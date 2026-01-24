किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए सोना, जानिए वजह?

संक्षेप: ज्योतिष गणना के मुताबिक हर एक धातु हर किसी को सूट करे, यह जरूरी नहीं है। कुछ राशि वालों को सोने से बनी चीजें पहनने से बचना चाहिए। क्योंकि यह अशुभ परिणाम दे सकते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगें कि सोने से बनी चीजें किन लोगों को नहीं पहननी चाहिए और क्यों?

सोना एक कीमती धातु है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसका खास महत्व होता है। धार्मिक अनुष्ठानों और शादी विवाह में सोने का खूब इस्तेमाल किया जाता है। महिलाएं सोने के आभूषण खूब पहनना पसंद भी करती हैं। लेकिन ज्योतिष गणना के मुताबिक हर एक धातु हर किसी को सूट करे, यह जरूरी नहीं है। कुछ राशि वालों को सोने से बनी चीजें पहनने से बचना चाहिए। क्योंकि यह अशुभ परिणाम दे सकते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगें कि सोने से बनी चीजें किन लोगों को नहीं पहननी चाहिए और क्यों?

सोने का धार्मिक महत्व

धर्मग्रंथों में सोना को सर्वश्रेष्ठ धातु माना गया है। इसी कारण देवी-देवताओं की मूर्तियां, आभूषण, सिंहासन आदि सोने से बनाए जाते हैं या सोने का आवरण चढ़ाया जाता है। सोने को कभी जंग नहीं लगता और न ही यह धातु विकृत होती है। इतना ही नहीं ज्योतिष के मुताबिक, सोना मुख्य रूप से बृहस्पति या गुरु ग्रह से संबंधित है, जिसे सुख, समृद्धि, ज्ञान और भाग्य का कारक माना जाता है। इसके अलावा, सोने का संबंध सूर्य से भी होता है, क्योंकि यह ऊर्जा और गर्मी का प्रतीक है। ऐसे में कहते हैं कि जिन लोगों को की कुंडली में बृहस्तपति ग्रह कमजोर होता है, तो उन्हें ज्योतिष से परामर्श लेकर सोना धारण करना चाहिए। इससे गुरु मजबूत होता है। इसके अलावा सोने का संबंध मां लक्ष्मी से भी है।

किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए सोना वृषभ राशि

ज्योतिष के मुताबिक, यदि आपकी राशि वृषभ है, तो आपको सोने से बनी चीजें पहनने से बचना चाहिए। वृषभ राशि को शुक्र की राशि माना जाता है। ऐसे में यदि इस राशि के जातक सोना पहनते

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों को भी सोना पहनने से बचना चाहिए। ज्योतिष के मुताबिक मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह है। जबकि बुध और गुरु में दोस्ती नहीं होती, इसलिए इस राशि के लोगों के लिए सोना पहनना अच्छा नहीं माना जाता। अगर इस राशि के जातक सोना धारण करते हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है।

मकर राशि

मकर राशि के जातकों को भी सोना पहनने से बचना चाहिए। ज्योतिष के मुताबिक, इस राशि को शनि की राशि माना जाता है। ऐसे में इसे धारण करने से मकर राशि के जातकों की निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो सकती है। साथ ही कई समस्याएं आ सकती हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। अगर इस सोना पहनना ही है, तो विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

पहनने के नियम

ज्योतिष के मुताबिक मेष, सिंह, कर्क, धनु, मीन राशि के लोगों को सोना शुभ फल देने का काम करता है। सोना पहनने से पहले आपको इसके नियमों का खास ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सोने की अंगूठी पहनते हैं तो हमेशा उसे अपनी तर्जनी में पहनें। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो आप अपने गले में सोने की चेन पहन सकते हैं।