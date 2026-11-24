Ashtadhatu Kada Astrology Rules: जानें अष्टधातु किन 8 धातुओं से बनता है, किन राशियों के लिए इसे पहनना शुभ है और मंगलवार या शनिवार को इसे धारण करने की सही विधि व नियम क्या हैं।

ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में अलग-अलग धातुओं को ग्रहों से जोड़कर देखा जाता है। इसी वजह से सोना, चांदी, तांबा और लोहे से बने आभूषणों को धारण करने के भी अलग-अलग नियम बताए गए हैं। इन्हीं में से एक है अष्टधातु का कड़ा। मान्यता है कि आठ धातुओं से मिलकर बना यह कड़ा ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और जीवन में संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। हालांकि, इसे हर किसी के लिए शुभ नहीं माना जाता। कुछ राशियों के लिए इसे अनुकूल बताया गया है, जबकि दूसरे लोगों को अपनी कुंडली के अनुसार फैसला लेने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं अष्टधातु का कड़ा किसे पहनना चाहिए और इसे धारण करने के क्या नियम हैं।

क्या होता है अष्टधातु का कड़ा और क्यों है खास? अष्टधातु का अर्थ है आठ धातुओं का मिश्रण। पारंपरिक मान्यता के अनुसार, इसमें सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जस्ता, टिन, सीसा और पारा शामिल होते हैं। हालांकि, अलग-अलग परंपराओं और निर्माण विधियों में धातुओं का मिश्रण बदल सकता है। ज्योतिष में इन धातुओं को अलग-अलग ग्रहों से जोड़कर देखा जाता है। इसी वजह से अष्टधातु से बने आभूषणों को विशेष महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि इसे धारण करने से ग्रहों के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। हालांकि, अष्टधातु का कड़ा पहनने से सभी ग्रहों के दोष दूर होने का कोई एक समान शास्त्रीय नियम नहीं है।

किन लोगों को अष्टधातु का कड़ा पहनने की सलाह दी जाती है? अंक ज्योतिष और ज्योतिषीय मान्यताओं में अष्टधातु को उन लोगों के लिए अनुकूल बताया जाता है, जिन्हें जीवन में बार-बार रुकावटों का सामना करना पड़ता है। करियर में स्थिरता की कमी, आत्मविश्वास में गिरावट या पारिवारिक जीवन में तनाव जैसी स्थितियों में कुछ ज्योतिषाचार्य इसे धारण करने की सलाह देते हैं। इसे नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष से बचाव के पारंपरिक उपाय के रूप में भी देखा जाता है। हालांकि, केवल परेशानी होने के आधार पर कड़ा पहनना उचित नहीं है। इसके लिए व्यक्ति की जन्मकुंडली और ग्रहों की स्थिति का विचार करना बेहतर माना जाता है।

मेष से कुंभ तक इन 5 राशियों के लिए माना जाता है शुभ ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, मेष, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए अष्टधातु का कड़ा अनुकूल बताया जाता है। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, जबकि धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है। वहीं मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनि माने जाते हैं। अष्टधातु में अलग-अलग धातुओं का मिश्रण होने के कारण इसे इन राशियों के लिए उपयोगी माना जाता है। हालांकि, केवल राशि के आधार पर कड़ा पहनने का फैसला नहीं करना चाहिए। कुंडली में ग्रहों की स्थिति और व्यक्ति की जरूरत को ध्यान में रखना जरूरी है।

अष्टधातु का कड़ा पहनने का सही दिन और विधि धार्मिक मान्यता के अनुसार, अष्टधातु का कड़ा मंगलवार या शनिवार को धारण करना शुभ माना जाता है। इसे पहनने से पहले साफ पानी या गंगाजल से शुद्ध कर सकते हैं। इसके बाद अपने इष्ट देव या हनुमान जी के सामने रखकर धूप-दीप दिखाएं और प्रार्थना करें। पूजा के बाद कड़ा धारण करें। कुछ परंपराओं में पुरुषों को दाएं और महिलाओं को बाएं हाथ में इसे पहनने की सलाह दी जाती है, हालांकि यह कोई सार्वभौमिक शास्त्रीय नियम नहीं है। कड़ा पहनने से पहले उसमें इस्तेमाल धातुओं की जानकारी जरूर लें, खासकर यदि उसमें पारा या सीसा होने की बात कही जा रही हो।

अष्टधातु का कड़ा पहनते समय इन बातों का रखें ध्यान अष्टधातु का कड़ा पहनने से पहले किसी जानकार ज्योतिषाचार्य से सलाह लेना बेहतर माना जाता है। बाजार में मिलने वाले हर कड़े में आठों धातुएं सही अनुपात में हों, यह जरूरी नहीं है। इसलिए खरीदते समय उसकी बनावट और धातुओं की जानकारी लें। कड़े को बहुत कसकर ना पहनें और त्वचा पर जलन या एलर्जी होने पर उसे उतार दें। मांस-मदिरा के सेवन से जुड़े परहेज कुछ धार्मिक परंपराओं में बताए जाते हैं, लेकिन इन्हें सभी के लिए अनिवार्य नियम नहीं कहा जा सकता। ध्यान रखें कि अष्टधातु का कड़ा आस्था और ज्योतिषीय मान्यता से जुड़ा आभूषण है, यह स्वास्थ्य, करियर या आर्थिक समस्याओं का प्रमाणित इलाज नहीं है।

अष्टधातु का कड़ा केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने वाला एक शक्तिशाली ज्योतिषीय माध्यम है। ऐसे में बिना ज्योतिषीय सलाह के इसे ना पहनें।