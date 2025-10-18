Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Who is alakshmi kahan se aayi thi lakshmi aur kahan rehti hain Diwali Laxmi pujan se pehle jaan lein
Diwali: कौन हैं देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता की देवी अलक्ष्मी, जानें कहां रहती हैं?

Diwali: कौन हैं देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता की देवी अलक्ष्मी, जानें कहां रहती हैं?

संक्षेप: दिवाली पर सभी धन की देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए कार्तिक अमावस्या के प्रदोष काल यानी दिवाली पर पूजा करते हैं। दिवाली पर मां लक्ष्मी का स्थायी निवास सभी चाहते हैं। लेकिन क्या आप धन की देवी लक्ष्मी जी की बड़ी बहन के बारे में जानते हैं।

Sat, 18 Oct 2025 01:16 PMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिवाली पर सभी धन की देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए कार्तिक अमावस्या के प्रदोष काल यानी दिवाली पर पूजा करते हैं। दिवाली पर मां लक्ष्मी का स्थायी निवास सभी चाहते हैं। लेकिन क्या आप धन की देवी लक्ष्मी जी की बड़ी बहन के बारे में जानते हैं। लक्ष्मी जी का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था, वहीं अलक्ष्मी भी समुद्र मंथन से प्रकट हुईं थी। दिवाली की पर सब लक्ष्मी को बुलाते हैं और अलक्ष्मी को भगाते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके घर से अलक्ष्मी जाएं और मां लक्ष्मी का निवास हो। आपको यह भी बता दें कि लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों एक साथ नहीं रह सकतीं। लक्ष्मी जी और अलक्ष्मी दोनों के बारे में पद्मपुराण में वर्णन है। पद्मपुराण में बताया गया है कि अलक्ष्मी कैसे प्रकट हुईं और वो किन लोगों के पास रहती हैं। यहां जानें अलक्ष्मी के बारे में-

पद्मपुराण में बताया गया है कि समुद्र-मंथन के दौरान ही अलक्ष्मी प्रकट हुईं थीं। करने लक्ष्मी से पहले लक्ष्मीजी की बड़ी बहन दरिद्वा देवी प्रकट हुईं। वे लाल वस्त्र पहने थीं। उन्होंने परकट होने पर सभी देवगणों से पूछा कि मेरा आगमन किस कार्य के लिए हुआ और मुझे कहां निवास करना है। इस पर ने उनसे कहा कि जिनके घर में रोजाना लड़ाई झगड़ा, कलह होता हो, वहीं हम तुम्हें रहने के लिए स्थान देते हैं। अलक्ष्मी को देवताओं ने कलह प्रिया दरिद्रा देवी कहा। तुम ऐसे लोगों के घर में रहो और उनका अमंगल करो। तुम अमंगल के साथ लेकर उन्हीं घरों में जा बसो, जहां कठोर भाषण किया जाता हो, जहां के रहने वाल़े सदा झूठ बोलते हों, जहां स्त्रियों का अपमान होता हो, जो मलिन अन्तःकरण वाले पापी सन्ध्यां के समय सोते हों, उन्हीं के घर में दुःख और दरिद्रता प्रदान करती हुई तुम नित्य निवास करो। इसके अलावा जो खोटी बुद्धिवाला मनुष्य पैर धोएं बिना आचमन किए रहता हो, उस पापपरायण मानव की ही तुम सेवा करो।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Diwali Mahalakshmi vrat
जानें धर्म न्यूज़ , Dhanteras Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने