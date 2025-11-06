2026 कौन सी 3 राशियां रहेंगी लकी, शनिदेव के कारण इन राशियों की बदल जाएगी किस्मत

संक्षेप: Astrologer predictions 2026: साल 2026 कई ग्रहों की उथलपुथल और हलचलों वाला होगा। ऐसे में कुछ ग्रहों के कारण सिर्फ तीन राशियों को भाग्य का साथ मिलेगा और आर्थिक तौर पर भी तीन राशियों को लाभ होगा।

साल 2026 कई ग्रहों की उथलपुथल और हलचलों वाला होगा। ऐसे में कुछ ग्रहों के कारण सिर्फ तीन राशियों को भाग्य का साथ मिलेगा और आर्थिक तौर पर भी तीन राशियों को लाभ होगा। कुल मिलाकर तीन राशियों के लिए साल 2026 लकी साबित होने जा रहा है। किस कारण ये तीन राशियां 2026 में लकी रहेंगी और किस ग्रह के कारण ऐसा कहा जा रहा है। 2026 में शनि ग्रह राशि में बदलाव नहीं कर रहा है। 2025 की तरह ही शनि भी इसी तरह गोचर करेंगे। भाग्य का साथ और आर्थिक लाभ के अलावा इन राशियों के साथ 2026 में क्या होगा। इन सभी की जानकारी आप यहां पढ़ सकते हैं।

शनि की स्थिति से 3 राशियों को मिलेगा लक और पैसा

शनि नवंबर में मार्गी हो रहे हैं। अब साल 2026 में जुलाई तक शनि मार्गी रहेंगे। ऐसे में शनि के मार्गी होने से कई राशियों की लाइफ में बड़ा बदलाव आ सकता है।शनि कर्मों के देवता माने जाते हैं। वे मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। शनिदेव मेहनत और अनुशासन से प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। साल 2026 में शनिदेव कई राशियों पर अपना प्रभाव स्थापित होंगे। ज्योतिषियों की मानें तो शनि वक्री होते हैं, तो कई राशियों के लिए परेशानी लाते हैं, लेकिन साल 2026 में शनि जुलाई तक मार्गी रहेंगे, ऐसे में रुके हुए काम आगे बढ़ने लगते हैं और लंबे समय से चली आ रही समस्याएं कम हो जाती हैं। साल 2026 में तीन कर्क, कुंभ, वृश्चिक राशियों को भाग्य का साथ और लाभ दोनों मिलने की उम्मीद है। इन राशियों को आर्थिक तौर पर लाभ, स्टेबिलिटी और सफलता दोनों रहना जरूरी है।

कौन सी 3 राशियां रहेंगी लकी

कर्क राशि वालों के लिए 2026 में शनि सफलता के पल लेकर आ रहे हैं, पहले के रुके और लंबे समय से निराश हो ररे हैं, तो शनि अब आपको स्माइल कराएंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। विदेश में नौकरी, शेयर से अच्छा रिटर्न, बिजनेस में वृद्धि, लवलाइफ में प्यार आपकी लाइफ में सब अच्छा होगा। वृश्चिक राशि वालों को 2026 में बिजनेस में लाभ के योग बनेंगे। नौकरी में आप बड़े पद पर आएंगे। पैसा एक जगह से नहीं, कई जगह से आएगा। कुंभ राशि वालों को बिजनेस से लेकर एग्जाम में सफलता मिलेगी।