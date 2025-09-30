Who is aprajita devi dussehra tithi inki puja navratri lord ram worship aprajita devi berfore ravan vadh

जानें कौन हैं देवी अपराजिता, दशहरे के दिन इनकी पूजा के बिना नहीं मिलता नवरात्र का फल, भगवान राम ने की थी पूजा

वराह पुराण के अनुसार देवी अपराजिता, देवी वैष्णवी के कठोर तप से उत्पन्न हुई थीं। वैष्णवी, देवी त्रिकुटा का एक रूप हैं। ये भगवान विष्णु की शक्ति का प्रतीक हैं। इन्हें दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। वैष्णवी की व्याकुलता से ही इनके शरीर का रंग लाल है।