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आषाढ़ मास के देवता कौन हैं? इस महीने में ही शुरू होती है जगन्नाथ रथ यात्रा

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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इस मास में विष्णु के साथ ही जल देवता वरुण की उपासना का भी विशेष महत्व है। जीवन में ऊर्जा बनी रहे, इसलिए ऊर्जा के प्रतीक सूर्य और मंगल की उपासना का इस मास में विशेष महत्व है।

आषाढ़ मास के देवता कौन हैं? इस महीने में ही शुरू होती है जगन्नाथ रथ यात्रा

आषाढ़ मास के देवता वामन, श्रावणस्य पूर्वे मासे आषाढ़: पूज्यते हरिः।

स्नानं दानं जपं यज्ञं तद् मासे परमं स्मृतम्॥ -(स्कंद पुराण)

अर्थात श्रावण मास से पहले आने वाले आषाढ़ मास में भगवान हरि (विष्णु) की पूजा की जाती है। इस पवित्र महीने में स्नान, दान, जप और यज्ञ करने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार विष्णु के पांचवें अवतार वामन इस मास के देवता हैं, इसलिए इस मास में वामन अवतार की उपासना विशेष फलदायी होती है। इस माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान वामन की पूजा और व्रत की परंपरा है। इस मास में खड़ाऊं, छाता और जल दान का विशेष महत्व है।

आषाढ़ मास से ही चातुर्मास

आषाढ़ मास में विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन संस्कार जैसे सभी मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। इन्हें करने से शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती यानी निष्फल होते हैं, इसलिए इसे ‘शून्य’ मास भी माना जाता है। इसका कारण यह है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि (देवशयनी एकादशी) से भगवान विष्णु चार माह के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इससे सभी शुभ और मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। विष्णु के योगनिद्रा में जाने पर शिव सृष्टि के संचालन का भार संभालते हैं। आषाढ़ मास से ही चातुर्मास प्रारंभ होते हैं। चातुर्मास आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि से प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि तक चार माह तक चलते हैं। इस अवधि में साधु-संत अपनी यात्राएं रोककर एक ही स्थान पर रहकर व्रत, ध्यान और तप करते हैं।

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इस मास में सिलबट्टे का उपयोग भी नहीं किया जाता

आषाढ़ मास में ही शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन उड़ीसा में जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। इस दिन कृष्ण, सुभद्रा और बलराम की पुष्य नक्षत्र में रथ यात्रा निकाली जाती है। इस मास में ही मिथुन संक्रांति में प्रकृति के बदलाव पर ‘रज पर्व’ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तीन दिनों तक चलने वाले इस पर्व में कृषि से जुड़े सभी काम जैसे- जुताई, बुवाई आदि पूरी तरह रोक दिए जाते हैं। यही नहीं सिलबट्टे का उपयोग भी नहीं किया जाता, क्योंकि उसे धरती का ही रूप माना जाता है। प्रसिद्ध शक्ति पीठ कामाख्या मंदिर में भी इसी मास में ‘अंबुवाची मेला’ लगता है। इस मेले में अच्छे मानसून की कामना से धरती की पूजा की जाती है।

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गुरु पूर्णिमा इस मास में?

आषाढ़ मास को जीवन और प्रकृति की शुरुआत का मास माना जाता है। वर्षा ऋतु की शुरुआत इस मास से मानी जाती है। कृषि और किसान के लिए यह मास बहुत महत्वपूर्ण है। यह खरीफ फसलों की बुवाई का समय है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन ही जीवन को सही राह दिखाने वाले गुरु को समर्पित गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाता है। आषाढ़ माह में तंत्र और शक्ति उपासना के लिए ‘गुप्त’ नवरात्र भी मनाए जाते हैं।

अश्वनी कुमार

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

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अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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