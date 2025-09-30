Who is aprajita devi dussehra tithi inki puja navratri lord ram worship aprajita devi berfore ravan vadh जानें कौन हैं देवी अपराजिता, दशहरे के दिन इनकी पूजा के बिना नहीं मिलता नवरात्र का फल, भगवान राम ने की थी पूजा, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Who is aprajita devi dussehra tithi inki puja navratri lord ram worship aprajita devi berfore ravan vadh

जानें कौन हैं देवी अपराजिता, दशहरे के दिन इनकी पूजा के बिना नहीं मिलता नवरात्र का फल, भगवान राम ने की थी पूजा

वराह पुराण के अनुसार देवी अपराजिता, देवी वैष्णवी के कठोर तप से उत्पन्न हुई थीं। वैष्णवी, देवी त्रिकुटा का एक रूप हैं। ये भगवान विष्णु की शक्ति का प्रतीक हैं। इन्हें दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। वैष्णवी की व्याकुलता से ही इनके शरीर का रंग लाल है। 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, अश्विनी कुमारTue, 30 Sep 2025 07:28 AM
share Share
Follow Us on
जानें कौन हैं देवी अपराजिता, दशहरे के दिन इनकी पूजा के बिना नहीं मिलता नवरात्र का फल, भगवान राम ने की थी पूजा
Dussehra Navratri
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने