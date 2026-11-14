छठ में खरना पर गुड़ की खीर खाकर ही क्यों शुरू होता है 36 घंटे का निर्जला व्रत? जानें वजह

Chhath Puja Kharna Prasad Benefits: जानें छठ में खरना के दिन गुड़ की खीर खाकर ही क्यों शुरू होता है 36 घंटे का निर्जला व्रत। पढ़ें इसके पीछे की परंपरा और कारण।

छठ पूजा के दूसरे दिन खरना मनाया जाता है। इस दिन व्रती सुबह से शाम तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करते हैं। सूर्यास्त के आसपास स्नान करके पूजा की तैयारी की जाती है। इसके बाद घर में साफ-सुथरे तरीके से मिट्टी के चूल्हे पर चावल और दूध से खीर बनाई जाती है। इसमें मिठास के लिए गुड़ डाला जाता है। कई घरों में इसके साथ गेहूं के आटे की रोटी भी तैयार की जाती है। सबसे पहले खीर और रोटी छठी मैया को अर्पित की जाती है। पूजा पूरी होने के बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर इसे परिवार के अन्य सदस्यों में बांटा जाता है। यही प्रसाद खरना की पहचान है और इसे खाने के बाद निर्जला व्रत का संकल्प शुरू होता है।

चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल करने की क्या है वजह? खरना की खीर में गुड़ डालने की परंपरा का संबंध बिहार और पूर्वांचल के पारंपरिक खानपान से भी है। इन इलाकों में गन्ने से बनने वाला गुड़ लंबे समय से मिठाइयों और घरेलू पकवानों का हिस्सा रहा है। गुड़ से खीर में हल्की सोंधी खुशबू और अलग तरह की मिठास आती है, जो चावल और दूध के स्वाद के साथ अच्छी तरह घुल जाती है। चीनी की तुलना में गुड़ कम प्रसंस्कृत होता है और उसमें कुछ खनिज भी बचे रहते हैं। हालांकि, गुड़ भी मुख्य रूप से शर्करा ही है और इसे औषधि या किसी बीमारी का इलाज नहीं समझना चाहिए। खरना में इसका इस्तेमाल स्वाद, उपलब्धता और पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा का मेल है।

36 घंटे के व्रत से पहले शरीर को कैसे मिलती है ऊर्जा? खरना का प्रसाद व्रती के लिए दिनभर के उपवास के बाद भोजन करने का अवसर भी होता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, जो शरीर को ऊर्जा देने का प्रमुख स्रोत है। गुड़ भी शर्करा से भरपूर होता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वहीं दूध से प्रोटीन, वसा और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व मिलते हैं। खीर और रोटी मिलकर व्रती को पेट भरने वाला पारंपरिक भोजन उपलब्ध कराते हैं। लंबे समय तक भोजन नहीं करने से पहले संतुलित मात्रा में भोजन करना उपयोगी हो सकता है। हालांकि, यह कहना सही नहीं होगा कि गुड़ की खीर खाने से पूरे 36 घंटे तक शरीर को लगातार ऊर्जा मिलती रहती है। इसका असर व्यक्ति की सेहत, उम्र और शारीरिक स्थिति पर भी निर्भर करता है।

क्या गुड़ की खीर खाने से प्यास कम लगती है? खरना की खीर दूध से बनती है, इसलिए इसमें तरल पदार्थ की मात्रा होती है। दिनभर के उपवास के बाद खीर ग्रहण करने से शरीर को कुछ मात्रा में पानी भी मिलता है। निर्जला व्रत शुरू होने से पहले पर्याप्त तरल लेना शरीर के लिए अहम है। लेकिन यह दावा वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं है कि गुड़ शरीर में पानी रोककर रखता है या खीर खाने से 36 घंटे तक प्यास नहीं लगती है।

सादगी और शुद्धता से जुड़ा है खरना का प्रसाद छठ पूजा में प्रसाद बनाने से लेकर पूजा के बाद उसे ग्रहण करने तक शुद्धता और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। खरना की खीर में बहुत ज्यादा सामग्री या मसालों का इस्तेमाल नहीं होता है। चावल, दूध और गुड़ से तैयार यह प्रसाद सादगी का प्रतीक माना जाता है। इसे मिट्टी के चूल्हे पर बनाने और नए या अच्छी तरह साफ किए गए बर्तनों का इस्तेमाल करने की परंपरा भी कई परिवारों में निभाई जाती है।

खरना प्रसाद को लेकर क्षेत्र और परिवार के अनुसार विधि में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन श्रद्धा और नियम-निष्ठा इसका मुख्य आधार हैं। इस तरह गुड़ की खीर केवल एक पकवान नहीं, बल्कि छठ की लोकपरंपरा, खानपान और आस्था से जुड़ी पहचान बन गई है।