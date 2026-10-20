वराह पुराण के अनुसार कौन हैं देवी अपराजिता, आज किस समय करें इनकी पूजा
अपराजिता देवी पूजा आज की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी पूजा से विजय मिलती है। इसलिए भगवान राम ने इनकी पूजा की
विजयादशमी के दिन देवी अपराजिता का पूजन किया जाता है। देवी अपराजिता की पूजा का आरंभ देवासुर संग्राम के समय हुआ था। नव दुर्गाओं ने तब दानवों का संपूर्ण नाश किया था। इसके बाद मां दुर्गा अपनी मूल आदि शक्ति अपराजिता की आराधना करने के लिए शमी की पत्तियां लेकर हिमालय में अंतर्धान हो गई थीं। विजयादशमी के दिन शमी के वृक्ष की पूजा का भी विशेष महत्व है। पहले विजयादशमी पर्व देवासुर संग्राम में देवताओं की दानवों पर विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता था, लेकिन इसके बाद त्रेता युग में राम की रावण पर जीत की खुशी में विजयादशमी का पर्व मनाया जाने लगा। अपराजिता का अर्थ है 'जो कभी पराजित न हो'। ऐसा कहा जाता है कि यह देवी शक्ति की संहारकारी और रौद्र शक्ति है, इनसे भगवान श्रीराम को रावण पर विजय पाने की शक्ति मिली। शस्त्र पूजा से पहले अपराजिता देवी की पूजा करते हैं। यह देवी हमें युद्ध सहित अन्य कई क्षेत्रों में विजय दिलाती है
अपराजिता की आराधना
त्रेता युग में ब्रह्मांड को रावण के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए देवी अपराजिता प्रकट हुईं। उन्होंने राम को विजय का आशीर्वाद दिया और रावण का अंत करने में राम की सहायक हुईं। राम-रावण के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। न रावण पराजित हो रहा था और न ही राम को विजय मिल रही थी। रणभूमि में रावण अकेला अपनी सेना के साथ राम का सामना कर रहा था। इसी चिंता में राम ने रावण पर विजय की कामना से युद्ध पर जाने से पूर्व देवी अपराजिता की आराधना की थी। राम की आराधना से प्रसन्न होकर देवी ने प्रकट होकर उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। देवी के आशीर्वाद से युद्ध में राम ने रावण का वध किया और विजय प्राप्त की।
मुहूर्त
अपराजिता देवी पूजा का मुहूर्त: दोपहर 01:14 से 03:30 बजे तक इसके बाद दोपहर 01:59 से 02:45 बजे के बीच शस्त्र पूजा कर सकते हैं। रावण दहन : शाम 05:47 बजे से रात्रि 08:21 बजे तक
वैष्णवी, देवी त्रिकला का एक रूप
वराह पुराण के अनुसार देवी अपराजिता, देवी वैष्णवी के कठोर तप से उत्पन्न हुई थीं। वैष्णवी, देवी त्रिकला का एक रूप हैं। ये विष्णु की शक्ति का प्रतीक हैं। इनके शरीर का रंग लाल है। इनसे ही अपराजिता सहित और अन्य कई देवियां प्रकट हुईं। ऐसी मान्यता है कि शारदीय नवरात्र की दशमी तिथि को देवी अपराजिता की पूजा किए बिना नवरात्र की पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। दोपहर के बाद और संध्याकाल से पहले अपराजिता पूजन किया जाता है। इनकी पूजा में अपराजिता के पुष्प का विशेष महत्व है। महर्षि वेदव्यास ने अपराजिता को आदिकाल की श्रेष्ठ देवी कहा है।
अश्वनी कुमार
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
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ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
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