में रखने से धन से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। यही वजह है कि लोग अपने घर और ऑफिस में इस मूर्ति को खास जगह देते हैं। हालांकि, इसे रखने की दिशा और कुछ नियमों का ध्यान रखना भी जरूरी माना जाता है। आइए जानते हैं सात सूंड वाले हाथी की मूर्ति से जुड़े पांच खास फायदे और इसे घर में रखने का सही तरीका।

धन वृद्धि और आर्थिक मजबूती का प्रतीक वास्तु और फेंगशुई की मान्यताओं के अनुसार, सात सूंड वाले हाथी की मूर्ति को धन और समृद्धि आकर्षित करने वाला प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि इसे घर में रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और आमदनी के नए अवसर बनते हैं। जिन लोगों को बार-बार पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है, वे इसे शुभ प्रतीक के रूप में अपने घर में रखते हैं। मान्यता है कि हाथी की यह प्रतिमा घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखती है। इसे पूजा स्थल या लिविंग रूम में साफ-सुथरी जगह पर रखा जा सकता है।

करियर और कारोबार में तरक्की के लिए शुभ सात सूंड वाले हाथी की मूर्ति को करियर और व्यावसायिक सफलता से भी जोड़कर देखा जाता है। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, इसे घर या ऑफिस में रखने से कामकाज में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। नौकरी करने वाले लोग इसे तरक्की और प्रमोशन की कामना से रखते हैं। वहीं कारोबारियों के लिए इसे नए अवसर और व्यापार में विस्तार का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि हाथी की प्रतिमा व्यक्ति को धैर्य, आत्मविश्वास और लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए इसे कार्यस्थल पर भी रखा जाता है।

परिवार में सुख-शांति और आपसी प्रेम बनाए रखे हाथी को पारिवारिक एकता और मजबूती का प्रतीक भी माना जाता है। मान्यता है कि सात सूंड वाले हाथी की मूर्ति घर में रखने से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और तालमेल बना रहता है। जिन घरों में छोटी-छोटी बातों पर तनाव या मनमुटाव होता है, वहां इसे शुभ प्रतीक के तौर पर रखा जाता है। वास्तु और फेंगशुई के अनुसार, हाथी की मौजूदगी घर के वातावरण में सकारात्मकता का संचार करती है। इसे लिविंग रूम में ऐसी जगह रखना अच्छा माना जाता है, जहां परिवार के सभी सदस्यों की नजर इस पर पड़ सके।

घर में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य का वास सात सूंड वाले हाथी की मूर्ति को सौभाग्य और शुभता से जोड़कर देखा जाता है। धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, हाथी शक्ति के साथ समझदारी और स्थिरता का भी प्रतीक है। कहते हैं कि इसे घर में रखने से नकारात्मकता दूर रहती है और सकारात्मक माहौल बना रहता है। इसके लिए मूर्ति को उत्तर, पूर्व या ईशान कोण में रखने की सलाह दी जाती है। कुछ वास्तु मान्यताओं में दक्षिण-पूर्व दिशा को भी इसके लिए शुभ बताया गया है। मूर्ति का मुख घर के अंदर की ओर रखना बेहतर माना जाता है।

मूर्ति रखते समय इन नियमों का रखें ध्यान सात सूंड वाले हाथी की मूर्ति घर में रखते समय उसकी स्थिति और साफ-सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। मूर्ति कहीं से टूटी या खंडित नहीं होनी चाहिए और उसकी सातों सूंड स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। इसे बाथरूम के पास या रसोईघर में रखने से बचना चाहिए। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, मूर्ति को जमीन पर रखने के बजाय किसी साफ और ऊंचे स्थान पर स्थापित करना शुभ माना जाता है। समय-समय पर इसकी सफाई भी करते रहें। मुख्य द्वार के पास या लिविंग रूम में इसे रखा जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि इसका मुख घर के भीतर की तरफ हो।

सात सूंड वाले हाथी की मूर्ति वास्तव में देवराज इंद्र के ऐरावत और महालक्ष्मी के आशीर्वाद का दिव्य स्वरूप है। वास्तु के सही नियमों, उचित दिशा और पवित्रता का ध्यान रखते हुए इसे अपने घर में स्थापित करें।