तिरुपति मंदिर में 160 करोड़ का सोना दान करने वाले वर्धमान जैन कौन हैं? जानें क्या है इनका कारोबार
Who is Vardhman jain: चेन्नई के जाने माने कारोबारी वर्धमान जैन इन दिनों बालाजी मंदिर में करोड़ों का सोना दान करने को लेकर चर्चा में हैं। क्या आप जानते हैं कि वर्धमान जैन का कारोबार क्या है और कितने पढ़े -लिखे हैं?
चेन्नई के जाने-माने कारोबारी वर्धमान जैन इन दिनों चर्चा में हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश स्थित तिरुमाला तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकेटेश्वर को 121 किलो सोने के गहने-आभूषण के साथ कीमती हीरे भी दान किए हैं। इन गहनों की अनुमानित कीमत करीब 160 करोड़ से 206 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये गहने भगवान वेंकटेश्वर को 27 नवंबर को पहनाए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में इसे तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दान में से एक बताया जा रहा है। कारोबारी वर्धमान ने यह दान अपनी पत्नी राधिका के साथ मिलकर किया है। दान के दौरान एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें दंपति की सादगी की खूब चर्चा हो रही है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर तिरुमाला मंदिर में इतना बड़ा दान करने वाले वर्धमान जैन और राधिका कौन हैं और उनका कारोबार क्या है?
कौन हैं वर्धमान जैन?
भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में 121 किलो सोना दान करने वाले वर्धमान जैन चेन्नई के कारोबारी हैं। वो हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी कंपनी 'एक्सेस हेल्थकेयर' के संस्थापक और वाइस चेयरमैन हैं। बिजनेस करने से पहले उन्होंने जैन कॉर्पोरेट की दुनिया में सीनियर पोजिशंस पर भी काम किया है। वर्धमान जैन ने 'विजन हेल्थसोर्स' की सह स्थापना भी की है।
मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी रहे मौजूद
वर्धमान जैन ने अपनी पत्नी राधिका संग 26 नवंबर को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में सोना और हीरे जड़ित 46 आभूषण मंदिर को भेंट किए। इन गहनों में भगवान के लिए मुकुट, हार, बाजूबंद, कमर के आभूषण और अन्य आभूषण शामिल हैं।
लॉयोला कॉलेज से की है पढ़ाई:
वर्धमान जैन की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने चेन्नई के लॉयोला कॉलेज से स्टैटिक्स की पढ़ाई की है। इसके बाद वे अमेरिका चले गए। वहां पर उन्होंने ऑस्टिन की टैक्सास यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री ली। कुछ साल अमेरिका में रहकर वहां पर वर्धमान ने हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी, मेडिकल कोडिंग, इमेज प्रोसेसिंग और रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन में महारथ हासिल की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 2025 में कथित तौर पर उन्होंने एक्सेस हेल्थकेयर में अपनी 70 प्रतिशत हिस्सेदारी एक अमेरिका कंपनी को बेच दी। बीते साल जनवरी माह में अमेरिका की निजी इक्विटी फर्म न्यू माउंटेन कैपिटल ने कंपनी में रणनीतिक निवेश की घोषणा की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस सौदे की अनुमानित कीमत 1.5 से 2 अरब डॉलर (करीब ₹18,000 करोड़) के बीच थी।
तिरुमाला मंदिर में पहले भी कर चुके हैं दान:
बिजनेस के अलावा वर्धमान जैन कई सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब उन्होंने बालाजी भगवान के चरणों में दान अर्पित किया है, वर्धमान जैन का तिरुमाला मंदिर से जुड़ाव पुराना है। इसके पहले उन्होंने श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के लिए करीब 7 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। टीटीडी गोशाला में पशुओं के चारे को मिलाने वाला प्लांट लगाने के लिए 5 करोड़ रुपए दान कर चुके हैं। इसके अलावा सिक्कों की छंटाई करने वाली मशीन के लिए 1 करोड़ रुपए का दान दिया था। वर्धमान जैन मंदिर में भक्तों की सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक बसें भी उपलब्ध करा चुके हैं।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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