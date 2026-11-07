गोवर्धन पूजा पर अन्नकूट में ठीक 56 भोग ही क्यों लगते हैं?

गोवर्धन पूजा पर भगवान श्रीकृष्ण को ठीक 56 भोग ही क्यों लगाए जाते हैं? जानिए 7 दिनों के कठिन उपवास, माता यशोदा के 8 पहर के भोजन और इसके अनोखे पौराणिक गणित का रहस्य।

दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन इस बार तिथियों के घट-बढ़ के कारण दिवाली 8 नवंबर को और गोवर्धन पूजा 10 नवंबर को मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्रीकृष्ण की पूजा के साथ उन्हें अन्नकूट और छप्पन भोग अर्पित करने की परंपरा है। मंदिरों में तरह-तरह के पकवान, मिठाइयां, फल और व्यंजन सजाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान कृष्ण को 56 भोग ही क्यों लगाए जाते हैं? इसके पीछे एक खास धार्मिक कथा जुड़ी है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर सात दिनों तक ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इसी घटना से छप्पन भोग की परंपरा का संबंध बताया जाता है।

गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का क्या है संबंध? गोवर्धन पूजा का संबंध भगवान श्रीकृष्ण की उस लीला से है, जिसमें उन्होंने ब्रजवासियों को इंद्र देव की पूजा के बजाय गोवर्धन पर्वत और प्रकृति की पूजा करने का संदेश दिया था। मान्यता है कि इसके बाद इंद्र देव क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रज में मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। लगातार बारिश से लोगों और पशुओं के सामने संकट खड़ा हो गया। तब भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसके नीचे आश्रय दिया। इसी घटना की याद में गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन अन्नकूट का भोग लगाने की परंपरा भी इसी उत्सव का खास हिस्सा है।

सात दिनों तक पर्वत उठाकर खड़े रहे श्रीकृष्ण धार्मिक कथा के अनुसार, इंद्र देव के प्रकोप से ब्रज में लगातार सात दिनों तक बारिश होती रही। भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाए रखा, ताकि ब्रज के लोग और उनके पशु सुरक्षित रह सकें। इस दौरान सभी लोग पर्वत के नीचे ही रहे। मान्यता है कि श्रीकृष्ण ने इन सात दिनों में भोजन भी नहीं किया। जब बारिश थमी और ब्रजवासियों पर आया संकट टल गया, तब सभी ने राहत की सांस ली। माता यशोदा को भी कान्हा के भोजन न करने की चिंता सताने लगी। इसके बाद उनके लिए विशेष भोग तैयार करने की परंपरा से छप्पन भोग की कथा जुड़ती है।

एक दिन में आठ बार भोजन करते थे बाल गोपाल पौराणिक मान्यता के अनुसार, बाल स्वरूप में भगवान श्रीकृष्ण को दिन में आठ बार भोजन कराया जाता था। माता यशोदा समय-समय पर उनके लिए अलग-अलग पकवान और व्यंजन तैयार करती थीं। जब भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए लगातार सात दिनों तक गोवर्धन पर्वत उठाए रखा, तब उन्होंने भोजन नहीं किया। बारिश रुकने के बाद माता यशोदा और ब्रजवासियों ने सोचा कि सात दिनों का भोजन एक साथ कान्हा को अर्पित किया जाए। इसी विचार से सात दिनों और प्रतिदिन आठ बार भोजन के हिसाब से 56 भोग तैयार किए गए।

सात दिन और आठ पहर से बना छप्पन भोग का गणित छप्पन भोग की संख्या के पीछे यही सात दिन और आठ पहर वाली मान्यता सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसका हिसाब भी सीधा है। भगवान कृष्ण को एक दिन में आठ बार भोजन कराया जाता था और उन्होंने सात दिनों तक भोजन नहीं किया था। इसलिए सात दिनों के भोजन की भरपाई के लिए 56 तरह के पकवान तैयार किए गए।

8 × 7 = 56

इसी वजह से गोवर्धन पूजा पर भगवान श्रीकृष्ण को 56 भोग लगाने की परंपरा प्रचलित हुई। इसे छप्पन भोग कहा जाता है। हालांकि, धार्मिक परंपराओं में इस कथा के अलग-अलग रूप भी मिलते हैं, लेकिन सात दिन और आठ पहर वाली मान्यता सबसे लोकप्रिय है।

छप्पन भोग में क्या-क्या चढ़ाया जाता है? छप्पन भोग में भगवान श्रीकृष्ण को कई तरह के पकवान अर्पित किए जाते हैं। इसमें मिठाइयां, फल, माखन-मिश्री, खीर, पूड़ी, सब्जियां, दही और तरह-तरह के व्यंजन शामिल होते हैं। ब्रज क्षेत्र में अन्नकूट के अवसर पर कई प्रकार के अनाज और सब्जियों से बने पकवान भी तैयार किए जाते हैं। छप्पन भोग का महत्व केवल व्यंजनों की संख्या तक सीमित नहीं है। यह भगवान के प्रति ब्रजवासियों के प्रेम, कृतज्ञता और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। गोवर्धन पूजा पर श्रद्धालु इसी भाव से कान्हा को भोग लगाकर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं।