चांदी का कड़ा या अंगूठी किसे और कब पहनना चाहिए? जानिए नियम

संक्षेप: ज्योतिष शास्त्र में चांदी का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से माना गया है। ऐसे में इसे पहनने से दोनों ग्रहों की अशुभ स्थिति को शांति मिलती है। मान्यता है कि यदि चांदी को सही तरीके से पहना जाए, तो यह शुभता प्रदान करती है। चलिए जानते हैं चांदी किसे और कैसे पहनना चाहिए।

चांदी एक कीमती धातु है। ज्योतिष में इसका खास महत्व होता हैष। इसका इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। वहीं, ज्योतिष में हर एक धातु का संबंध किसी ना किसी ग्रह से संबंधित होता है। ऐसे में चांदी का संबंध मुख्य रूप से चंद्र ग्रह से होता है। चंद्रमा को मन, भावनाओं, माता, मानसिक शांति और तरल तत्वों का कारक ग्रह माना जाता है। ऐसे में कई लोग चांदी की अंगूठी या कड़ा पहनते हैं। मान्यता है कि यदि चांदी को सही तरीके से पहना जाए, तो यह शुभता प्रदान करती है। चलिए जानते हैं चांदी किसे और कैसे पहनना चाहिए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

ज्योतिष शास्त्र में चांदी का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से माना गया है। ऐसे में इसे पहनने से दोनों ग्रहों की अशुभ स्थिति को शांति मिलती है। साथ ही सकारात्मक बदलाव नजर आते हैं। चंद्रमा का प्रभाव मन और स्वास्थ्य पर अनुकूल पड़ता है, जबकि शुक्र देवता सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मान्यता है कि चांदी का कड़ा धारण करने से कुंडली के कई दोष भी कम होते हैं।

कौन पहन सकता है चांदी की अंगूठी या कड़ा कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए चांदी का कड़ा या अंगूठी पहनना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। इसे सोमवार और शुक्रवार को पहनना विशेष रूप से शुभ माना गया है। मान्यतानुसार, पुरुषों को चांदी का कड़ा हमेशा दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए, जबकि महिलाओं के लिए बाएं हाथ में चांदी का कड़ा पहनना शुभ माना गया है। इसके अलावा छोटी अंगुली में चांदी की अंगूठी सोमवार के दिन धारण करना विशेष रूप से लाभकारी बताया जाता है।

चांदी पहनने के लाभ चांदी पहनने से चंद्रमा की अशुभता शांत होती है और मानसिक संतुलन बना रहता है।

धन की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन-समृद्धि बनी रहती है।

कुंडली में शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है।

पहनने की विधि - चांदी पहनने से पहले इसका शुद्धिकरण करना बेहद जरूरी है।

- इसके लिए एक कटोरी में कच्चा गाय का दूध लेकर इसमें छल्ला डाल दें।

- इसके बाद 108 बार ‘ऊँ सोमाय नमः:’ मंत्र का जाप कर लें।

- ध्यान रहे कि कभी भी इसे शनिवार के दिन नहीं पहनना चाहिए।

- इसके अलावा अपने चांदी की अंगूठी को किसी दूसरे को पहनने के लिए नहीं देना चाहिए।

- इसके साथ ही इसे सूर्योदय से लेकर दोपहर तक पहन सकते हैं।