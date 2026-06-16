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कैसे हुआ मां धूमावती का मां पार्वती से जन्म, एक श्राप के कारण विवाहित महिलाएं नहीं करती इनकी पूजा

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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maa dhumawati mata: मां धूमावती की जयंती 22 जून को है। इस दिन धूमावती माता की पूजा होती है, लेकिन इनकी पूजा विवाहित महिलाएं नहीं करती हैं।

कैसे हुआ मां धूमावती का मां पार्वती से जन्म, एक श्राप के कारण विवाहित महिलाएं नहीं करती इनकी पूजा

धुएं से प्रकट हुईं धूमावती माता दस महाविद्याओं में सातवीं महाविद्या धूमावती की जयंती ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। ऋग्वेद में सती के धूमावती रूप को सुतरा कहा गया है। इस साल धूमावती जयंती 22 जून को है। धूमावती के कुछ अन्य नामों में ज्येष्ठा, अलक्ष्मी और निर्ऋति भी है। धूमावती के इस स्वरूप की दो भुजाएं हैं, जिसमें एक हाथ में सूप तथा दूसरा हाथ वरदान मुद्रा में है या ज्ञान प्रदायनी मुद्रा में है। उनका यह स्वरूप कुरूप, खुले हुए केश, दुबली-पतली, सफेद साड़ी पहने हुए बिना अश्व के रथ पर सवार हैं, जिसके शीर्ष पर ध्वज एवं प्रतीक के रूप में कौआ विराजमान रहता है।

क्यों हैं इनका नाम धूमावती

इनके इस नामकरण के पीछे एक कथा है। कहा जाता है कि एक बार सती के पिता राजा दक्ष ने अपने यहां विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन राजा दक्ष ने शिव और सती को इस आयोजन में आमंत्रित नहीं किया। सती ने विचार किया कि पुत्री तो बिना निमंत्रण के भी पिता के घर जाने का अधिकार रखती है। यह सोचकर उन्होंने अपने मन की बात शिव से कही। शिव ने उन्हें समझाते हुए कहा कि विवाह के पश्चात पुत्री को अपने पिता के घर भी बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। सती शिव के तर्कों से सहमत नहीं हुईं, लेकिन वहां जाकर वे अपने पिता के तिरस्कारपूर्ण व्यवहार और शिव के अपमान से दुखी होकर यज्ञ की अग्नि में जलकर भस्म हो गईं। उनके जलने पर जो धुआं निकला, उससे ही धूमावती का जन्म हुआ।

धूमावती की क्या है कथा

पुराणों में धूमावती के जन्म के संबंध में एक अन्य कथा भी मिलती है। एक बार कैलास पर खाने के लिए कुछ नहीं था, तब पार्वती भगवान शिव के पास गईं, लेकिन शिव समाधि में लीन थे। उन्होंने भूख से व्याकुल होकर शिव को ही निगल लिया, लेकिन शिव के कंठ में विष होने के कारण पार्वती के मुंह से धुआं निकलने लगा।

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उनका शरीर जर्जर और विकृत होने लगा। तब पार्वती की प्रार्थना पर शिव उनके शरीर से बाहर निकल आए और कहा कि आज से तुम देवी ‘धूमावती’ के रूप में पूजी जाओगी। अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए तुमने अपने पति को ही निगल लिया, इसलिए तुम्हारे इस रूप को विधवा होने का शाप मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि इस शाप के कारण ही माता धूमावती की पूजा विवाहिताएं नहीं करती हैं।

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कैसे होती है मां धूमावती की पूजा

धूमावती रोग, दरिद्रता और शत्रुओं से मुक्ति दिलाती हैं। इनकी पूजा पश्चिम दिशा में मुख करके की जाती है। इनकी आराधना से केतु से संबंधित दोष मिटते हैं। इन्हें भोग में मीठा नहीं, बल्कि नमकीन का प्रसाद चढ़ाया जाता है और पूजा में किसी भी प्रकार की रंगीन वस्तु या वस्त्र का उपयोग नहीं किया जाता। मध्य प्रदेश के दतिया के अलावा वाराणसी स्थित मां धूमावती मंदिर और असम में मां कामाख्या मंदिर परिसर में दिव्य मां धूमावती के सिद्ध मंदिर हैं।

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अश्वनी कुमार

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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