किन लोगों को पहनना चाहिए तांबे का छल्ला, जानिए नियम और लाभ

संक्षेप: ज्योतिष शास्त्र में कुछ धातुओं को पूजनीय, पवित्र और ग्रहों से संबंधित माना गया है। इन धातुओं का उपयोग पूजा, यज्ञ, आभूषण और उपायों में किया जाता है। इन्हीं में से एक धातु है तांबा। ज्योतिष में इस धातु का खास महत्व होता है। लोग इस धातु का छल्ला पहनते हैं। चलिए इसे पहनने के नियम जानते हैं।

ज्योतिष शास्त्र में कुछ धातुओं को पूजनीय, पवित्र और ग्रहों से संबंधित माना गया है। इन धातुओं का उपयोग पूजा, यज्ञ, आभूषण और उपायों में किया जाता है। इन्हीं में से एक धातु है तांबा। ज्योतिष में इस धातु का खास महत्व होता है। तांबे के बर्तन में पानी पीने से शरीर के लिए कई तरह के स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जैसे कि पाचन शक्ति में सुधार और बीमारियों से रक्षा। वहीं, धार्मिक दृष्टि से तांबे को शुभता का प्रतीक माना जाता है, इसका उपयोग पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। लोग इस धातु का छल्ला भी पहनते हैं, जिसके कई लाभ है। चलिए जानते हैं कि इसे पहनने के फायदे और नियम क्या है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

तांबे का संबंध

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तांबे अग्नि तत्व की धातु है। इसका छल्ला पहनने व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास, मनोबल और शारीरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। जिन लोगों को किसी भी चीज से डर लगता है, उन लोगों को तांबे का छल्ला पहनने की सलाह दी जाती है। लेकिन किसी भी धातु को पहनने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है।

सूर्य और मंगल से संबंध

धार्मिक मान्यता के मुताबिक तांबा का संबंध सूर्य और मंगल ग्रह से भी है। ऐसे में जिनकी कुंडली मैं सूर्य और मंगल कमजोर है उन्हें इस धातु का छल्ला पहनने की सलाह दी जाती है। ज्योतिष के मुताबिक जिन लोगों को तांबा सूट करता है, वे लोग जल्दी ही सफलता की नई ऊंचाइयों पर होते हैं। तांबे का छल्ला पहनने से आत्मविश्वास और साहस में बढ़ोतरी होती है।

किन लोगों को पहनना चाहिए

राशि के अनुसार मेष, सिंह और धनु राशि के लोगों के लिए तांबा शुभ होता है। आपके बता दें कि राशिचक्र में मेष, सिंह और धनु अग्नि तत्व की राशियां हैं, जिससे तांबा इनके लिए के अनुकूल और शुभ फलदायी धातु है। मेष राशि के स्वामी मंगल, सिंह राशि के स्वामी सूर्य और धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं।

इन्हें नहीं पहनना चाहिए तांबा

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों को तांबे के छल्ला, कड़ा और अन्य नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें अशुभ परिणाम मिल सकते हैं।

शुभ दिन

तांबे का छल्ला पहनने के लिए शुभ दिन मंगलवार और रविवार को माना जाता है।

उंगली

मान्यता है कि पुरुषों को तांबे की अंगूठी अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर में और महिलाओं को बाएं हाथ में पहननी चाहिए। कुंवारी लड़कियां इसे दाहिने हाथ की उंगली में धारण कर सकती हैं।

मंत्र

तांबे का छल्ला पहनते वक्त आप “ॐ मंगलाय नमः” के मंत्र का जाप कर सकते हैं।